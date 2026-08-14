Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqa
Liverpul Parij Sen-Jermenning yosh iste'dodi Ibrohim Mbaye transferini ko'rib chiqmoqda, biroq u klubning birinchi raqamli tanlovi emas. Futbolchining kelajagi agenti Xorxe Mendesning harakatlariga bog'liq bo'lsa-da, yuqori transfer narxi va uning Liverpul rahbariyati bilan aloqalari cheklangani kelishuvni murakkablashtirmoqda.
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Fransiyaga eʼtibor qaratdi. Parij Sen-Jermen jamoasining yosh iqtidori Ibrohim Mbaye mersisaydliklar eʼtibor tortgan boʻlsa-da, u klub uchun asosiy ustuvor nishon emasligi oydinlashmoqda. Ushbu qadam jamoaning kelgusi mavsumdagi raqobatbardoshligini taʼminlash yoʻlidagi muhim harakatlardan biridir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va fransuz jurnalisti Romen Molinaning xabar berishicha, Liverpul Parij Sen-Jermen futbolchilari Bredli Barkola va Ibrohim Mbaye transferini birdek koʻrib chiqayotganiga qaramay, ularning qiziqish darajasi bir xil emas. Molinaning soʻzlariga koʻra, Mbaye ingliz klubining qisqa roʻyxatida bor, biroq u birinchi raqamli tanlov emas. Bu holat yosh futbolchining kelajagi va transfer bozoridagi harakatlarga yondashuvni oʻzgartirib yubordi.
Agent omili va transfer shartlariMutaxassisning taʼkidlashicha, Ibrohim Mbayening kelajagi koʻp jihatdan uning agenti Xorxe Mendesning harakatlariga bogʻliq. Mendes oʻzining taʼsir doirasidan foydalanib, transfer oynasi yakunlanishiga qadar vaziyatni oʻzgartirishga harakat qiladi. Biroq Parij Sen-Jermen belgilagan yuqori narxlar va ushbu agentning Liverpul rahbariyati bilan boshqa kelishuvlardagidek kuchli aloqaga ega emasligi transferni murakkablashtirmoqda.
Bredli Barkolaning agenti Mussa Sissoko bilan solishtirganda, Mendesning uslubi biroz farq qiladi. Sissokodan farqli oʻlaroq, Mendes futbolchining shaxsiy istaklaridan koʻra oʻzining klubdagi aloqalari va manfaatlariga koʻproq tayanadi. Parij Sen-Jermen soʻrayotgan katta mablagʻlar ham Liverpulning bu boradagi ehtiyotkorligiga sabab boʻlmoqda.
Muqobil variantlarAgar Mbayeni transfer qilish imkoni boʻlmay qolsa, Liverpul rahbariyatida qanot chizigʻi uchun boshqa zaxira variantlar ham tayyorlab qoʻyilgan. Skautlar jamoasi Angliya Premer-ligasi va Yevropaning boshqa chempionatlaridagi bir qator yosh iqtidorlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
- Brayton klubidan Yankuba Minteh
- Lill safidan Matias Fernandes-Pardo
- Bornmut jamoasidan Rayan
…