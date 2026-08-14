Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqa

·14·Sport
Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqa
Qisqacha

Liverpul Parij Sen-Jermenning yosh iste'dodi Ibrohim Mbaye transferini ko'rib chiqmoqda, biroq u klubning birinchi raqamli tanlovi emas. Futbolchining kelajagi agenti Xorxe Mendesning harakatlariga bog'liq bo'lsa-da, yuqori transfer narxi va uning Liverpul rahbariyati bilan aloqalari cheklangani kelishuvni murakkablashtirmoqda.

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Fransiyaga eʼtibor qaratdi. Parij Sen-Jermen jamoasining yosh iqtidori Ibrohim Mbaye mersisaydliklar eʼtibor tortgan boʻlsa-da, u klub uchun asosiy ustuvor nishon emasligi oydinlashmoqda. Ushbu qadam jamoaning kelgusi mavsumdagi raqobatbardoshligini taʼminlash yoʻlidagi muhim harakatlardan biridir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va fransuz jurnalisti Romen Molinaning xabar berishicha, Liverpul Parij Sen-Jermen futbolchilari Bredli Barkola va Ibrohim Mbaye transferini birdek koʻrib chiqayotganiga qaramay, ularning qiziqish darajasi bir xil emas. Molinaning soʻzlariga koʻra, Mbaye ingliz klubining qisqa roʻyxatida bor, biroq u birinchi raqamli tanlov emas. Bu holat yosh futbolchining kelajagi va transfer bozoridagi harakatlarga yondashuvni oʻzgartirib yubordi.

Agent omili va transfer shartlari

Mutaxassisning taʼkidlashicha, Ibrohim Mbayening kelajagi koʻp jihatdan uning agenti Xorxe Mendesning harakatlariga bogʻliq. Mendes oʻzining taʼsir doirasidan foydalanib, transfer oynasi yakunlanishiga qadar vaziyatni oʻzgartirishga harakat qiladi. Biroq Parij Sen-Jermen belgilagan yuqori narxlar va ushbu agentning Liverpul rahbariyati bilan boshqa kelishuvlardagidek kuchli aloqaga ega emasligi transferni murakkablashtirmoqda.

Bredli Barkolaning agenti Mussa Sissoko bilan solishtirganda, Mendesning uslubi biroz farq qiladi. Sissokodan farqli oʻlaroq, Mendes futbolchining shaxsiy istaklaridan koʻra oʻzining klubdagi aloqalari va manfaatlariga koʻproq tayanadi. Parij Sen-Jermen soʻrayotgan katta mablagʻlar ham Liverpulning bu boradagi ehtiyotkorligiga sabab boʻlmoqda.

Muqobil variantlar

Agar Mbayeni transfer qilish imkoni boʻlmay qolsa, Liverpul rahbariyatida qanot chizigʻi uchun boshqa zaxira variantlar ham tayyorlab qoʻyilgan. Skautlar jamoasi Angliya Premer-ligasi va Yevropaning boshqa chempionatlaridagi bir qator yosh iqtidorlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

  • Brayton klubidan Yankuba Minteh
  • Lill safidan Matias Fernandes-Pardo
  • Bornmut jamoasidan Rayan
Mazkur futbolchilar Liverpulning skautlik boʻlimi tomonidan keng qamrovli tahlil qilingan boʻlib, transfer oynasi yopilishidan avval hujum chizigʻiga qoʻshimcha kuch qoʻshish uchun asosiy nomzodlar sifatida qolmoqda.

LiverpulParij Sen-JermenIbrohim MbayeTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiBugun, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiBugun, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Bugun, 21:24Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiBugun, 20:54Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:1216-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?