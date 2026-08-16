AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildi

·7·Dunyo
AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildi
Qisqacha

AQSHning Vashington shtati sohillarida tashlab ketilgan 12 metrlik qayiqdan 60 ta mushuk qutqarib olindi. Mushuklar 6 avgust kuni Takoma shahri yaqinidagi Ouen sohilida aniqlanib, oxirgisi 11 avgust kuni kemadan olib chiqildi. Ularning aksariyati qo‘rqqan va och qolgan holatda bo‘lgan, qutqaruv ishlari bir hafta davom etgan. Politsiya kemada yana hayvonlar qolgan bo‘lishi mumkinligini bildirib, aholidan bu haqda xabar berishni so‘radi.

AQSHning Vashington shtati sohillarida tashlab ketilgan qayiqdan 60 ta mushuk topilib, qutqarib olindi. Bu haqda mahalliy politsiyaga tayanib, CBS News xabar berdi.

Uzunligi 12 metr bo‘lgan qayiq avgust oyi boshida Takoma shahri yaqinidagi Ouen sohilida aniqlangan. Politsiya ilk bor 6 avgust kuni kema haqida xabar topgan va uning ichida og‘ir sharoitda yashayotgan o‘nlab mushuklarni aniqlagan.

Politsiya hamda hayvonlarni muhofaza qilish xizmati xodimlari bir hafta davomida kemani sinchiklab tekshirib, mushuklarni ehtiyotkorlik bilan olib chiqdi. 11 avgust kuni oxirgi mushuk ham qutqarildi.

Takoma politsiyasi barcha mushuklar olib chiqilganiga ishonch hosil qilinganini, biroq ular yashirinishga juda usta bo‘lgani sababli kemada yana hayvonlar qolgan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi.

Qutqaruvchilarning aytishicha, mushuklarning aksariyati qo‘rqqan va och qolgan holatda bo‘lgan. Ularni xavfsiz olib chiqish uchun sabr, g‘amxo‘rlik va katta jamoaviy mehnat talab etilgan.

Politsiya aholidan kemada yana mushuklarni ko‘rib qolishsa, xabar berishni so‘radi. Shuningdek, fuqarolarga tashlandiq kema bortiga chiqmaslik tavsiya etildi. Agar egasi qaytib kelmasa, hokimiyat uni sohildan olib tashlashni rejalashtirmoqda.

Takoma qoidalariga ko‘ra, bir xonadonda ko‘pi bilan 6 ta mushuk yoki it boqish mumkin. Politsiya tergov tafsilotlarini oshkor qilmagan bo‘lsa-da, mazkur holat hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo‘lish va ularni qarovsiz qoldirish nuqtayi nazaridan baholanishi mumkin.

Avvalroq Tobi laqabli mushukda 28 ta barmoq borligi aniqlanib, jahon rekordi o‘rnatilgani haqida xabar berilgan edi.

WashingtonAQShCBS NewsTacoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganAQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganKecha, 23:53Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiKecha, 18:18Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiPolitsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiKecha, 17:48Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi