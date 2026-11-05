Real Sosedad — Lion: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Real Sosedad — Lion uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 13. Marrero U., 2. Aramburu J., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 17. Gomes S., 7. Barrenechea A., 4. Gorrochategi J., 21. Herrera Y., 11. Gedesh G., 9. Oskarsson O., 10. Oyarsabal M. (kapitan).
Real Sosedad zaxiradagilari: 22. Fort H., 14. Kubo T., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 6. Martin J., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 16. Pacheko J., 1. Remiro A., 24. Suchich L., 8. Turriyentes B.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 21. Klyuyvert R., 16. Abner, 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 8. Tolisso K. (kapitan), 26. Budash K., 18. Mera K., 11. Nakamura K.
Lion zaxiradagilari: 25. Bengi J., 40. Deskamp R., 24. Dyuranvil J., 32. Gomes Rodriges A., 46. Gonsalves T., 44. Hamdani A., 85. Kamara N., 22. Mata K., 99. Nartey N., 3. Talyafiko N.
Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.
Izohlar 0
…