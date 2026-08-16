Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdi

·17·Sport
Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdi
Qisqacha

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 1-turida amaldagi chempion Riyodning «An-Nasr» klubi o'z maydonida «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Anjelo 37-daqiqada, Feliks 40-daqiqada va Samu Koshta 73-daqiqada kiritdi. Bu g'alaba «An-Nasr»ning yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu uchun rasmiy o'yinlardagi muvaffaqiyatli debyut bo'ldi. Krishtianu Ronaldu o'yin qaydnomasiga kiritilmaganiga qaramay, jamoa yangi mavsumni ishonchli boshladi.

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining yangi mavsumi start oldi. Musobaqaning amaldagi chempioni hisoblangan Riyodning «An-Nasr» klubi 1-tur doirasida o‘z maydonida «Al-Fateh» jamoasini qabul qilib, 3:0 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi.

Mazkur uchrashuv jamoaning yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu uchun rasmiy o‘yinlardagi muvaffaqiyatli debyut bo‘ldi.

3 ta gol va maydondagi mutlaq ustunlik

Mezbonlar ilk daqiqalardan tashabbusni o‘z qo‘llariga olib, raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi:

  • Hisobning ochilishi: 37-daqiqada Anjelo jarima maydoni ichidagi faolligi bilan hisobni ochdi (1:0);

  • Tezkor ikkinchi zarba: Oradan uch daqiqa o‘tib, 40-daqiqada Feliks muvaffaqiyatni mustahkamlab, jamoalarni tanaffusga qulay hisob bilan olib chiqdi (2:0);

  • Yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limning 73-daqiqasida Samu Koshta «An-Nasr»ning uchinchi golini kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:0).

Krishtianu Ronaldu nega qaydnomaga kiritilmadi?

Uchrashuv oldidan muxlislar e’tiborini tortgan asosiy voqealardan biri — jamoa sardori va asosiy yulduzi Krishtianu Ronalduning o‘yin qaydnomasiga ham kiritilmagani bo‘ldi.

Shunga qaramay, Anje Postekoglu shogirdlari yulduz hujumchining yo‘qligida ham sermahsul va ishonchli o‘yin namoyish etib, yangi mavsumdagi chempionlik himoyasini muvaffaqiyatli boshlashdi.

Saudiya Pro-ligasi. 1-tur

  • «An-Nasr» — «Al-Fateh» — 3:0

  • Gollar: Anjelo (37), Feliks (40), Koshta (73).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Al-NassrCristiano RonaldoAnge PostecoglouAl-FatehSaudi Arabia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi