Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holat

·1·Sport
Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holat
Qisqacha

Jamal Musiala RB Leyptsigga qarshi uchrashuv yakunida o'zini yo'qotib, maydonda yiqilib tushdi. 23 yoshli futbolchi jamoasining 3:1 hisobidagi g'alabasini ta'minlagan golni urganidan ko'p o'tmay shifokorlar va jamoadoshlari ko'magida maydonni tark etdi. Ismoil Saybariy uning yerga qattiq urilib ketishining oldini oldi, Bavariya sport direktori Maks Eberl esa futbolchining ahvoli yaxshi ekanini bildirdi.

Myunxenning Bavariya klubi mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi uchrashuvda jiddiy xavotirli vaziyatni boshdan kechirdi. Telekom Cup turnirida RB Leyptsig jamoasiga qarshi kechgan bahsda yarimhimoyachi Jamal Musiala kutilmaganda o‘zini yomon his qilib, maydonda yiqilib tushdi. Ushbu holat MYunxendagi jazirama ob-havo sharoitida kechgan keskin o‘yin vaqtida yuz berdi va muxlislar hamda murabbiylar shtabini qattiq tashvishga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, mazkur favqulodda holat uchrashuvning ikkinchi bo‘limi yakunlari sari, 23 yoshli germaniyalik futbolchi o‘yin davomida raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasini ta'minlaganidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan. Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan hucjumkor futbolchi o‘yin oxirida o‘zini yo‘qotib qo‘ygani va oyog‘ida zo‘rg‘a turgani ko‘zga tashlangan.

Ismoil Saybariyning qahramonligi va tibbiy yordam

Vaziyatning jiddiyligini darhol payqab qolgan yangi transfer Ismoil Saybariy instinktiv ravishda harakat qilib, jamoadoshining yerga qattiq urilib ketishining oldini oldi va uni tutib qoldi. Dastlabki sarosimadan so‘ng, tibbiy xodimlar zaxira o‘rindig‘i tomon bosh barmog‘ini ko‘rsatib, vaziyat nazorat ostida ekanini bildirgach, stadiondagi taranglik biroz pasaydi.

Shundan so‘ng Jamal Musiala shifokorlar va jamoadoshlari ko‘magida o‘z oyog‘ida maydonni tark etdi va uning o‘rniga Bara Sapoko Ndiaye o‘yinga qo‘shildi. E'tiborlisi, PSV Eyndxoven klubidan yozda kelib qo‘shilgan marokashlik yarimhimoyachi Ismoil Saybariy uchun bu jamoadagi ilk uchrashuv edi. U o‘yinda Musialaning goliga assistentlik qilgandi, endilikda esa uning sog‘lig‘ini saqlab qolishda ham muhim rol o‘ynadi.

Rahbariyat izohi va boshqa jarohatlar

O‘yindan keyingi aralash zonada jurnalistlar savollariga javob bergan Bavariya sport direktori Maks Eberl futbolchining ahvoli bo‘yicha tinchlantiruvchi bayonot berdi: “Eng muhimi, uning ahvoli yaxshi!”. Biroq matbuot anjumanida faqat Musialaning ahvoli emas, balki Vinsent Kompani jamoasidagi boshqa kadrlar muammolari ham muhokama markazida bo‘ldi.

Himoyachi Konrad Laymer o‘yin boshlanganidan atigi o‘n daqiqa o‘tib, oyog‘idagi og‘riq sababli maydonni tark etishga majbur bo‘ldi. Maks Eberl Laymerning jarohati haqida gapirar ekan, biroz ehtiyotkorona baho berdi. Funksionarning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi qattiq zarba olgan va uning oyog‘i tezda shishib ketgan. Shu sababli u ehtiyot chorasi sifatida almashtirilgan, biroq tiklanish jarayoni qancha vaqt olishini hozircha aniq aytib bo‘lmaydi.

Jamal MusialaBavariyaMyunxenFutbolBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi