Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdi

·30·Sport
Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdi

Futbol olamida sharhlovchilarning kutilmagan chiqishlari va qiziqarli hikoyalari muxlislar eʼtiborini tortishi odatiy holga aylangan. Biroq, Angliya terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq yulduzi Danny Murphy BBC telekanalidagi jonli efir vaqtida oʻzining shaxsiy hayotiga oid gʻalati xotirasi bilan nafaqat tomoshabinlarni, balki hamkasblarini ham lol qoldirdi. U jahon miqyosidagi uchrashuv davomida oʻzining yoʻqolgan mushugi haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea Kot-d'Ivuar va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida yuz berdi. Oʻyinning 72-daqiqasida norvegiyalik iqtidorli futbolchi Oscar Bobb zaxiradan maydonga tushdi. Asosiy sharhlovchi Steve Bower futbolchining ismini aytib, uning oʻyinga qoʻshilganini taʼkidlagan lahzada, Murphy kutilmaganda oʻzining "Bob" ismli mushugini esga oldi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Murphy oʻyinning qizgʻin pallasi boʻlishiga qaramay, 10 soniyalik sukunatdan soʻng: "Mening ham Bob ismli mushugim boʻlardi", deb qoldi. Bu gapdan hayratga tushgan Steve Bower oʻyin zerikarli oʻtmayotganini piching bilan eslatib oʻtgan boʻlsa-da, sobiq futbolchi oʻz hikoyasini davom ettirishga qaror qildi.

Mushukning sirli gʻoyib boʻlishi

Murphy oʻz uy hayvonining taqdiri qanday yakun topgani haqida toʻxtalib, "U pochta mashinasining orqa qismiga sakrab chiqqan edi va biz uni yoʻqotib qoʻydik. Juda gʻamgin voqea", deya qoʻshimcha qildi. Bu kutilmagan iqror ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻplab muxlislar Murphyning ushbu chiqishini mashhur komik qahramon Alan Partridge uslubiga oʻxshatishdi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida bu holatni "turnirning eng yaxshi sharhi" deb ataganlar ham, sharhlovchining oʻyinga eʼtibor bermayotganidan norozi boʻlganlar ham topildi. Football Ramble nashri bu lahzani "haqiqiy ikonik sharh" deb baholagan boʻlsa, baʼzi muxlislar Murphyning tahlilchi sifatidagi mahoratini shubha ostiga olishdi.

Maydondagi voqealarga qaytadigan boʻlsak, ushbu gʻalati suhbatdan koʻp oʻtmay Kot-d'Ivuar aʼzosi Amad Diallo hisobni tenglashtirdi. Biroq, oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida Manchester Siti yulduzi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi. Murphyning "mushuk sarguzashtlari" esa oʻyin natijasidan koʻra koʻproq muhokama qilinadigan mavzuga aylandi.

Ushbu holat sport jurnalistikasida sharhlovchilarning shaxsiy hissiyotlari va kutilmagan xotiralari baʼzan asosiy voqelikdan oʻzib ketishi mumkinligini yana bir bor isbotladi. Danny Murphy esa oʻzining samimiy, ammo oʻrinsiz tuyulgan hikoyasi bilan futbol tarixidagi eng gʻalati sharhlar roʻyxatidan joy oldi.

Danny MurphyFutbolBBCNorvegiyaErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Bugun, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi