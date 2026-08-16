Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!

·24·Sport
Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!
Qisqacha

Makkenzi Dyorn UFC 330 turnirida Jillian Robertsonni hakamlar ochkolari qarori bilan mag'lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi. Filadelfiyada o'tgan 5 raundlik jang to'liq 25 daqiqa davom etdi. Dyorn aniq zarbalari va parterdagi faolligi bilan ustunlikni ta'minladi. U o'tgan yilning oktyabr oyida vakant kamar uchun kechgan bahsda Virna Yandirobani hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etib, UFC chempioniga aylangan edi.

AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan nufuzli UFC 330 raqamli turniri ayollar o‘rtasidagi chempionlik to‘qnashuviga ham guvoh bo‘ldi. Kechaning ikkinchi asosiy jangida minimal vazn toifasining amaldagi chempioni, amerikalik Makkenzi Dyorn o‘z unvonini himoya qilish uchun oktagonga ko‘tarildi.

Dyornga ushbu bellashuvda divizion reytingining kuchli beshligini yakunlab turgan (Top-5) xavfli kanadalik da’vogar Jillian Robertson raqiblik qildi.

5 raundlik to‘liq jang va hakamlar qarori

Da’vogarning faol qarshiligi va parterdagi kurashlarga boy kechgan bahs to‘liq davom etdi:

  • Murosasiz kurash: 5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi to‘liq 25 daqiqa davom etib, ikkala sportchi ham yuqori jismoniy tayyorgarlik va taktik mahorat namoyish etdi;

  • Dyornning ustunligi: Makkenzi Dyorn jang davomida aniq zarbalari va parterdagi faolligi bilan hakamlar ko‘z o‘ngida ustunlikni ta’minladi;

  • G‘alaba: Jang yakunida yon hakamlar ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alabani amaldagi chempion Makkenzi Dyornga taqdim etdi va u chempionlik kamarini o‘zida saqlab qoldi.

Chempionlik yo‘lidagi muhim bosqich

Makkenzi Dyorn o‘z faoliyatidagi muhim g‘alabali seriyasini davom ettirmoqda:

  • Ilk himoya: Ushbu muvaffaqiyat Dyorn uchun qo‘lga kiritilgan chempionlik kamarining muvaffaqiyatli himoyasi bo‘ldi;

  • Kamarni qo‘lga kiritish tarixi: Eslatib o‘tamiz, Makkenzi o‘tgan yilning oktyabr oyida vakant bo‘lib turgan kamar uchun kechgan bahsda braziliyalik tajribali jangchi Virna Yandirobani hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etib, yangi UFC chempioniga aylangan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mackenzie DernJillian RobertsonUFCPhiladelphiaVirna Jandiroba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi