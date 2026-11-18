Rossiyalik futbolchi O‘zbekiston haqida gapirdi: «Nega bunday gollar o‘tkazib yubordik?»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya terma jamoasi yarim himoyachisi Danil Prutsev Toshkentda bo‘lib o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston terma jamoasini kuchli raqib sifatida e’tirof etdi.
- Futbolchi 12 noyabr kuni «Paxtakor» stadionida kechgan bahsda o‘z jamoasi qanday qilib 2:0 hisobidagi ustunlikni boy berib, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozonganini tushunarsiz holat deb atadi.
Rossiya terma jamoasi yarim himoyachisi Danil Prutsev noyabr oyida kuch sinashgan O‘zbekiston va Venesuela terma jamoalariga baho berdi. Futbolchi har ikki raqibning kuchli ekanini ta’kidlar ekan, Toshkentdagi uchrashuvda o‘tkazib yuborilgan gollarning xarakteri o‘zi uchun ham tushunarsiz bo‘lganini tan oldi. Ayniqsa, Rossiyaning 2:0 hisobida oldinda borayotgan O‘zbekistonga qarshi o‘yindagi qiyinchiliklari haqidagi fikrlari e’tiborga molik.
«Nega gol o‘tkazib yuborganimizni aniq ayta olmayman»
Danil Prutsev Rossiya terma jamoasining noyabr oyidagi ikki raqibini taqqoslar ekan, O‘zbekistonni kuchli jamoa sifatida e’tirof etdi.
«O‘zbekiston ham juda kuchli terma jamoa, oxirgi jahon chempionatida ishtirok etgan. Nega gol o‘tkazib yubordik, bu nimalar bilan bog‘liq — rostini aytsam, aniq ayta olmayman.
Kiritilgan gollarning o‘zi ham biroz g‘alati bo‘ldi, desam adashmayman. Birinchi golni burchak zarbasidan so‘ng o‘z darvozamizni ishg‘ol qilib qo‘ydik, ikkinchisida esa jarima maydonida vaziyatni to‘g‘ri baholay olmadik, to‘p shunchaki darvozaga kirib ketdi.
Ammo har ikki jamoa ham juda kuchli, bunday raqiblarga qarshi o‘ynash yoqimli. Biz yaxshi o‘yin namoyish etdik va g‘alaba qozondik», — dedi Prutsev.
Toshkentdagi 2:0 hisobidagi ustunlik qanday yo‘qqa chiqdi?
Eslatib o‘tamiz, 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘zaro kuch sinashdi. Uchrashuvda hamyurtlarimiz 2:0 hisobida oldinga chiqib, g‘alabaga juda yaqin kelgan edi.
Biroq bahsning so‘nggi qismida vaziyat keskin o‘zgardi. Rossiyaliklar qisqa vaqt ichida uch marta darvozamizni ishg‘ol qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozonishdi. O‘zbekistonning ikki gollik ustunlikni saqlab qola olmagani esa muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Rossiya terma jamoasi ham Toshkentdagi uchrashuvdagi o‘yini uchun tanqidlarga uchradi. Chunki jamoa bahsning katta qismida raqibdan ortda qoldi va g‘alabani faqat uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida ta’minlay oldi.
Miranchuk Venesuelaga qarshi dubl qayd etdi
Rossiya terma jamoasi 17 noyabr kuni Krasnodarda Venesuelani qabul qildi. Bu safar mezbonlar ancha ishonchli o‘yin ko‘rsatib, 2:0 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Uchrashuvning ikki goliga ham AQSH chempionatidan terma jamoaga jalb etilgan Aleksey Miranchuk mualliflik qildi. U 59 va 75-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol etib, dubl qayd etdi.
Shu tariqa Rossiya noyabr oyidagi ikkala o‘rtoqlik uchrashuvini ham g‘alaba bilan yakunladi. Biroq Danil Prutsevning gaplaridan ko‘rinib turibdiki, Toshkentdagi bahs rossiyalik futbolchilar uchun oson kechmagan. O‘zbekiston terma jamoasi raqibiga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan va ikki gollik ustunlikni boy bergan bo‘lsa-da, o‘zining salohiyatini namoyon etgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…