Lillestryom — Plzen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Lillestryom — Plzen uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lillestryom boshlang‘ich tarkibi: 12. Dalberg P., 20. Feliks Va, 28. Gabrielsen R. (kapitan), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibraximay I., 17. Kitolano E., 47. Kristiansen S., 14. Nixeym G., 21. Ottosson F., 26. Peyntsil I., 2. Ranger L.
Lillestryom zaxiradagilari: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 50. Babich L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Xagerup S., 19. Jebara S., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.
Lillestryom bosh murabbiyi: Odegaard H.
Plzen boshlang‘ich tarkibi: 44. Vigele F., 80. Adu P., 6. Cherv L., 14. Doski M., 40. Dve S., 29. Gabriel A., 17. Groshovski P. (kapitan), 99. Memich A., 2. Palishak T., 98. Prebsl F., 12. Soyka A.
Plzen zaxiradagilari: 23. Faal B., 25. Kabongo K., 18. Ladra T., 7. Laval S., 36. Pirgich S., 19. Suare S., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 3. Vavro D., 9. Visinski D., 11. Vidra M.
Plzen bosh murabbiyi: Kovach R.
Izohlar 0
…