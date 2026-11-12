«O‘zbekiston g‘alaba qozonishi mumkin»: Dmitriy Ogay O‘zbekiston — Rossiya o‘yini oldidan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik tajribali murabbiy Dmitriy Ogay O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida mezbonlarning g‘alaba qozonishi yoki durang qayd etilishi ehtimoli yuqoriligini ta’kidladi.
- Mutaxassis o‘zbek futbolchilarining hozirgi kuchli formasi va o‘z maydonida to‘p surishi jamoaga katta ustunlik berishini qayd etdi.
- Mazkur bahs 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Qozog‘iston futbolidagi eng nomdor va tajribali murabbiylardan biri Dmitriy Ogay Sports24.kz muxbiri bilan suhbatda yaqinlashib kelayotgan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mutaxassisning fikricha, bu qarama-qarshilikda maydon omili va o‘zbek futbolchilarining hozirgi kuchli formasi muhim rol o‘ynaydi.
«O‘zbekiston o‘z maydonida o‘ynashini hisobga olsak...»
Dmitriy Ogayning ta’kidlashicha, Rossiya terma jamoasi juda kuchli va raqobatbardosh hisoblansa-da, O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z muxlislari qarshisida, tug‘ma maydonda harakat qilishi ustunlik beradi. Shu bois, ushbu bahsda mezbonlarning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.
«O‘zbekiston o‘z maydonida o‘ynashini hisobga olsak, menimcha, uchrashuv durang bilan yakunlanishi yoki o‘zbekistonlik futbolchilar g‘alaba qozonishi mumkin. Garchi Rossiya jamoasi ham juda kuchli bo‘lsa-da», — dedi taniqli mutaxassis.
O‘yin va mutaxassis tahlili parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Mutaxassis fikri
Dmitriy Ogay (Qozog‘istonning nomdor va tajribali murabbiyi)
Axborot manbasi
Sports24.kz nashri
O‘yinning taxminiy natijasi
O‘zbekistonning g‘alabasi yoki durang
Uchrashuv o‘tkaziladigan joy
Toshkent shahridagi «Paxtakor» stadioni
O‘yin sanasi va vaqti
12 noyabr kuni soat 20:00 da start oladi
«Shuni tushunish kerakki, o‘rtoqlik uchrashuvlari prinsipial ahamiyatga ega bo‘lmaydi. Jahon yoki Yevropa chempionati saralash bosqichidagi o‘yinlar esa butunlay boshqacha kechadi».
O‘rtoqlik bahsining maqomi va Toshkentdagi kutilmagan to‘qnashuv
Shuningdek, Dmitriy Ogay bunday uchrashuvlar asosan tajriba almashish va sinov maqsadini ko‘zlashini, rasmiy saralash bahslari esa butunlay boshqacha psixologik bosim va shiddat bilan o‘tishini alohida eslatib o‘tdi.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi mazkur qiziqarli o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida soat 20:00 da boshlanadi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan bu to‘qnashuv jamoalarning salohiyatini yana bir bor ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, qozog‘istonlik murabbiy Dmitriy Ogay bashorat qilganidek, O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z maydonida Rossiya ustidan zafar qucha oladimi yoki murosa yo‘li (durang) tanlanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…