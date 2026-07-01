Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdi
Futbol olamida sharhlovchilarning kutilmagan chiqishlari va qiziqarli hikoyalari muxlislar eʼtiborini tortishi odatiy holga aylangan. Biroq, Angliya terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq yulduzi Danny Murphy BBC telekanalidagi jonli efir vaqtida oʻzining shaxsiy hayotiga oid gʻalati xotirasi bilan nafaqat tomoshabinlarni, balki hamkasblarini ham lol qoldirdi. U jahon miqyosidagi uchrashuv davomida oʻzining yoʻqolgan mushugi haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea Kot-d'Ivuar va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida yuz berdi. Oʻyinning 72-daqiqasida norvegiyalik iqtidorli futbolchi Oscar Bobb zaxiradan maydonga tushdi. Asosiy sharhlovchi Steve Bower futbolchining ismini aytib, uning oʻyinga qoʻshilganini taʼkidlagan lahzada, Murphy kutilmaganda oʻzining "Bob" ismli mushugini esga oldi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Murphy oʻyinning qizgʻin pallasi boʻlishiga qaramay, 10 soniyalik sukunatdan soʻng: "Mening ham Bob ismli mushugim boʻlardi", deb qoldi. Bu gapdan hayratga tushgan Steve Bower oʻyin zerikarli oʻtmayotganini piching bilan eslatib oʻtgan boʻlsa-da, sobiq futbolchi oʻz hikoyasini davom ettirishga qaror qildi.
Mushukning sirli gʻoyib boʻlishiMurphy oʻz uy hayvonining taqdiri qanday yakun topgani haqida toʻxtalib, "U pochta mashinasining orqa qismiga sakrab chiqqan edi va biz uni yoʻqotib qoʻydik. Juda gʻamgin voqea", deya qoʻshimcha qildi. Bu kutilmagan iqror ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻplab muxlislar Murphyning ushbu chiqishini mashhur komik qahramon Alan Partridge uslubiga oʻxshatishdi.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida bu holatni "turnirning eng yaxshi sharhi" deb ataganlar ham, sharhlovchining oʻyinga eʼtibor bermayotganidan norozi boʻlganlar ham topildi. Football Ramble nashri bu lahzani "haqiqiy ikonik sharh" deb baholagan boʻlsa, baʼzi muxlislar Murphyning tahlilchi sifatidagi mahoratini shubha ostiga olishdi.
Maydondagi voqealarga qaytadigan boʻlsak, ushbu gʻalati suhbatdan koʻp oʻtmay Kot-d'Ivuar aʼzosi Amad Diallo hisobni tenglashtirdi. Biroq, oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida Manchester Siti yulduzi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi. Murphyning "mushuk sarguzashtlari" esa oʻyin natijasidan koʻra koʻproq muhokama qilinadigan mavzuga aylandi.
Ushbu holat sport jurnalistikasida sharhlovchilarning shaxsiy hissiyotlari va kutilmagan xotiralari baʼzan asosiy voqelikdan oʻzib ketishi mumkinligini yana bir bor isbotladi. Danny Murphy esa oʻzining samimiy, ammo oʻrinsiz tuyulgan hikoyasi bilan futbol tarixidagi eng gʻalati sharhlar roʻyxatidan joy oldi.
…