Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!
Makkenzi Dyorn UFC 330 turnirida Jillian Robertsonni hakamlar ochkolari qarori bilan mag'lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi. Filadelfiyada o'tgan 5 raundlik jang to'liq 25 daqiqa davom etdi. Dyorn aniq zarbalari va parterdagi faolligi bilan ustunlikni ta'minladi. U o'tgan yilning oktyabr oyida vakant kamar uchun kechgan bahsda Virna Yandirobani hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etib, UFC chempioniga aylangan edi.
AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan nufuzli UFC 330 raqamli turniri ayollar o‘rtasidagi chempionlik to‘qnashuviga ham guvoh bo‘ldi. Kechaning ikkinchi asosiy jangida minimal vazn toifasining amaldagi chempioni, amerikalik Makkenzi Dyorn o‘z unvonini himoya qilish uchun oktagonga ko‘tarildi.
Dyornga ushbu bellashuvda divizion reytingining kuchli beshligini yakunlab turgan (Top-5) xavfli kanadalik da’vogar Jillian Robertson raqiblik qildi.
5 raundlik to‘liq jang va hakamlar qarori
Da’vogarning faol qarshiligi va parterdagi kurashlarga boy kechgan bahs to‘liq davom etdi:
Murosasiz kurash: 5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi to‘liq 25 daqiqa davom etib, ikkala sportchi ham yuqori jismoniy tayyorgarlik va taktik mahorat namoyish etdi;
Dyornning ustunligi: Makkenzi Dyorn jang davomida aniq zarbalari va parterdagi faolligi bilan hakamlar ko‘z o‘ngida ustunlikni ta’minladi;
G‘alaba: Jang yakunida yon hakamlar ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alabani amaldagi chempion Makkenzi Dyornga taqdim etdi va u chempionlik kamarini o‘zida saqlab qoldi.
Chempionlik yo‘lidagi muhim bosqich
Makkenzi Dyorn o‘z faoliyatidagi muhim g‘alabali seriyasini davom ettirmoqda:
Ilk himoya: Ushbu muvaffaqiyat Dyorn uchun qo‘lga kiritilgan chempionlik kamarining muvaffaqiyatli himoyasi bo‘ldi;
Kamarni qo‘lga kiritish tarixi: Eslatib o‘tamiz, Makkenzi o‘tgan yilning oktyabr oyida vakant bo‘lib turgan kamar uchun kechgan bahsda braziliyalik tajribali jangchi Virna Yandirobani hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etib, yangi UFC chempioniga aylangan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…