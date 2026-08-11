Behruz Karimov transferi bo‘yicha «Lugano» sport direktori bayonot berdi

·131·Sport
Behruz Karimov transferi bo‘yicha «Lugano» sport direktori bayonot berdi
Qisqacha

19 yoshli himoyachi Behruz Karimov Shveysariyaning «Lugano» klubi bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan 5 yillik shartnoma imzoladi. U O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi Jahon chempionati bahslarida asosiy tarkibda maydonga tushgan. «Lugano» sport direktori Sebastyan Pelser transfer klubning yosh iste'dodlarni rivojlantirish yo‘nalishini tasdiqlashini ta'kidladi.

Shimoliy Amerikada (AQSH, Meksika va Kanada) bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida ishonchli va mazmunli o‘yin ko‘rsatgan yosh himoyachi Behruz Karimov faoliyatini Yevropada davom ettiradigan bo‘ldi. 19 yoshli iqtidor sohibi Shveysariyaning nomdor «Lugano» klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

O‘tgan mavsumda Shveysariya chempionatini kuchli uchlikda (3-o‘rin) yakunlagan «Lugano» klubi o‘zbekistonlik umidli futbolchini o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi.

JCH-2026 kashfiyoti va Kannavaroning ishonchi

Behruz Karimovning milliy terma jamoadagi debyuti Mundial boshlanishiga atigi ikki yarim oy qolganida yuz bergan edi. 2006 yilgi Jahon chempioni, milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro yosh himoyachini Gabonga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushirdi va unga yuqori ishonch bildirdi.

Jahon chempionati bahslarida esa Karimov Kolumbiya va Portugaliyadek dunyo grandlariga qarshi o‘yinlarda asosiy tarkibda maydonga tushib, deyarli to‘liq harakat qildi. Garchi ushbu bellashuvlarda vakillarimiz mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, 19 yoshli himoyachining jangovar xarakteri, maydonni ko‘ra olishi va kuchli zarbasi xalqaro skautlar e’tiborini tortdi.

«Lugano» sport direktorining samimiy e’tirofi

Yevropaning bir nechta klublari diqqat markazida bo‘lgan Karimov yakunda Shveysariya klubi loyihasini tanladi. «Lugano» sport direktori Sebastyan Pelser o‘zbekistonlik yosh yulduzning transferi haqida to‘xtalib, shunday dedi:

«Behruzning transferi «Lugano» futbol klubi tanlagan to‘g‘ri yo‘nalishni tasdiqlaydi. Klubimiz xalqaro maydonda yosh iste’dodlar o‘z faoliyatini yanada rivojlantirishi uchun munosib muhit va sharoit yaratib beradigan maskan sifatida mavqeini mustahkamlashga intiladi.

Behruz uchun «Lugano» Yevropa futbolidagi birinchi manzil hisoblanadi. Bu yerda u faoliyatidagi keyingi muhim qadamni tashlashi mumkin. Qarorlar qabul qilishda biz uchun moliyaviy jihatlar emas, balki sportdagi istiqbol va loyihaning sifati ustuvor hisoblanadi», — deb ta’kidladi Sebastyan Pelser.

«Surxon»dagi statistika va 2031 yilgacha shartnoma

Termizning «Surxon» jamoasi safida shakllangan Behruz Karimov O‘zbekiston Superligasida 22 ta uchrashuvda maydonga tushib, himoyadagi ishonchli harakatlaridan tashqari raqiblar darvozasini 3 marotaba ishg‘ol etishga ham erishgan.

O‘ng qanotda himoyadan tortib hujumgacha bo‘lgan butun chiziqni (butun flangni) yopa oladigan 19 yoshli futbolchi «Lugano» bilan 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan 5 yillik shartnomaga qo‘l qo‘ydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Behruz KarimovLuganoFabio CannavaroSebastian Pelser
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)