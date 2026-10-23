Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar

·63·Sport
Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turida «Bornmut»
  • «Milan»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, «Real Sosedad» safarda «Lillestryom» darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi.
  • «Bornmut» safidagi gollarga Jastin Klyuyvert, Markus Taverniyer va Yasin Adli mualliflik qildi, «Milan» esa Mayk Menyan chetlatilganidan so‘ng o‘n kishi bo‘lib qoldi.
  • Istanbulda «Beshiktosh» va «Kristal Pelas» jamoalari 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekishdi.

Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turi navbatdagi shiddatli va kutilmagan natijalarga boy to‘qnashuvlar bilan davom etdi. Qit’aning ikkinchi darajali nufuzli musobaqasida Angliya klublarining faolligi, Italiya grandining qulashi hamda safardagi yirik hisobli g‘alabalar turga alohida zeb berdi.

Angliyada «Bornmut» jamoasi Italiyaning mashhur «Milan» klubini 3:0 hisobida ayab o‘tirmagan bo‘lsa, Norvegiyada «Real Sosedad» raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi. Istanbulda esa «Beshiktosh» va «Kristal Pelas» 4 ta gol urilgan bahsda jangovor durang qayd etdi.

«Milan»ning Angliyadagi sharmandali mag‘lubiyati va qizil kartochka

Turning eng shov-shuvli voqeasi Angliya maydonlarida qayd etildi. «Bornmut» mehmoni bo‘lgan «rossonerilar» murakkab holatga tushib qoldi:

  • Ikki penalti va chetlatish: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq Jastin Klyuyvert penaltini aniq bajarib mezbonlarni oldinga olib chiqdi. 28-daqiqada «Milan» posboni Mayk Menyan qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Oradan 4 daqiqa o‘tib, 32-daqiqada Markus Taverniyer yana bir penaltidan unumli foydalandi;

  • Yirik hisob: 84-daqiqada zaxiradan tushgan Yasin Adli sobiq jamoasi darvozasiga 3-to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.

  • Jadvaldagi holat: 3 o‘yindan so‘ng 9 ochko to‘plagan «Bornmut» musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi, «Milan» esa 3 ochko bilan kutilmaganda 24-o‘ringa sho‘ng‘idi.

Istanbuldagi 4 golli drama: «Beshiktosh» — «Kristal Pelas» 2:2

Turkiyada kechgan bellashuvda London vakillari muhim iroda namoyish etishdi:

  • Birinchi bo‘lim so‘ngidagi gol: 45+2-daqiqada Vilfred Ndidi «Beshiktosh»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Inglizlarning javobi: Ikkinchi bo‘lim boshida «Kristal Pelas» tezkorlik bilan o‘yinni o‘z tomoniga og‘dirdi — 51-daqiqada Yeremi Pino, 55-daqiqada esa Jan-Filipp Mateta gol urib, londonliklarni oldinga chiqardi;

  • Oiittanning qutqaruv zarbasi: 73-daqiqada Oiittan mezbonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolib, yakuniy hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.

Norvegiyadagi «izbiyeniye»: «Real Sosedad»dan 6:0

Ispaniyaning «Real Sosedad» klubi «Lillestryom» mehmoni bo‘lib, raqiblariga haqiqiy mahorat darsini o‘tib berdi:

  • Serxio Gomes (25, 27) va Luka Suchich (33, 72) dubl qayd etgan bo‘lsa, Orri Oskarsson (64) hamda Arsen Zaxaryan (80) bittadan gol muallifiga aylanishdi — 0:6.

Turning qolgan bahslari:

  • «Seltik» — «Selta» 1:2

    Shotlandiyada mehmonlar irodali g‘alabaga erishdi. 47-daqiqada Baur hisobni ochgan bo‘lsa-da, «Selta» hujumchisi Rodriges 68 va 71-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, jamoasiga muhim 3 ochko taqdim etdi.

  • «Omoniya» — «Benfika» 1:4

    Portugaliya klubi Kipr safarida ishonchli g‘alaba qozonib (Nego 14 avtogol, Pavlidis 49, Aursnes 76, Prestianni 85), 9 ochko bilan umumiy jadvalning 2-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi.

Yevropa LigasiMilanBornmutReal Sosedad
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnBornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnKecha 22:53Lillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnLillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnKecha 22:47Bornmut — Shturm Gras: tarkiblar va jonli matnBornmut — Shturm Gras: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Royal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnRoyal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Zalsburg — Milan: tarkiblar va jonli matnZalsburg — Milan: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak21 avgust 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi