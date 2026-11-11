«Paxtakor»da anshlag: O‘zbekiston - Rossiya o‘yiniga 30 mingdan ortiq chipta sotib bo‘lindi

2 daqiqa o'qish4
«Paxtakor»da anshlag: O‘zbekiston - Rossiya o‘yiniga 30 mingdan ortiq chipta sotib bo‘lindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuviga 30 mingdan ortiq chipta sotildi.
  • 35 ming tomoshabinga mo‘ljallangan arenada o‘yin vaqtida to‘liq anshlag kuzatilishi kutilmoqda.
  • FIFA reytingi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mazkur bahsda Rossiya terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun 1 mingga yaqin rossiyalik muxlis tashrif buyurishi rejalashtirilgan.

12 noyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan chiptalar bozorida haqiqiy ajiotaj kuzatilmoqda. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, 35 ming tomoshabinni o‘z bag‘riga sig‘dira oladigan arena tribunalari to‘liq to‘lishi va mutlaq anshlag qayd etilishi kutilmoqda.

30 mingdan ortiq chipta sotildi: Poytaxtda katta futbol nafasi

Ma’lum bo‘lishicha, ayni paytga qadar 30 mingdan ziyod chipta o‘z egalarini topib ulgurgan va kassalarda sanoqli chiptalar qolgan. O‘FA vakilining ta’kidlashicha, milliy terma jamoaning har bir o‘yiniga bo‘lgan qiziqish doimo yuqori bo‘lib kelgan, ammo bu galgi raqibning maqomi va Toshkentda kutilayotgan shiddat sababli ishqibozlarning faolligi rekord darajaga yetgan.

Uchrashuv 12 noyabr, payshanba oqshomida mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da start oladi. Mehmonlarni qo‘llab-quvvatlash uchun Rossiya futbol ittifoqi (RFI) ma’lumotiga ko‘ra, kamida 1 ming nafar rossiyalik ishqiboz «Paxtakor» stadioniga tashrif buyuradi.

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Uchrashuv tafsiloti va tashkiliy holat

Bahs sanasi va vaqti

12 noyabr, 20:00 (Toshkent vaqti)

O‘yin maydoni

«Paxtakor» markaziy stadioni (sig‘imi 35 000)

Sotilgan chiptalar soni

30 000 dan ortiq (to‘liq anshlag kutilmoqda)

Rossiyalik muxlislar soni

Taxminan 1 000 nafar sayyoh va muxlis

FIFA reytingidagi o‘rinlar

Rossiya — 35-o‘rin, O‘zbekiston — 59-o‘rin

O‘yin maqomi

Rasmiy FIFA ochkolari hisoblanadigan xalqaro o‘rtoqlik bahsi

«Milliy terma jamoamiz maydonga tushganda muxlislar qiziqishi doim yuqori bo‘ladi. Rossiya terma jamoasiga qarshi bahsda ham «Paxtakor» tribunalari liq to‘ladi — chiptalar allaqachon tugash arafasida».

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi

FIFA reytingi uchun muhim ochkolar

Ushbu bellashuv oddiy nazorat bahsi bo‘lib qolmay, uning yakuniy natijasi Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) reytingini qayta hisoblashda to‘liq inobatga olinadi. Ayni paytda Rossiya terma jamoasi dunyo reytingida 35-pog‘onani egallab turgan bo‘lsa, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston termasi 59-o‘rinda bormoqda.

Toshkentdagi to‘qnashuvda erishiladigan g‘alaba «oq bo‘rilar»ga reytingda yanada yuqoriga ko‘tarilish va Osiyo qit’asining yetakchi savatchalaridagi mavqeini mustahkamlash imkoniyatini taqdim etadi.

Siz ham 12 noyabr kuni «Paxtakor» stadionidan turib jamoamizni qo‘llab-quvvatlaysizmi yoki o‘yinni televizor orqali kuzatasizmi? Bahs bo‘yicha hisob taxminingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari