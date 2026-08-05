Фабио Каннаваро кескин қарор қилди: терма жамоа ёшартирилади
Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоасида футболчиларни танлашда аввалги хизматлар эмас, айни пайтдаги спорт формаси асосий мезон бўлишини маълум қилди. У жамоани ёшартириш, янги номларни синаб кўриш ва ҳатто 17 ёшли футболчиларга ҳам имконият беришни режалаштирмоқда. Энди футболчиларнинг клубида мунтазам ўйнаши, жисмоний ҳолати, сўнгги натижалари, тактик талабларга мослиги ва машғулотлардаги муносабати ҳисобга олинади.
Ўзбекистон миллий жамоасида футболчиларни танлаш тартиби жиддий ўзгаради. Бош мураббий Фабио Каннаваро энди ўтмишдаги хизматлар ёки аввалги обрў эмас, футболчининг айни пайтдаги ҳолати ҳал қилувчи мезон бўлишини маълум қилди.
Италиялик мутахассис жаҳон чемпионати учун таркиб танлашда айрим тажрибали футболчиларга аввалги хизматларини инобатга олиб имконият берганини тан олди. Энди эса миллий жамоани ёшартириш, янги номларни синаб кўриш ва ҳатто 17 ёшли иқтидорларга ҳам эшик очиш режалаштирилмоқда.
«Бу мен учун ўзига хос дарс бўлди»
Каннаваро матбуот анжуманида жаҳон чемпионатидаги тажриба унинг футболчиларни танлашга бўлган ёндашувини ўзгартирганини яширмади.
«Бундан кейин футболчиларни олдинги хизматлари учун таркибга киритмайман. Бу мен учун ўзига хос дарс бўлди».
Мураббийнинг айтишича, мундиал таркибини шакллантиришда жаҳон чемпионати саралаш босқичида катта ҳисса қўшган кўплаб футболчиларнинг хизматлари ҳисобга олинган.
Бу қарор муайян маънода жамоавий адолат тамойилига асосланган эди. Чунки тарихий йўлланмани қўлга киритишда иштирок этган футболчилар жаҳон чемпионатида майдонга тушиш имконига муносиб деб топилган.
Бироқ катта мусобақа натижалари Каннаварога ўтмишдаги хизмат билан ҳозирги спорт формаси ҳар доим ҳам бир хил эмаслигини кўрсатган.
«Мен жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги хизматлари учун кўплаб футболчиларни олиб кетишга қарор қилгандим. Энди миллий жамоани ёшартиришни бошлаймиз».
Шу тариқа, мураббий мундиал учун қабул қилган айрим қарорларини очиқ танқид қилди ва кейинги мусобақаларда бошқача йўл тутишини маълум қилди.
Терма жамоада доимий ўрин қолмайди
Каннаваронинг янги ёндашуви миллий жамоадаги тажрибали футболчилар автоматик равишда четда қолишини англатмайди. Бироқ уларнинг аввалги ўйинлари энди навбатдаги чақирув учун етарли кафолат бўлмайди.
Футболчининг:
— клубида мунтазам майдонга тушиши;
— жисмоний ҳолати;
— сўнгги учрашувлардаги натижаси;
— мураббийнинг тактик талабларига мослиги;
— машғулотлардаги муносабати асосий мезонга айланиши кутилмоқда.
Бу эса ҳар бир йиғин олдидан рақобат қайтадан бошланишини англатади. Кечаги етакчи бугун ўз ўрнини яна исботлаши, аввал терма жамоага чақирилмаган футболчи эса яхши ўйинлари билан имкониятга эга бўлиши мумкин.
Каннаваро жаҳон чемпионати олдидан ҳам футболчиларни танлашда ёшга эмас, уларнинг майдонда кўрсатган ўйинига қарашини билдирган эди. ЎФАнинг расмий матбуот анжуманида у ўзига муносиб кўринган ва ишонтира олган футболчиларни чақирганини таъкидлаган.
Янги баёнот эса ушбу тамойил энди янада қатъий қўлланишини кўрсатмоқда.
Ёпиқ доира кенгайтирилади
Каннаваро миллий жамоада узоқ йиллар давомида шаклланган танлов тизими ҳақида ҳам танқидий фикр билдирди.
«Олдинлари миллий жамоада 22–23 нафар футболчи танлаб олинарди ва ўша таркиб билан йиғин ўтказиларди. Бошқа футболчиларда эса миллий жамоада тўп тепиш учун деярли имкон бўлмаган».
Бундай тартиб асосий таркибдаги футболчилар ўртасида ўзаро тушунишни кучайтириши мумкин. Аммо танлов доираси узоқ вақт ўзгармаса, миллий чемпионатда яхши ўйнаётган янги футболчилар учун терма жамоа эшиги ёпилиб қолади.
Рақобат камайиши эса асосий футболчиларнинг ўрни кафолатланган деган тасаввурни пайдо қилиши мумкин. Каннаваро айнан шу муҳитни ўзгартиришга ҳаракат қилмоқда.
Жаҳон чемпионати олдидан у 40 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган гуруҳни кўриб чиқиб, кейин уни 30 нафарга қисқартирган эди. FIFA маълумотида ҳам таркибда тажрибали етакчилар билан бир қаторда ўсмир футболчиларга эътибор берилгани қайд этилган.
Энди бундай кенг танлов бир марталик тажриба эмас, доимий иш услубига айланиши мумкин.
«Ҳатто у 17 ёшда бўлса ҳам»
Каннаваронинг энг муҳим ваъдаси ёш футболчиларга имконият бериш билан боғлиқ бўлди.
«Менинг қарашларим бошқача. Мен барчага имконият бераман, ҳатто у 17 ёшда бўлса ҳам».
Бу баёнот паспортдаги ёш миллий жамоага чақирилиш учун тўсиқ бўлмаслигини англатади. Ёш футболчи Суперлига ёки ёшлар мусобақаларида мураббийлар штабини ишонтира олса, уни катта терма жамоа йиғинида синаб кўриш мумкин.
Бироқ ёшартириш фақат тажрибали футболчиларни ёшлар билан алмаштиришдан иборат эмас. Муҳими — рақобатга тайёр, юқори суръатда ўйнай оладиган ва халқаро даражада босимни кўтара оладиган футболчиларни топиш.
Ёш ўйинчига имконият бериш билан бирга, унинг хатоларига ҳам маълум даражада сабр қилиш талаб этилади. Акс ҳолда бир марта чақирилган футболчининг битта омадсиз ўйиндан кейин таркибдан бутунлай чиқиб кетиши ҳақиқий янгиланишга олиб келмайди.
Осиё кубоги учун янги жамоа қурилади
Миллий жамоани ёшартириш жараёни Каннаваронинг тактик ўзгаришлари билан бир вақтда бошланмоқда. Мураббий аввалроқ Ўзбекистонни тўрт нафар ҳимоячи ва 4-3-3 схемасига ўтказиш ниятини маълум қилган эди.
Бунинг учун фақат ёши кичик футболчилар эмас, янги тизим талабларига жавоб бера оладиган ижрочилар керак бўлади. Қанотларда тезлик, марказда юқори интенсивлик, тўп йўқотилганда эса дарҳол прессинг талаб қилинади.
Шу сабаб кейинги йиғинларда таркибда янги номлар кўпайиши, айрим кўп йиллик футболчилар эса чақирувсиз қолиши мумкин.
Каннаваронинг олдидаги вазифа оддий эмас: у бир томондан авлодлар алмашинувини бошқариши, иккинчи томондан эса Осиё кубогида юқори натижа кўрсатиши керак.
Жаҳон чемпионати учун футболчиларнинг кечаги хизматлари ҳам ҳисобга олинган бўлса, кейинги таркибни уларнинг бугунги ўйини белгилайди. Каннаваронинг янги сиёсатида ном эмас, форма; ёш эмас, тайёргарлик ҳал қилувчи бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…