«Paxtakor»da anshlag: O‘zbekiston - Rossiya o‘yiniga 30 mingdan ortiq chipta sotib bo‘lindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuviga 30 mingdan ortiq chipta sotildi.
- 35 ming tomoshabinga mo‘ljallangan arenada o‘yin vaqtida to‘liq anshlag kuzatilishi kutilmoqda.
- FIFA reytingi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mazkur bahsda Rossiya terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun 1 mingga yaqin rossiyalik muxlis tashrif buyurishi rejalashtirilgan.
12 noyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan chiptalar bozorida haqiqiy ajiotaj kuzatilmoqda. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, 35 ming tomoshabinni o‘z bag‘riga sig‘dira oladigan arena tribunalari to‘liq to‘lishi va mutlaq anshlag qayd etilishi kutilmoqda.
30 mingdan ortiq chipta sotildi: Poytaxtda katta futbol nafasi
Ma’lum bo‘lishicha, ayni paytga qadar 30 mingdan ziyod chipta o‘z egalarini topib ulgurgan va kassalarda sanoqli chiptalar qolgan. O‘FA vakilining ta’kidlashicha, milliy terma jamoaning har bir o‘yiniga bo‘lgan qiziqish doimo yuqori bo‘lib kelgan, ammo bu galgi raqibning maqomi va Toshkentda kutilayotgan shiddat sababli ishqibozlarning faolligi rekord darajaga yetgan.
Uchrashuv 12 noyabr, payshanba oqshomida mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da start oladi. Mehmonlarni qo‘llab-quvvatlash uchun Rossiya futbol ittifoqi (RFI) ma’lumotiga ko‘ra, kamida 1 ming nafar rossiyalik ishqiboz «Paxtakor» stadioniga tashrif buyuradi.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Uchrashuv tafsiloti va tashkiliy holat
Bahs sanasi va vaqti
12 noyabr, 20:00 (Toshkent vaqti)
O‘yin maydoni
«Paxtakor» markaziy stadioni (sig‘imi 35 000)
Sotilgan chiptalar soni
30 000 dan ortiq (to‘liq anshlag kutilmoqda)
Rossiyalik muxlislar soni
Taxminan 1 000 nafar sayyoh va muxlis
FIFA reytingidagi o‘rinlar
Rossiya — 35-o‘rin, O‘zbekiston — 59-o‘rin
O‘yin maqomi
Rasmiy FIFA ochkolari hisoblanadigan xalqaro o‘rtoqlik bahsi
«Milliy terma jamoamiz maydonga tushganda muxlislar qiziqishi doim yuqori bo‘ladi. Rossiya terma jamoasiga qarshi bahsda ham «Paxtakor» tribunalari liq to‘ladi — chiptalar allaqachon tugash arafasida».
— O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
FIFA reytingi uchun muhim ochkolar
Ushbu bellashuv oddiy nazorat bahsi bo‘lib qolmay, uning yakuniy natijasi Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) reytingini qayta hisoblashda to‘liq inobatga olinadi. Ayni paytda Rossiya terma jamoasi dunyo reytingida 35-pog‘onani egallab turgan bo‘lsa, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston termasi 59-o‘rinda bormoqda.
Toshkentdagi to‘qnashuvda erishiladigan g‘alaba «oq bo‘rilar»ga reytingda yanada yuqoriga ko‘tarilish va Osiyo qit’asining yetakchi savatchalaridagi mavqeini mustahkamlash imkoniyatini taqdim etadi.
Siz ham 12 noyabr kuni «Paxtakor» stadionidan turib jamoamizni qo‘llab-quvvatlaysizmi yoki o‘yinni televizor orqali kuzatasizmi? Bahs bo‘yicha hisob taxminingizni izohlarda qoldiring!
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #Rossiya milliy terma jamoasi
- #O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
- #Paxtakor stadioni
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…