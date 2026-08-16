66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi

·5·Dunyo
66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi
Qisqacha

Olimlar 66 million yillik edmontozavr suyagidan kollagen oqsiliga xos gidroksiprolin aminokislotasini aniqladi. Tadqiqot AQSHning Janubiy Dakota shtatidagi Hell-Krik shakllanishidan topilgan, vazni taxminan 22 kilogramm bo'lgan suyak namunasi asosida o'tkazildi. Oqsillarni sekvenirlash va tandem mass-spektrometriya tahlillari organik modda tashqi muhitdan tushmaganini, balki toshqotmaning o'zidan kelib chiqqanini ko'rsatdi.

Olimlar 66 million yillik dinozavr suyagi tarkibidan suyak to‘qimasining asosiy oqsili hisoblangan kollagenning saqlanib qolgan molekulalarini aniqladi. G‘ayrioddiy topilma toshga aylanish jarayonida barcha organik molekulalar albatta yo‘q bo‘lib ketadi, degan ilmiy qarashlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lmoqda.

Tadqiqot natijalari Analytical Chemistry jurnalida chop etilgan.

Gap AQSHning Janubiy Dakota shtatidagi Hell-Krik shakllanishiga tegishli dinozavr suyagi haqida bormoqda. U bo‘r davrining so‘nggi bosqichiga mansub bo‘lgan, vazni taxminan 22 kilogramm keladigan edmontozavrdan olingan.

Olimlar suyakda kollagen izini aniqladi

Tadqiqot jarayonida mutaxassislar namuna tarkibidan aynan kollagenga xos bo‘lgan gidroksiprolin aminokislotasini topgan. Bu esa millionlab yillar davomida saqlangan toshqotma tarkibida qadimiy organik moddalarning ayrim qismlari qolishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytiradi.

Biroq olimlar zamonaviy oqsillar bilan tasodifiy ifloslanish ehtimolini ham inobatga olgan. Shu sababli ular bir nechta ilmiy usuldan foydalangan. Jumladan, oqsillarni sekvenirlash hamda tandem mass-spektrometriya usullari qo‘llangan.

O‘tkazilgan tahlillar aniqlangan organik moddalar keyinchalik tashqi muhitdan tushmaganini, balki bevosita toshqotmaning o‘zidan kelib chiqqanini ko‘rsatgan.

30 yillik ilmiy bahsga yangi dalil

Oqsillar o‘nlab million yillar davomida o‘z tarkibini saqlab qolishi mumkinmi yoki yo‘qmi, degan masala ilm-fanda qariyb 30 yildan beri bahslarga sabab bo‘lib kelmoqda.

Liverpul universiteti professori Stiv Teylor rahbarligidagi tadqiqotchilar jamoasi olgan yangi natijalar esa muayyan tabiiy sharoitlarda bunday uzoq muddatli saqlanish nazariy jihatdan mumkin ekanini ko‘rsatmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bu topilma paleontologiya uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki agar qadimiy oqsillar ayrim toshqotmalarda millionlab yillar davomida saqlanishi mumkin bo‘lsa, olimlar yo‘qolib ketgan hayvonlarning biologiyasi va evolyutsiyasi haqida yanada ko‘proq ma’lumot olishi mumkin.

Qadimiy toshqotmalar orasida «xazina» yashiringan bo‘lishi mumkin

Tadqiqot mualliflari yana bir qiziq taxminni ilgari surmoqda. Ularning fikricha, bir asr davomida yig‘ilgan va saqlanayotgan toshqotmalarning arxiv suratlari ortida hali o‘rganilmagan, kollageni saqlanib qolgan ko‘plab namunalar bo‘lishi mumkin.

Agar bu taxminlar keyingi tadqiqotlarda ham tasdiqlansa, paleontologlar qo‘lida qirilib ketgan turlarni kelajakda molekular darajada o‘rganish uchun ulkan «xazina» paydo bo‘lishi mumkin.

Bu esa millionlab yillar avval yashagan dinozavrlar haqidagi tasavvurlarni yanada boyitish va ularning biologik xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:52Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganAQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganKecha, 23:53Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiKecha, 18:18Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiPolitsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiKecha, 17:48Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi