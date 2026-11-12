«O‘zbekiston g‘alaba qozonishi mumkin»: Dmitriy Ogay O‘zbekiston — Rossiya o‘yini oldidan

1 daqiqa o'qish64
«O‘zbekiston g‘alaba qozonishi mumkin»: Dmitriy Ogay O‘zbekiston — Rossiya o‘yini oldidan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonlik tajribali murabbiy Dmitriy Ogay O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida mezbonlarning g‘alaba qozonishi yoki durang qayd etilishi ehtimoli yuqoriligini ta’kidladi.
  • Mutaxassis o‘zbek futbolchilarining hozirgi kuchli formasi va o‘z maydonida to‘p surishi jamoaga katta ustunlik berishini qayd etdi.
  • Mazkur bahs 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi.

Qozog‘iston futbolidagi eng nomdor va tajribali murabbiylardan biri Dmitriy Ogay Sports24.kz muxbiri bilan suhbatda yaqinlashib kelayotgan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mutaxassisning fikricha, bu qarama-qarshilikda maydon omili va o‘zbek futbolchilarining hozirgi kuchli formasi muhim rol o‘ynaydi.

«O‘zbekiston o‘z maydonida o‘ynashini hisobga olsak...»

Dmitriy Ogayning ta’kidlashicha, Rossiya terma jamoasi juda kuchli va raqobatbardosh hisoblansa-da, O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z muxlislari qarshisida, tug‘ma maydonda harakat qilishi ustunlik beradi. Shu bois, ushbu bahsda mezbonlarning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.

«O‘zbekiston o‘z maydonida o‘ynashini hisobga olsak, menimcha, uchrashuv durang bilan yakunlanishi yoki o‘zbekistonlik futbolchilar g‘alaba qozonishi mumkin. Garchi Rossiya jamoasi ham juda kuchli bo‘lsa-da», — dedi taniqli mutaxassis.

O‘yin va mutaxassis tahlili parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Mutaxassis fikri

Dmitriy Ogay (Qozog‘istonning nomdor va tajribali murabbiyi)

Axborot manbasi

Sports24.kz nashri

O‘yinning taxminiy natijasi

O‘zbekistonning g‘alabasi yoki durang

Uchrashuv o‘tkaziladigan joy

Toshkent shahridagi «Paxtakor» stadioni

O‘yin sanasi va vaqti

12 noyabr kuni soat 20:00 da start oladi

«Shuni tushunish kerakki, o‘rtoqlik uchrashuvlari prinsipial ahamiyatga ega bo‘lmaydi. Jahon yoki Yevropa chempionati saralash bosqichidagi o‘yinlar esa butunlay boshqacha kechadi».

O‘rtoqlik bahsining maqomi va Toshkentdagi kutilmagan to‘qnashuv

Shuningdek, Dmitriy Ogay bunday uchrashuvlar asosan tajriba almashish va sinov maqsadini ko‘zlashini, rasmiy saralash bahslari esa butunlay boshqacha psixologik bosim va shiddat bilan o‘tishini alohida eslatib o‘tdi.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi mazkur qiziqarli o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida soat 20:00 da boshlanadi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan bu to‘qnashuv jamoalarning salohiyatini yana bir bor ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, qozog‘istonlik murabbiy Dmitriy Ogay bashorat qilganidek, O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z maydonida Rossiya ustidan zafar qucha oladimi yoki murosa yo‘li (durang) tanlanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari