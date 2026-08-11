Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi
«Beshiktosh» Eldor Shomurodovni transfer ro‘yxatiga kiritdi, biroq «Bashakshehir» uni faqat moliyaviy jihatdan manfaatli taklif bo‘lsa qo‘yib yuborishi mumkin. Shomurodov Turkiya Superligasidagi debyut mavsumida 22 ta gol urib, chempionat to‘purari bo‘ldi. Forvardning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2029 yil 30 iyuniga qadar amal qiladi. Avvalroq «Fenerbahche» va «Trabzonspor» ham o‘zbekistonlik hujumchiga qiziqish bildirgani xabar qilingandi.
Turkiya Superligasida debyut mavsuminiyoq 22 ta gol bilan yakunlab, chempionat to‘purariga aylangan Eldor Shomurodov atrofida transfer qiziqishi tobora kuchaymoqda. Avvalroq o‘zbekistonlik forvardga «Fenerbahche» va «Trabzonspor» qiziqish bildirayotgani aytilgan bo‘lsa, endi uning nomi yana bir Istanbul grandi bilan bog‘landi.
Fotospor.com.tr nashri jurnalisti Tamer Ayerining yozishicha, «Beshiktosh» ham Shomurodovni transfer ro‘yxatiga kiritgan. Biroq «Bashakshehir» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
«Beshiktosh» yangi yulduz hujumchi qidirmoqda
Manbaga ko‘ra, «qora burgutlar» yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirish rejasini tuzgan.
Klub yaqinda Janubiy Koreya, Shotlandiya va Belgiya chempionatlarida to‘p surgan koreyalik O Xyon Guni o‘z safiga qo‘shib oldi. Shunga qaramay, Istanbul klubi hujum uchun yana bir yuqori saviyali futbolchi xarid qilish niyatida.
Shu jarayonda «Bashakshehir»ning asosiy goleadorlaridan biriga aylangan Shomurodov ham «Beshiktosh» rahbariyati e’tiboriga tushgan.
Fotospor ma’lumotiga ko‘ra, o‘zbekistonlik forvard klubning transfer variantlari qatorida turibdi.
Bu esa Shomurodov uchun Turkiyaning yana bir grandi transfer poygasiga qo‘shilishi mumkinligini anglatadi.
22 ta gol vaziyatni butunlay o‘zgartirdi
Shomurodovning Turkiyadagi birinchi mavsumi uning transfer qiymati va obro‘sini sezilarli darajada oshirdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Superligada raqiblar darvozasini 22 marta ishg‘ol qildi va chempionat to‘purariga aylandi. Ayniqsa, uning Turkiya futboliga tez moslashib ketgani grand klublar uchun muhim omil sifatida qaralmoqda.
Forvardning jismoniy kurashdagi ustunligi, havodagi o‘yini, jarima maydonida pozitsiya tanlashi va Superliga uslubini yaxshi bilishi uni tayyor variantga aylantiradi.
Ya’ni yangi klubga o‘tgan taqdirda Shomurodovga Turkiya chempionatiga moslashish uchun alohida vaqt talab etilmasligi mumkin.
«Bashakshehir»ning qo‘li baland
Shomurodov dastlab «Roma»dan ijara asosida «Bashakshehir»ga kelgan, keyinchalik Istanbul klubi uning transfer huquqini to‘liq sotib olgan.
Hozirda forvardning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2029 yil 30 iyuniga qadar amal qiladi.
Bu esa muzokaralarda klubning pozitsiyasini ancha mustahkamlaydi. Shomurodovni zudlik bilan sotishga majbur qiladigan shartnoma vaziyati yo‘q.
Fotospor talqiniga ko‘ra, «Bashakshehir» faqat o‘zi uchun moliyaviy jihatdan juda manfaatli taklif tushgan taqdirdagina o‘zbekistonlik to‘purarni qo‘yib yuborishni ko‘rib chiqadi.
Narxi hal qiluvchi omilga aylanishi mumkin
Shomurodovga boshqa klublar ham qiziqish bildirayotgani haqida ma’lumotlar bor. Shu sabab «Bashakshehir» shoshilmasdan, eng yaxshi taklifni kutishi mumkin.
Tamer Ayerining ma’lum qilishicha, agar klub talab qilayotgan miqdordagi mablag‘ taklif qilinsa, Shomurodov transferiga ruxsat berilishi ehtimoldan xoli emas. Shundan keyingina «Bashakshehir» uning o‘rniga yangi markaziy hujumchi izlashni boshlashi mumkin.
Bu vaziyatda «Beshiktosh» uchun asosiy masala Shomurodovga qiziqish bildirishning o‘zi emas, balki «Bashakshehir»ni qoniqtiradigan taklif tayyorlash bo‘ladi.
Turkiyaning uch grandi Shomurodov atrofidami?
Avvalgi xabarlarda «Fenerbahche» va «Trabzonspor»ning o‘zbekistonlik goleadorga qiziqishi tilga olingan edi. Endi ular qatoriga «Beshiktosh» nomi ham qo‘shilmoqda.
Hozircha bu ma’lumotlar transfer bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishilganini anglatmaydi. Biroq 22 gollik mavsumdan keyin Shomurodovning nomi Turkiyaning yetakchi klublari kun tartibiga kirishi tasodif emas.
Eng katta intriga endi boshqa: «Bashakshehir» o‘z to‘purari uchun qancha talab qiladi va qaysi klub bu narxni to‘lashga tayyor bo‘ladi?
«Agar klub istagan miqdordagi mablag‘ berilsa, Shomurodovning ketishiga ruxsat beriladi. Shundan so‘ng «Bashakshehir» uning o‘rniga boshqa hujumchi xarid qilishi mumkin», — deb yozadi jurnalist Tamer Ayeri.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…