Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi
AQSHning Filadelfiya shahrida o‘tkazilgan UFC 330 turnirining markaziy jangida Islam Maxachev Yen Machado Gerri ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi. Besh raundlik bahs to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Maxachev yarim o‘rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini yangi vazndagi ilk bor himoya qildi. Yen Machado Gerri esa chempionlik unvonini qo‘lga kirita olmadi.
AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan dunyo yakkakurash olamining uzoq kutilgan raqamli UFC 330 turniri yakuniga yetdi. Kechaning eng asosiy voqeasi — yarim o‘rta vazn toifasi chempionligi uchun kechgan markaziy bahs bo‘ldi.
Oktagonda amaldagi chempion, rossiyalik Islam Maxachev ushbu divizion reytingida birinchi o‘rinni egallab turgan irlandiyalik xavfli da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi to‘qnash keldi.
5 raundlik shiddatli qarama-qarshilik
Turnir oldidan kuchli psixologik bosim va keskin og‘zaki bahslar bilan kuzatilgan ushbu to‘qnashuv to‘liq masofani qamrab oldi:
Shiddatli kurash: Besh raundga mo‘ljallangan chempionlik bellashuvi to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Ikkala jangchi ham taktik va jismoniy jihatdan murosasiz kurash olib bordi;
Maxachevning ustunligi: Islam Maxachev jang davomida sovuqqonlik, aniq zarbalar va nazoratni o‘z qo‘lida ushlab, raqibining faolligini muvaffaqiyatli bartaraf etdi;
Hakamlar qarori: Jang yakunida yon hakamlar yakdillik bilan g‘alabani amaldagi chempionga taqdim etdi.
Yangi vazndagi ilk tarixiy himoya
Ushbu g‘alaba Islam Maxachev uchun yangi sahifa ochdi:
Kamar saqlab qolindi: Maxachev yarim o‘rta vazn toifasida qo‘lga kiritgan chempionlik unvonini ilk bor himoya qilishga muvaffaq bo‘ldi;
Gerrining mag‘lubiyati: Divizionning eng xavfli da’vogari hisoblangan irlandiyalik jangchi chempionlik orzusiga yeta olmadi va chempionga qarshi to‘qnashuvda imkoniyatni boy berdi.
Maxachev yana bir bor dunyoning eng kuchli jangchilaridan biri ekanini isbotlab, o‘z vazn toifasidagi hukmronligini mustahkamladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…