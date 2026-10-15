Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Sparta Praga — Lillestryom uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sparta Praga boshlang‘ich tarkibi: 44. Surovchik Y., 14. Brunes Y., 6. Guddal T., 18. Irving A., 31. Yurasek M., 20. Mannsverk S., 19. Sevinski A. (kapitan), 27. Singate E., 38. Sochurek X., 2. Suxomel M., 15. Vitalos V.
Sparta Praga zaxiradagilari: 7. Alkoser X., 5. Eneme S., 21. Grimaldo X., 47. Xedi K., 25. Xuver K., 3. Kaderabek P., 28. Matsek R., 4. Martines Ya., 17. Merkado X., 29. Voyta M., 26. Vidra P., 30. Zeleni Ya.
Sparta Praga bosh murabbiyi: Priske B.
Lillestryom boshlang‘ich tarkibi: 12. Dalberg P., 22. Bassi D., 20. Feliks Va, 28. Gabrielsen R. (kapitan), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibraximay I., 47. Kristiansen S., 14. Nixeym G., 21. Ottosson F., 26. Peyntsil I., 2. Ranger L.
Lillestryom zaxiradagilari: 7. Alperud L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Xagerup S., 17. Kitolano E., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.
Lillestryom bosh murabbiyi: Odegaard H.
Izohlar 0
…