Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi Sparta PragaLillestryom uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sparta Praga boshlang‘ich tarkibi: 44. Surovchik Y., 14. Brunes Y., 6. Guddal T., 18. Irving A., 31. Yurasek M., 20. Mannsverk S., 19. Sevinski A. (kapitan), 27. Singate E., 38. Sochurek X., 2. Suxomel M., 15. Vitalos V.

Sparta Praga zaxiradagilari: 7. Alkoser X., 5. Eneme S., 21. Grimaldo X., 47. Xedi K., 25. Xuver K., 3. Kaderabek P., 28. Matsek R., 4. Martines Ya., 17. Merkado X., 29. Voyta M., 26. Vidra P., 30. Zeleni Ya.

Sparta Praga bosh murabbiyi: Priske B.

Lillestryom boshlang‘ich tarkibi: 12. Dalberg P., 22. Bassi D., 20. Feliks Va, 28. Gabrielsen R. (kapitan), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibraximay I., 47. Kristiansen S., 14. Nixeym G., 21. Ottosson F., 26. Peyntsil I., 2. Ranger L.

Lillestryom zaxiradagilari: 7. Alperud L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Xagerup S., 17. Kitolano E., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.

Lillestryom bosh murabbiyi: Odegaard H.

Jonli reportaj JONLI
30🟨
Ebrima Singate (Sparta Praga) sariq kartochka oldi.
28🟨
Bugungi hakam Martin Matosa qo‘pol o‘yini uchun Gustav Nyuxeymni (Lillestryom) haqli ravishda ogohlantirish bilan jazolashga qaror qildi.
26
Daniel Bassi (Lillestryom) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
24
Bu rejadagidek bo‘lmadi! Ebrima Singate (Sparta Praga) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘z omadini sinab ko‘rdi, ammo uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasi Pontus Dalbergni dog‘da qoldirish uchun juda kuchsizlik qildi va darvozabon to‘pni osonlik bilan qaytardi.
20
Ebrima Singate (Sparta Praga) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo zarba juda noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
18🟨
Martin Suxomel (Sparta Praga) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka oldi. Martin Matosa bu qarorni qabul qilishda ikkilanib o‘tirmadi.
17
Yon chiziq hakami Ebrima Singate (Sparta Praga) boshi bilan zarba berishidan oldin o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
13
Adam Sevinskiy (Sparta Praga) burchak zarbasidan keyin yuzaga kelgan imkoniyatdan gol ura olmadi. U jarima maydonchasi ichidagi xavfli nuqtadan boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
13
Sparta Praga burchak zarbasini ishlab oldi.
13
Ebrima Singate (Sparta Praga) to‘pni jamoadoshiga yetkazib berishga urindi, ammo himoyachi bu uzatmani muvaffaqiyatli to‘sib qoldi.
12
Himoyachining ishonchli harakati tufayli Sparta Praga burchak zarbasidan naf chiqara olmadi.
10
Endryu Irving (Sparta Praga) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini Pontus Dalberg ushlab oldi.
10
Ebrima Singate (Sparta Praga) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi to‘pni egallab oldi va uni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Sparta Praga burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
8
Endryu Irving (Sparta Praga) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
7
Martin Matosa vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Lars Ranger (Lillestrem) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini payqadi. Jarima zarbasi. Sparta Praga katta ehtimol bilan bu yerdan to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urinadi.
6
Adam Sevinskiy (Sparta Praga) uzoq masofadan to‘pni darvoza tomon kuchli zarba bilan yo‘lladi, ammo uning zarbasi raqib o‘yinchisi tomonidan to‘sib qolindi.
4
Endryu Irving (Sparta Praga) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo birinchi himoyachi uni osonlik bilan uzoqlashtirdi.
3
Yav Pentsil (Lillestryom) raqibini yiqitdi va Martin Matosa o‘yinni to‘xtatdi. Sparta Praga jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
2
Matey Yurasek (Sparta Praga) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng jarima maydonchasi ichida yiqildi. Hakam vaziyatni ko‘rmay qolgan bo‘lishi mumkin, shu sababli u o‘yinni davom ettirishga ishora qildi.
1
O‘yin boshlandi. Birinchi bo‘lim start oldi.
21:45
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! Lillestryom uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Martin Matosa bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
21:45
O‘yin boshlanishidan oldin bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblar bilan tanishishingiz mumkin.
21:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga kafolat beramiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Sparta PragaLillestryomYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBugun 20:37Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnSele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya