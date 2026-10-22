Lillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Lillestryom — Real Sosedad uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lillestryom boshlang‘ich tarkibi: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (kapitan), 26. Peyntsil I., 29. Ibraximay I., 21. Ottosson F., 14. Nixeym G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Feliks Va.
Lillestryom zaxiradagilari: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Xagerup S., 17. Kitolano E., 47. Kristiansen S., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.
Lillestryom bosh murabbiyi: Odegaard H.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomes S., 14. Kubo T., 4. Gorrochategi J., 18. Soler K., 11. Gedesh G., 24. Suchich L., 10. Oyarsabal M. (kapitan).
Real Sosedad zaxiradagilari: 7. Barrenechea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheko J., 1. Remiro A., 8. Turriyentes B., 23. Zaxaryan A.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Izohlar 0
…