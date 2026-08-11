Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi

·209·Sport
Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi
Qisqacha

«Beshiktosh» Eldor Shomurodovni transfer ro‘yxatiga kiritdi, biroq «Bashakshehir» uni faqat moliyaviy jihatdan manfaatli taklif bo‘lsa qo‘yib yuborishi mumkin. Shomurodov Turkiya Superligasidagi debyut mavsumida 22 ta gol urib, chempionat to‘purari bo‘ldi. Forvardning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2029 yil 30 iyuniga qadar amal qiladi. Avvalroq «Fenerbahche» va «Trabzonspor» ham o‘zbekistonlik hujumchiga qiziqish bildirgani xabar qilingandi.

Turkiya Superligasida debyut mavsuminiyoq 22 ta gol bilan yakunlab, chempionat to‘purariga aylangan Eldor Shomurodov atrofida transfer qiziqishi tobora kuchaymoqda. Avvalroq o‘zbekistonlik forvardga «Fenerbahche» va «Trabzonspor» qiziqish bildirayotgani aytilgan bo‘lsa, endi uning nomi yana bir Istanbul grandi bilan bog‘landi.

Fotospor.com.tr nashri jurnalisti Tamer Ayerining yozishicha, «Beshiktosh» ham Shomurodovni transfer ro‘yxatiga kiritgan. Biroq «Bashakshehir» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

«Beshiktosh» yangi yulduz hujumchi qidirmoqda

Manbaga ko‘ra, «qora burgutlar» yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirish rejasini tuzgan.

Klub yaqinda Janubiy Koreya, Shotlandiya va Belgiya chempionatlarida to‘p surgan koreyalik O Xyon Guni o‘z safiga qo‘shib oldi. Shunga qaramay, Istanbul klubi hujum uchun yana bir yuqori saviyali futbolchi xarid qilish niyatida.

Shu jarayonda «Bashakshehir»ning asosiy goleadorlaridan biriga aylangan Shomurodov ham «Beshiktosh» rahbariyati e’tiboriga tushgan.

Fotospor ma’lumotiga ko‘ra, o‘zbekistonlik forvard klubning transfer variantlari qatorida turibdi.

Bu esa Shomurodov uchun Turkiyaning yana bir grandi transfer poygasiga qo‘shilishi mumkinligini anglatadi.

22 ta gol vaziyatni butunlay o‘zgartirdi

Shomurodovning Turkiyadagi birinchi mavsumi uning transfer qiymati va obro‘sini sezilarli darajada oshirdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Superligada raqiblar darvozasini 22 marta ishg‘ol qildi va chempionat to‘purariga aylandi. Ayniqsa, uning Turkiya futboliga tez moslashib ketgani grand klublar uchun muhim omil sifatida qaralmoqda.

Forvardning jismoniy kurashdagi ustunligi, havodagi o‘yini, jarima maydonida pozitsiya tanlashi va Superliga uslubini yaxshi bilishi uni tayyor variantga aylantiradi.

Ya’ni yangi klubga o‘tgan taqdirda Shomurodovga Turkiya chempionatiga moslashish uchun alohida vaqt talab etilmasligi mumkin.

«Bashakshehir»ning qo‘li baland

Shomurodov dastlab «Roma»dan ijara asosida «Bashakshehir»ga kelgan, keyinchalik Istanbul klubi uning transfer huquqini to‘liq sotib olgan.

Hozirda forvardning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2029 yil 30 iyuniga qadar amal qiladi.

Bu esa muzokaralarda klubning pozitsiyasini ancha mustahkamlaydi. Shomurodovni zudlik bilan sotishga majbur qiladigan shartnoma vaziyati yo‘q.

Fotospor talqiniga ko‘ra, «Bashakshehir» faqat o‘zi uchun moliyaviy jihatdan juda manfaatli taklif tushgan taqdirdagina o‘zbekistonlik to‘purarni qo‘yib yuborishni ko‘rib chiqadi.

Narxi hal qiluvchi omilga aylanishi mumkin

Shomurodovga boshqa klublar ham qiziqish bildirayotgani haqida ma’lumotlar bor. Shu sabab «Bashakshehir» shoshilmasdan, eng yaxshi taklifni kutishi mumkin.

Tamer Ayerining ma’lum qilishicha, agar klub talab qilayotgan miqdordagi mablag‘ taklif qilinsa, Shomurodov transferiga ruxsat berilishi ehtimoldan xoli emas. Shundan keyingina «Bashakshehir» uning o‘rniga yangi markaziy hujumchi izlashni boshlashi mumkin.

Bu vaziyatda «Beshiktosh» uchun asosiy masala Shomurodovga qiziqish bildirishning o‘zi emas, balki «Bashakshehir»ni qoniqtiradigan taklif tayyorlash bo‘ladi.

Turkiyaning uch grandi Shomurodov atrofidami?

Avvalgi xabarlarda «Fenerbahche» va «Trabzonspor»ning o‘zbekistonlik goleadorga qiziqishi tilga olingan edi. Endi ular qatoriga «Beshiktosh» nomi ham qo‘shilmoqda.

Hozircha bu ma’lumotlar transfer bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishilganini anglatmaydi. Biroq 22 gollik mavsumdan keyin Shomurodovning nomi Turkiyaning yetakchi klublari kun tartibiga kirishi tasodif emas.

Eng katta intriga endi boshqa: «Bashakshehir» o‘z to‘purari uchun qancha talab qiladi va qaysi klub bu narxni to‘lashga tayyor bo‘ladi?

«Agar klub istagan miqdordagi mablag‘ berilsa, Shomurodovning ketishiga ruxsat beriladi. Shundan so‘ng «Bashakshehir» uning o‘rniga boshqa hujumchi xarid qilishi mumkin», — deb yozadi jurnalist Tamer Ayeri.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Eldor ShomurodovBeşiktaşİstanbul BaşakşehirFenerbahçeTrabzonspor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi