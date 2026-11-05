Lillestryom — Plzen: tarkiblar va jonli matn

·21·Sport
Lillestryom — Plzen: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi Lillestryom — Plzen uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lillestryom boshlang‘ich tarkibi: 12. Dalberg P., 20. Feliks Va, 28. Gabrielsen R. (kapitan), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibraximay I., 17. Kitolano E., 47. Kristiansen S., 14. Nixeym G., 21. Ottosson F., 26. Peyntsil I., 2. Ranger L.

Lillestryom zaxiradagilari: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 50. Babich L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Xagerup S., 19. Jebara S., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.

Lillestryom bosh murabbiyi: Odegaard H.

Plzen boshlang‘ich tarkibi: 44. Vigele F., 80. Adu P., 6. Cherv L., 14. Doski M., 40. Dve S., 29. Gabriel A., 17. Groshovski P. (kapitan), 99. Memich A., 2. Palishak T., 98. Prebsl F., 12. Soyka A.

Plzen zaxiradagilari: 23. Faal B., 25. Kabongo K., 18. Ladra T., 7. Laval S., 36. Pirgich S., 19. Suare S., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 3. Vavro D., 9. Visinski D., 11. Vidra M.

Plzen bosh murabbiyi: Kovach R.

Jonli reportaj JONLI
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
22:46
O‘yinchilar maydonda va Plzen uchrashuvni boshlab beradi.
22:45
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
22:45
Bugungi uchrashuv bosh hakami Radoslav Gidjenov bo‘ladi.
22:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
22:45
Bugungi bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Tomoshadan zavq oling.
LillestryomPlzenYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plzen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matnPlzen — Levski Sofiya: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:12Lillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnLillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:47Ferensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matnSparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Bugun 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi