Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holat
Jamal Musiala RB Leyptsigga qarshi uchrashuv yakunida o'zini yo'qotib, maydonda yiqilib tushdi. 23 yoshli futbolchi jamoasining 3:1 hisobidagi g'alabasini ta'minlagan golni urganidan ko'p o'tmay shifokorlar va jamoadoshlari ko'magida maydonni tark etdi. Ismoil Saybariy uning yerga qattiq urilib ketishining oldini oldi, Bavariya sport direktori Maks Eberl esa futbolchining ahvoli yaxshi ekanini bildirdi.
Myunxenning Bavariya klubi mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi uchrashuvda jiddiy xavotirli vaziyatni boshdan kechirdi. Telekom Cup turnirida RB Leyptsig jamoasiga qarshi kechgan bahsda yarimhimoyachi Jamal Musiala kutilmaganda o‘zini yomon his qilib, maydonda yiqilib tushdi. Ushbu holat MYunxendagi jazirama ob-havo sharoitida kechgan keskin o‘yin vaqtida yuz berdi va muxlislar hamda murabbiylar shtabini qattiq tashvishga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, mazkur favqulodda holat uchrashuvning ikkinchi bo‘limi yakunlari sari, 23 yoshli germaniyalik futbolchi o‘yin davomida raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasini ta'minlaganidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan. Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan hucjumkor futbolchi o‘yin oxirida o‘zini yo‘qotib qo‘ygani va oyog‘ida zo‘rg‘a turgani ko‘zga tashlangan.
Ismoil Saybariyning qahramonligi va tibbiy yordamVaziyatning jiddiyligini darhol payqab qolgan yangi transfer Ismoil Saybariy instinktiv ravishda harakat qilib, jamoadoshining yerga qattiq urilib ketishining oldini oldi va uni tutib qoldi. Dastlabki sarosimadan so‘ng, tibbiy xodimlar zaxira o‘rindig‘i tomon bosh barmog‘ini ko‘rsatib, vaziyat nazorat ostida ekanini bildirgach, stadiondagi taranglik biroz pasaydi.
Shundan so‘ng Jamal Musiala shifokorlar va jamoadoshlari ko‘magida o‘z oyog‘ida maydonni tark etdi va uning o‘rniga Bara Sapoko Ndiaye o‘yinga qo‘shildi. E'tiborlisi, PSV Eyndxoven klubidan yozda kelib qo‘shilgan marokashlik yarimhimoyachi Ismoil Saybariy uchun bu jamoadagi ilk uchrashuv edi. U o‘yinda Musialaning goliga assistentlik qilgandi, endilikda esa uning sog‘lig‘ini saqlab qolishda ham muhim rol o‘ynadi.
Rahbariyat izohi va boshqa jarohatlarO‘yindan keyingi aralash zonada jurnalistlar savollariga javob bergan Bavariya sport direktori Maks Eberl futbolchining ahvoli bo‘yicha tinchlantiruvchi bayonot berdi: “Eng muhimi, uning ahvoli yaxshi!”. Biroq matbuot anjumanida faqat Musialaning ahvoli emas, balki Vinsent Kompani jamoasidagi boshqa kadrlar muammolari ham muhokama markazida bo‘ldi.
Himoyachi Konrad Laymer o‘yin boshlanganidan atigi o‘n daqiqa o‘tib, oyog‘idagi og‘riq sababli maydonni tark etishga majbur bo‘ldi. Maks Eberl Laymerning jarohati haqida gapirar ekan, biroz ehtiyotkorona baho berdi. Funksionarning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi qattiq zarba olgan va uning oyog‘i tezda shishib ketgan. Shu sababli u ehtiyot chorasi sifatida almashtirilgan, biroq tiklanish jarayoni qancha vaqt olishini hozircha aniq aytib bo‘lmaydi.
…