Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradi
Avtomobil olamida mashhur boʻlgan Alpina brendining asosiy yoʻnalishi oʻzgargandan soʻng, kompaniya ijodkorlari toʻxtab qolishmadi. Andreas Bovensiepen Zalsburgring avtodromida oʻtkazilgan sinovlar chogʻida yangi loyihalar ustidagi ishlar qizgʻin davom etayotganini koʻrsatdi. ixbt.com nashrining yoritishicha, kompaniya yangi avtomobillar yaratishda oʻzining boy tajribasi va anʼanalariga sodiq qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Andreas Bovensiepen Zalsburgringdagi boʻsh oshxonaga yetib kelganida, biroz kechikkan boʻlsa-da, oʻzining kayfiyati va gʻayrati bilan barchani hayratda qoldirgan. U yangi Bovensiepen Zagato rusumli avtomobilni shiddat bilan boshqarib, trekning toʻgʻri qismida soatiga 265 kilometr tezlikka erishganini mamnuniyat bilan maʼlum qilgan.
Yangi avtomobilning poyga mashinalari bilan tenglashishiMazkur koʻrsatkich kompaniya mutaxassislarini ham hayratga solgan. Yangi model oʻzining dinamik xususiyatlari va tezlanishi boʻyicha bir vaqtlar Alpina tadbirlarida sinovdan oʻtkazilgan slick-shod B6 GT3 poyga mashinalari bilan deyarli bir xil tezlikni namoyish etgan. Bu esa muhandislar nafaqat dizayn, balki yuqori tezlik va boshqaruvchanlik borasida ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishayotganini koʻrsatadi.
Bovensiepen oilasi avtomobilsozlik tarixida oʻziga xos oʻrin egallagan. Burkard Bovensiepen tomonidan asos solingan kompaniya yillar davomida BMW avtomobillarini yanada takomillashtirib, ularga mutlaqo yangi ruh bagʻishlab kelgan. Bugungi kunda esa bu anʼana yangi bosqichda, zamonaviy texnologiyalar va yuqori talablar asosida davom ettirilmoqda.
Avtomobil ixlosmandlari uchun bu kabi yangiliklar katta ahamiyatga ega. Chunki BMW bazasida yaratiladigan eksklyuziv modellar har doim oʻzining sifati, quvvati va noyobligi bilan ajralib turgan. Yangi avtomobil loyihalari esa bu anʼanalar yoʻqolib ketmasligini, aksincha, yangi dizayn va muhandislik yechimlari bilan boyib borishini yaqqol tasdiqlaydi.
…