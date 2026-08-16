Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdi

·8·Sport
Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdi
Qisqacha

Sun'iy intellekt prognoziga ko'ra, Turkiya Superligasining 2026/2027 yilgi mavsumida «Oltin butsa»ni 25 ta gol bilan Viktor Osimxen qo'lga kiritishi mumkin. Birinchi turda «Chorum»ga qarshi dubl qayd etgan Osimxen «Galatasaroy»ning 2:2 hisobidagi durangida jamoasining har ikki golini urdi. Reytingda Pol Onuachu 23 ta, Dushan Vlaxovich 20 ta, Romelu Lukaku 19 ta va Muhammad Saloh 18 ta gol bilan keyingi o'rinlarni egallagan.

Turkiya Superligasining 2026/2027 yilgi mavsumi kutilmagan natija bilan start oldi. Amaldagi chempion «Galatasaroy» liga debyutanti bo‘lgan «Chorum» klubi bilan bellashuvda 2:2 hisobida durang qayd etdi. Istanbul grandi safida har ikki golni nigeriyalik mahoratli forvard Viktor Osimxen kiritdi.

Bu yilgi chempionat o‘zining yulduzli tarkibi bilan tarixdagi eng murosasiz va shiddatli to‘purarlik bahsiga aylanishi kutilmoqda.

Yevropa yulduzlari Turkiyaga ko‘chdi: «Oltin butsa» uchun dahshatli raqobat

O‘tgan mavsumda 22 tadan gol urib, liganing tengsiz to‘purarlariga aylangan hamyurtimiz Eldor Shomurodov va nigeriyalik Pol Onuachu, shuningdek, Marko Asensio hamda Leroy Sane kabi yulduzlar safiga yangi mavsumdan boshlab jahon futbolining eng ko‘zga ko‘ringan hujumchilari kelib qo‘shildi.

Endilikda Turkiya yashil maydonlarida Muhammad Saloh, Dushan Vlaxovich, Meyson Grinvud, Leandro Trossard va Romelu Lukaku kabi top-ligalar to‘purarlari to‘p surmoqda.

Sun’iy intellekt hisob-kitobi: Kim nechta gol uradi?

Muxlislar o‘rtasidagi qizg‘in muhokamalarga oydinlik kiritish maqsadida ekspertlar sun’iy intellekt yordamida maxsus kompyuter algoritmlari orqali to‘purarlik poygasini simulyatsiya qildi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, birinchi turdayoq dubl qayd etgan Viktor Osimxen asosiy da’vogar sifatida ko‘rsatildi. To‘liq prognoz reytingi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Viktor Osimxen — 25 ta gol

  • Pol Onuachu — 23 ta gol

  • Dushan Vlaxovich — 20 ta gol

  • Romelu Lukaku — 19 ta gol

  • Muhammad Saloh — 18 ta gol

  • Meyson Grinvud — 16 ta gol

  • Eldor Shomurodov — 15 ta gol

  • Leandro Trossard — 13 ta gol

  • Vedat Muriki — 13 ta gol

  • Barish Alper Yilmaz — 12 ta gol

  • Xyon Gyu O — 9 ta gol

  • Andreas Skov Olsen — 8 ta gol

Sun’iy intellektning ushbu hisob-kitoblari qanchalik haqiqatga aylanishini va «Oltin butsa» kimga nasib etishini mavsum davomidagi shiddatli bahslar ko‘rsatib beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

GalatasarayVictor OsimhenMohamed SalahDušan VlahovićRomelu Lukaku
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi