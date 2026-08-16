Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi

·41·Sport
Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi
Qisqacha

AQSHning Filadelfiya shahrida o‘tkazilgan UFC 330 turnirining markaziy jangida Islam Maxachev Yen Machado Gerri ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi. Besh raundlik bahs to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Maxachev yarim o‘rta vazn toifasidagi chempionlik kamarini yangi vazndagi ilk bor himoya qildi. Yen Machado Gerri esa chempionlik unvonini qo‘lga kirita olmadi.

AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan dunyo yakkakurash olamining uzoq kutilgan raqamli UFC 330 turniri yakuniga yetdi. Kechaning eng asosiy voqeasi — yarim o‘rta vazn toifasi chempionligi uchun kechgan markaziy bahs bo‘ldi.

Oktagonda amaldagi chempion, rossiyalik Islam Maxachev ushbu divizion reytingida birinchi o‘rinni egallab turgan irlandiyalik xavfli da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi to‘qnash keldi.

5 raundlik shiddatli qarama-qarshilik

Turnir oldidan kuchli psixologik bosim va keskin og‘zaki bahslar bilan kuzatilgan ushbu to‘qnashuv to‘liq masofani qamrab oldi:

  • Shiddatli kurash: Besh raundga mo‘ljallangan chempionlik bellashuvi to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Ikkala jangchi ham taktik va jismoniy jihatdan murosasiz kurash olib bordi;

  • Maxachevning ustunligi: Islam Maxachev jang davomida sovuqqonlik, aniq zarbalar va nazoratni o‘z qo‘lida ushlab, raqibining faolligini muvaffaqiyatli bartaraf etdi;

  • Hakamlar qarori: Jang yakunida yon hakamlar yakdillik bilan g‘alabani amaldagi chempionga taqdim etdi.

Yangi vazndagi ilk tarixiy himoya

Ushbu g‘alaba Islam Maxachev uchun yangi sahifa ochdi:

  • Kamar saqlab qolindi: Maxachev yarim o‘rta vazn toifasida qo‘lga kiritgan chempionlik unvonini ilk bor himoya qilishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Gerrining mag‘lubiyati: Divizionning eng xavfli da’vogari hisoblangan irlandiyalik jangchi chempionlik orzusiga yeta olmadi va chempionga qarshi to‘qnashuvda imkoniyatni boy berdi.

Maxachev yana bir bor dunyoning eng kuchli jangchilaridan biri ekanini isbotlab, o‘z vazn toifasidagi hukmronligini mustahkamladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi