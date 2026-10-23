“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi

·65·Sport
“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi

Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvlari hamda bo‘lajak raqiblar borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Noyabr oyidagi xalqaro yig‘in doirasida Rossiya terma jamoasi ikkita jiddiy sinovdan o‘tadi — jamoa O‘zbekiston hamda Janubiy Amerikaning nomdor vakili Venesuela terma jamoalariga qarshi yashil maydonga tushishi belgilangan.

«Kuchli tomonlarini ko‘rsatib beramiz»: Karpinning bayonoti

Rossiyalik mutaxassis raqiblarning darajasiga ijobiy baho berib, tayyorgarlik rejalarini qisqacha bayon qildi:

  • Raqiblarga baho: «Bu juda yaxshi va munosib raqiblar;

  • Taktik tahlil: O‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari davomida ularning o‘yin uslubini sinchkovlik bilan tahlil qilamiz va futbolchilarimizga raqiblarning kuchli tomonlarini ko‘rsatib, kerakli ko‘rsatmalarni beramiz;

  • Tarkib tanlovi: Yaqin kunlar ichida bo‘lajak o‘yinlarga jalb etiladigan kengaytirilgan tarkibni ham rasman e’lon qilamiz», — deya ta’kidladi Valeriy Karpin.

O‘zbekiston — Rossiya: O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan markaziy o‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:

  • Sana: 12 noyabr;

  • Manzil: Toshkent shahri, «Paxtakor» markaziy stadioni.

Toshkentdagi mazkur to‘qnashuv har ikki terma jamoa uchun o‘z kuchini sinab ko‘rish, yangi taktik sxemalarni sinovdan o‘tkazish va futbol ishqibozlariga yorqin futbol bayramini taqdim etish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ladi.

Valeriy KarpinO‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiPaxtakor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)1 oktabr 21:02O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsiO‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi30 sentabr 07:55Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqidaBugun 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi