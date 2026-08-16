Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradi

·0·Avto
Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradi

Avtomobil olamida mashhur boʻlgan Alpina brendining asosiy yoʻnalishi oʻzgargandan soʻng, kompaniya ijodkorlari toʻxtab qolishmadi. Andreas Bovensiepen Zalsburgring avtodromida oʻtkazilgan sinovlar chogʻida yangi loyihalar ustidagi ishlar qizgʻin davom etayotganini koʻrsatdi. ixbt.com nashrining yoritishicha, kompaniya yangi avtomobillar yaratishda oʻzining boy tajribasi va anʼanalariga sodiq qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Andreas Bovensiepen Zalsburgringdagi boʻsh oshxonaga yetib kelganida, biroz kechikkan boʻlsa-da, oʻzining kayfiyati va gʻayrati bilan barchani hayratda qoldirgan. U yangi Bovensiepen Zagato rusumli avtomobilni shiddat bilan boshqarib, trekning toʻgʻri qismida soatiga 265 kilometr tezlikka erishganini mamnuniyat bilan maʼlum qilgan.

Yangi avtomobilning poyga mashinalari bilan tenglashishi

Mazkur koʻrsatkich kompaniya mutaxassislarini ham hayratga solgan. Yangi model oʻzining dinamik xususiyatlari va tezlanishi boʻyicha bir vaqtlar Alpina tadbirlarida sinovdan oʻtkazilgan slick-shod B6 GT3 poyga mashinalari bilan deyarli bir xil tezlikni namoyish etgan. Bu esa muhandislar nafaqat dizayn, balki yuqori tezlik va boshqaruvchanlik borasida ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishayotganini koʻrsatadi.

Bovensiepen oilasi avtomobilsozlik tarixida oʻziga xos oʻrin egallagan. Burkard Bovensiepen tomonidan asos solingan kompaniya yillar davomida BMW avtomobillarini yanada takomillashtirib, ularga mutlaqo yangi ruh bagʻishlab kelgan. Bugungi kunda esa bu anʼana yangi bosqichda, zamonaviy texnologiyalar va yuqori talablar asosida davom ettirilmoqda.

Avtomobil ixlosmandlari uchun bu kabi yangiliklar katta ahamiyatga ega. Chunki BMW bazasida yaratiladigan eksklyuziv modellar har doim oʻzining sifati, quvvati va noyobligi bilan ajralib turgan. Yangi avtomobil loyihalari esa bu anʼanalar yoʻqolib ketmasligini, aksincha, yangi dizayn va muhandislik yechimlari bilan boyib borishini yaqqol tasdiqlaydi.

AlpinaBovensiepen ZagatoBMWAvtomobilZalsburgring
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariLeapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariKecha, 17:51Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKlassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKecha, 12:57National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiNational Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiKecha, 11:52Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiKecha, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiKecha, 00:22Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardi14.08, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi