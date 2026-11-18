Aleksandr Bubnov O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi o‘yinlarni taqqosladi
Rossiyalik taniqli futbol eksperti va sharhlovchi Aleksandr Bubnov Rossiya milliy terma jamoasining noyabr oyidagi yig‘ini doirasida O‘zbekiston hamda Venesuela terma jamoalariga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘zaro solishtirdi. Uning fikricha, garchi Venesuela darvoza tomon xavfli vaziyat yarata olmagan bo‘lsa-da, rossiyalik futbolchilarga O‘zbekistonga nisbatan ko‘proq jismoniy bosim o‘tkazgan.
«Janubiy amerikaliklar haqiqiy futbol o‘ynashga majbur qildi»
Mutaxassis Krasnodarda bo‘lib o‘tgan bahsdagi keskinlik va Janubiy Amerika jamoalarining o‘yin uslubiga alohida to‘xtalib o‘tdi:
«O‘zbekiston bilan solishtirganda, Venesuela jamoasi bizni maydonda ancha yugurishga majbur qildi. Hatto maydonda tortishuvlar, deyarli janjal darajasigacha yetib borgan vaziyatlar ham bo‘ldi. Janubiy Amerika terma jamoalariga xos jihat shu: hammasining texnikasi kuchli, to‘pni yaxshi nazorat qiladi, hujum uyushtiradi. Hammasi joyida bo‘lgandek ko‘rinadi.
Lekin butun o‘yin davomida birorta ham aniq golli vaziyat yarata olishmadi. Umuman nol. Bu — Venesuela haqida. Shunga qaramay, O‘zbekistonga nisbatan ular ustun ko‘rindi, chunki bizning futbolchilarni ko‘proq yugurishga, haqiqiy futbol o‘ynashga majbur qildi.»
— Aleksandr Bubnov
Statistika boshqacha so‘zlaydi: Faqat O‘zbekiston Rossiya darvozasiga yo‘l topa oldi
Bubnov Venesuelani kuchliroq deb baholaganiga qaramay, amaldagi natijalar buning aksini ko‘rsatmoqda. E’tiborli jihati shundaki, Rossiya milliy terma jamoasi o‘zining oxirgi 6 ta uchrashuvida faqatgina O‘zbekiston terma jamoasidan gol o‘tkazib yuborgan.
Rossiya terma jamoasining noyabr oyidagi nazorat o‘yinlari
Sana
Manzil
Uchrashuv va natija
O‘yin tafsilotlari va muhim faktlar
12 noyabr
Toshkent
O‘zbekiston 2:3 Rossiya
Vakillarimiz 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda kambek qurboniga aylandi; so‘nggi 6 o‘yinda Rossiyaga gol urgan yagona jamoa
17 noyabr
Krasnodar
Rossiya 2:0 Venesuela
Aleksey Miranchuk dubl qayd etdi; mehmonlar birorta aniq golli vaziyat yarata olmadi
Ma’lumot uchun, Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya terma jamoasi uchun Toshkent va Krasnodarda o‘tgan mazkur ikki uchrashuv 2026 yil hisobidan so‘nggi rasmiy bahslar bo‘ldi.
Sizningcha, Aleksandr Bubnovning fikri qanchalik to‘g‘ri — Rossiya darvozasiga 2 ta gol urgan O‘zbekiston kuchliroq o‘ynadimi yoki gol urolmagan bo‘lsa-da, to‘pni nazorat qilgan Venesuelami?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu qiziqarli munozarani darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…