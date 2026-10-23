Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turida «Bornmut»
- «Milan»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, «Real Sosedad» safarda «Lillestryom» darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi.
- «Bornmut» safidagi gollarga Jastin Klyuyvert, Markus Taverniyer va Yasin Adli mualliflik qildi, «Milan» esa Mayk Menyan chetlatilganidan so‘ng o‘n kishi bo‘lib qoldi.
- Istanbulda «Beshiktosh» va «Kristal Pelas» jamoalari 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekishdi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turi navbatdagi shiddatli va kutilmagan natijalarga boy to‘qnashuvlar bilan davom etdi. Qit’aning ikkinchi darajali nufuzli musobaqasida Angliya klublarining faolligi, Italiya grandining qulashi hamda safardagi yirik hisobli g‘alabalar turga alohida zeb berdi.
Angliyada «Bornmut» jamoasi Italiyaning mashhur «Milan» klubini 3:0 hisobida ayab o‘tirmagan bo‘lsa, Norvegiyada «Real Sosedad» raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi. Istanbulda esa «Beshiktosh» va «Kristal Pelas» 4 ta gol urilgan bahsda jangovor durang qayd etdi.
«Milan»ning Angliyadagi sharmandali mag‘lubiyati va qizil kartochka
Turning eng shov-shuvli voqeasi Angliya maydonlarida qayd etildi. «Bornmut» mehmoni bo‘lgan «rossonerilar» murakkab holatga tushib qoldi:
Ikki penalti va chetlatish: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq Jastin Klyuyvert penaltini aniq bajarib mezbonlarni oldinga olib chiqdi. 28-daqiqada «Milan» posboni Mayk Menyan qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Oradan 4 daqiqa o‘tib, 32-daqiqada Markus Taverniyer yana bir penaltidan unumli foydalandi;
Yirik hisob: 84-daqiqada zaxiradan tushgan Yasin Adli sobiq jamoasi darvozasiga 3-to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.
Jadvaldagi holat: 3 o‘yindan so‘ng 9 ochko to‘plagan «Bornmut» musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi, «Milan» esa 3 ochko bilan kutilmaganda 24-o‘ringa sho‘ng‘idi.
Istanbuldagi 4 golli drama: «Beshiktosh» — «Kristal Pelas» 2:2
Turkiyada kechgan bellashuvda London vakillari muhim iroda namoyish etishdi:
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi gol: 45+2-daqiqada Vilfred Ndidi «Beshiktosh»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
Inglizlarning javobi: Ikkinchi bo‘lim boshida «Kristal Pelas» tezkorlik bilan o‘yinni o‘z tomoniga og‘dirdi — 51-daqiqada Yeremi Pino, 55-daqiqada esa Jan-Filipp Mateta gol urib, londonliklarni oldinga chiqardi;
Oiittanning qutqaruv zarbasi: 73-daqiqada Oiittan mezbonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolib, yakuniy hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Norvegiyadagi «izbiyeniye»: «Real Sosedad»dan 6:0
Ispaniyaning «Real Sosedad» klubi «Lillestryom» mehmoni bo‘lib, raqiblariga haqiqiy mahorat darsini o‘tib berdi:
Serxio Gomes (25, 27) va Luka Suchich (33, 72) dubl qayd etgan bo‘lsa, Orri Oskarsson (64) hamda Arsen Zaxaryan (80) bittadan gol muallifiga aylanishdi — 0:6.
Turning qolgan bahslari:
«Seltik» — «Selta» 1:2
Shotlandiyada mehmonlar irodali g‘alabaga erishdi. 47-daqiqada Baur hisobni ochgan bo‘lsa-da, «Selta» hujumchisi Rodriges 68 va 71-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, jamoasiga muhim 3 ochko taqdim etdi.
«Omoniya» — «Benfika» 1:4
Portugaliya klubi Kipr safarida ishonchli g‘alaba qozonib (Nego 14 avtogol, Pavlidis 49, Aursnes 76, Prestianni 85), 9 ochko bilan umumiy jadvalning 2-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi.
Izohlar 0
…