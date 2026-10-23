“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi

·75·Sport
“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik sobiq futbolchi Denis Popov noyabr oyida Toshkentda bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan raqib jamoaning salohiyatini yuqori baholadi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, Jahon chempionatiga yo‘llanma olgan O‘zbekiston terma jamoasi jiddiy kuchga ega va ularning natijalari tasodifiy emas.
  • Shu bilan birga, mutaxassis o‘rtoqlik maqomidagi bahsda yetakchi futbolchilar maydonga tushmasligi mumkinligini ham qayd etdi.

Rossiyaning SSKA klubi sobiq hujumchisi Denis Popov «Yevro-Futbol» internet-nashriga bergan intervyusida noyabr oyida Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Taniqli sobiq futbolchi 2026 yilgi Jahon chempionati ishtirokchisi bo‘lgan «oq bo‘rilar»ning bugungi darajasi, ularning salohiyati hamda bo‘lajak o‘yinning o‘ziga xos jihatlariga to‘xtalib o‘tdi.

«Jahon chempionatiga tasodifan chiqilmaydi»: O‘zbekiston salohiyatiga baho

Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasini Eron yoki Nigeriya kabi jamoalar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri qiyoslash murakkab bo‘lsa-da, ularning maqomiga hurmat bilan qarash shartligini ta’kidladi:

  • Mundial omili: «Ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri solishtirish oson emas. Lekin asosiy gap shundaki — bu jamoa AQSHda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatiga yo‘l olgan. Shuning o‘ziyoq O‘zbekiston ma’lum darajadagi yuqori kuchga ega ekanini isbotlaydi, ayniqsa, ular o‘z maydonida to‘p surishini hisobga olsak;

  • Saralashdagi mahorat: Ular saralash bosqichlarini amaldagi tizim sharoitida muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. Jahon chempionatiga tasodifan chiqib qolishning iloji yo‘q, bu jiddiy mehnat va barqaror o‘yin natijasidir», — dedi sobiq hujumchi.

«Yetakchilar kelmasligi mumkin»: O‘yin maqomi haqida

Shu bilan birga, rossiyalik mutaxassis uchrashuvning o‘rtoqlik maqomiga ega ekani futbolchilar tarkibi va o‘yin shiddatiga ta’sir qilishi mumkinligini ham qayd etdi:

  • Tarkib borasidagi taxmin: «Bu o‘rtoqlik o‘yini, rasmiy bo‘lmagan bahs ekanini unutmaslik lozim. O‘zbekiston terma jamoasining eng kuchli tarkibi maydonga tushadimi-yo‘qmi, hali noma’lum. Katta ehtimol bilan yetakchi futbolchilarning o‘zi kelmasligi ham mumkin;

  • Diqqat markazidagi vazifa: Shaxsan men uchun o‘z terma jamoamizning o‘yini va futbolchilarimizning maydonda o‘zini qanday ko‘rsatishi muhimroq», — deya qo‘shimcha qildi Popov.

Toshkentdagi ikkinchi to‘qnashuv

  • Sana: 12 noyabr;

  • Manzil: Toshkent shahri, «Paxtakor» markaziy stadioni;

  • O‘zaro tarix: Ikki terma jamoa ilgari bir marotaba to‘qnash kelgan. 2022 yilda Toshkentda kechgan o‘rtoqlik bahsida hisob ochilmagan (0:0) edi.

Bu galgi to‘qnashuv esa har ikki tomon uchun o‘z imkoniyatlarini qayta ko‘rikdan o‘tkazishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiDenis PopovPaxtakor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdiBugun 09:27Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)1 oktabr 21:02O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsiO‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi30 sentabr 07:55Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiFayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdi15 iyun 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi