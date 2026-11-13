Valeriy Nepomnyashchiy kechagi o‘yin haqida: «O‘zbekistonning zaxira o‘rindig‘i kuchsiz ekan»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tgan O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.
- Sobiq bosh murabbiy Valeriy Nepomnyashchiyning fikricha, O‘zbekiston terma jamoasi zaxira o‘rindig‘ining raqibnikiga nisbatan kuchsizroqligi o‘yin natijasiga ta’sir ko‘rsatgan.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli hamda murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Mehmonlar 0:2 hisobida ortda qola turib, ikkinchi bo‘limda o‘yinni tubdan o‘zgartirib yuborgani va irodali g‘alaba qozongani futbol jamoatchiligi tomonidan qizg‘in muhokama qilinyapti.
O‘zbekiston terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashchiy «RB Sport» nashriga bergan intervyusida ushbu matbuotda keng yoritilayotgan bellashuv yuzasidan o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi.
«Birinchi bo‘limdagi hisob maydondagi voqealarni to‘liq aks ettirmagan»
Tajribali mutaxassisning fikricha, dastlabki bo‘limdan keyingi tablodagi raqamlar o‘yindagi haqiqiy manzarani to‘laqonli ko‘rsatib bermagan. Rossiya terma jamoasi ikkita o‘ta omadsiz va g‘alati gol o‘tkazib yuborganini, biroq shunga qaramay mezbonlar darvozasi oldida ham xavfli vaziyatlar yetarlicha bo‘lganini ta’kidladi.
«Rossiya futbolchilari bu o‘yindan chiqarishi kerak bo‘lgan asosiy xulosa shuki, milliy terma jamoalar darajasida bunday xatolar kechirilmaydi. Shu bilan birga, Valeriy Karpin shogirdlarining xarakterini va g‘alabaga bo‘lgan katta intilishini alohida qayd etmoqchiman», — dedi Nepomnyashchiy.
Mutaxassis tahlilining asosiy bandlari
Tafsilotlar va izohlar
Birinchi taymdagi manzara
Hisob maydondagi haqiqiy voqealarni to‘liq ochib bermagan
Rossiyaning yutug‘i
Karpin shogirdlarining xarakteri va g‘alabaga intilishi
Asosiy mag‘lubiyat omili
O‘zbekiston milliy jamoasi zaxira o‘rindig‘ining raqibnikiga nisbatan kuchsizroqligi
Navbatdagi sinovlar
17 noyabr kuni ikkala jamoa uchun ham yangi o‘rtoqlik bahslari
Zaxira o‘rindig‘ining roli va oldindagi rejalar
Shuningdek, Valeriy Nepomnyashchiy o‘yindagi burilish va mehmonlarning g‘alaba qozonishiga ta’sir qilgan yana bir muhim jihatga to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi zaxira o‘rindig‘ining Rossiyanikiga nisbatan kuchsizroq bo‘lgani bahs taqdiriga o‘z ta’sirini ko‘rsatgan.
Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi noyabr oyidagi yig‘in dasturi doirasida navbatdagi nazorat uchrashuvini 17 noyabr, seshanba kuni Krasnodardagi «Ozon Arena» stadionida Venesuela milliy jamoasiga qarshi o‘tkazadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa xuddi shu kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi stadionda Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan kuch sinashadi (uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlanadi).
Sizningcha, tajribali mutaxassis ta’kidlaganidek, zaxira o‘rindiqlaridagi farq haqiqatan ham o‘yinning so‘nggi daqiqalaridagi natijani hal qildimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #Rossiya milliy terma jamoasi
- #Valeriy Nepomnyashchiy
- #Valeriy Karpin
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…