“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi
Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvlari hamda bo‘lajak raqiblar borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Noyabr oyidagi xalqaro yig‘in doirasida Rossiya terma jamoasi ikkita jiddiy sinovdan o‘tadi — jamoa O‘zbekiston hamda Janubiy Amerikaning nomdor vakili Venesuela terma jamoalariga qarshi yashil maydonga tushishi belgilangan.
«Kuchli tomonlarini ko‘rsatib beramiz»: Karpinning bayonoti
Rossiyalik mutaxassis raqiblarning darajasiga ijobiy baho berib, tayyorgarlik rejalarini qisqacha bayon qildi:
Raqiblarga baho: «Bu juda yaxshi va munosib raqiblar;
Taktik tahlil: O‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari davomida ularning o‘yin uslubini sinchkovlik bilan tahlil qilamiz va futbolchilarimizga raqiblarning kuchli tomonlarini ko‘rsatib, kerakli ko‘rsatmalarni beramiz;
Tarkib tanlovi: Yaqin kunlar ichida bo‘lajak o‘yinlarga jalb etiladigan kengaytirilgan tarkibni ham rasman e’lon qilamiz», — deya ta’kidladi Valeriy Karpin.
O‘zbekiston — Rossiya: O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan markaziy o‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:
Sana: 12 noyabr;
Manzil: Toshkent shahri, «Paxtakor» markaziy stadioni.
Toshkentdagi mazkur to‘qnashuv har ikki terma jamoa uchun o‘z kuchini sinab ko‘rish, yangi taktik sxemalarni sinovdan o‘tkazish va futbol ishqibozlariga yorqin futbol bayramini taqdim etish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ladi.
Izohlar 0
…