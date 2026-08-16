Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdi
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 1-turida amaldagi chempion Riyodning «An-Nasr» klubi o'z maydonida «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Anjelo 37-daqiqada, Feliks 40-daqiqada va Samu Koshta 73-daqiqada kiritdi. Bu g'alaba «An-Nasr»ning yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu uchun rasmiy o'yinlardagi muvaffaqiyatli debyut bo'ldi. Krishtianu Ronaldu o'yin qaydnomasiga kiritilmaganiga qaramay, jamoa yangi mavsumni ishonchli boshladi.
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining yangi mavsumi start oldi. Musobaqaning amaldagi chempioni hisoblangan Riyodning «An-Nasr» klubi 1-tur doirasida o‘z maydonida «Al-Fateh» jamoasini qabul qilib, 3:0 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi.
Mazkur uchrashuv jamoaning yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu uchun rasmiy o‘yinlardagi muvaffaqiyatli debyut bo‘ldi.
3 ta gol va maydondagi mutlaq ustunlik
Mezbonlar ilk daqiqalardan tashabbusni o‘z qo‘llariga olib, raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi:
Hisobning ochilishi: 37-daqiqada Anjelo jarima maydoni ichidagi faolligi bilan hisobni ochdi (1:0);
Tezkor ikkinchi zarba: Oradan uch daqiqa o‘tib, 40-daqiqada Feliks muvaffaqiyatni mustahkamlab, jamoalarni tanaffusga qulay hisob bilan olib chiqdi (2:0);
Yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limning 73-daqiqasida Samu Koshta «An-Nasr»ning uchinchi golini kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:0).
Krishtianu Ronaldu nega qaydnomaga kiritilmadi?
Uchrashuv oldidan muxlislar e’tiborini tortgan asosiy voqealardan biri — jamoa sardori va asosiy yulduzi Krishtianu Ronalduning o‘yin qaydnomasiga ham kiritilmagani bo‘ldi.
Shunga qaramay, Anje Postekoglu shogirdlari yulduz hujumchining yo‘qligida ham sermahsul va ishonchli o‘yin namoyish etib, yangi mavsumdagi chempionlik himoyasini muvaffaqiyatli boshlashdi.
Saudiya Pro-ligasi. 1-tur
«An-Nasr» — «Al-Fateh» — 3:0
Gollar: Anjelo (37), Feliks (40), Koshta (73).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…