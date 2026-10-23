“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik sobiq futbolchi Denis Popov noyabr oyida Toshkentda bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan raqib jamoaning salohiyatini yuqori baholadi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, Jahon chempionatiga yo‘llanma olgan O‘zbekiston terma jamoasi jiddiy kuchga ega va ularning natijalari tasodifiy emas.
- Shu bilan birga, mutaxassis o‘rtoqlik maqomidagi bahsda yetakchi futbolchilar maydonga tushmasligi mumkinligini ham qayd etdi.
Rossiyaning SSKA klubi sobiq hujumchisi Denis Popov «Yevro-Futbol» internet-nashriga bergan intervyusida noyabr oyida Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Taniqli sobiq futbolchi 2026 yilgi Jahon chempionati ishtirokchisi bo‘lgan «oq bo‘rilar»ning bugungi darajasi, ularning salohiyati hamda bo‘lajak o‘yinning o‘ziga xos jihatlariga to‘xtalib o‘tdi.
«Jahon chempionatiga tasodifan chiqilmaydi»: O‘zbekiston salohiyatiga baho
Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasini Eron yoki Nigeriya kabi jamoalar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri qiyoslash murakkab bo‘lsa-da, ularning maqomiga hurmat bilan qarash shartligini ta’kidladi:
Mundial omili: «Ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri solishtirish oson emas. Lekin asosiy gap shundaki — bu jamoa AQSHda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatiga yo‘l olgan. Shuning o‘ziyoq O‘zbekiston ma’lum darajadagi yuqori kuchga ega ekanini isbotlaydi, ayniqsa, ular o‘z maydonida to‘p surishini hisobga olsak;
Saralashdagi mahorat: Ular saralash bosqichlarini amaldagi tizim sharoitida muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. Jahon chempionatiga tasodifan chiqib qolishning iloji yo‘q, bu jiddiy mehnat va barqaror o‘yin natijasidir», — dedi sobiq hujumchi.
«Yetakchilar kelmasligi mumkin»: O‘yin maqomi haqida
Shu bilan birga, rossiyalik mutaxassis uchrashuvning o‘rtoqlik maqomiga ega ekani futbolchilar tarkibi va o‘yin shiddatiga ta’sir qilishi mumkinligini ham qayd etdi:
Tarkib borasidagi taxmin: «Bu o‘rtoqlik o‘yini, rasmiy bo‘lmagan bahs ekanini unutmaslik lozim. O‘zbekiston terma jamoasining eng kuchli tarkibi maydonga tushadimi-yo‘qmi, hali noma’lum. Katta ehtimol bilan yetakchi futbolchilarning o‘zi kelmasligi ham mumkin;
Diqqat markazidagi vazifa: Shaxsan men uchun o‘z terma jamoamizning o‘yini va futbolchilarimizning maydonda o‘zini qanday ko‘rsatishi muhimroq», — deya qo‘shimcha qildi Popov.
Toshkentdagi ikkinchi to‘qnashuv
Sana: 12 noyabr;
Manzil: Toshkent shahri, «Paxtakor» markaziy stadioni;
O‘zaro tarix: Ikki terma jamoa ilgari bir marotaba to‘qnash kelgan. 2022 yilda Toshkentda kechgan o‘rtoqlik bahsida hisob ochilmagan (0:0) edi.
Bu galgi to‘qnashuv esa har ikki tomon uchun o‘z imkoniyatlarini qayta ko‘rikdan o‘tkazishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.
Izohlar 0
…