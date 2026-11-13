Valeriy Nepomnyashchiy kechagi o‘yin haqida: «O‘zbekistonning zaxira o‘rindig‘i kuchsiz ekan»

2 daqiqa o'qish97
Valeriy Nepomnyashchiy kechagi o‘yin haqida: «O‘zbekistonning zaxira o‘rindig‘i kuchsiz ekan»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tgan O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.
  • Sobiq bosh murabbiy Valeriy Nepomnyashchiyning fikricha, O‘zbekiston terma jamoasi zaxira o‘rindig‘ining raqibnikiga nisbatan kuchsizroqligi o‘yin natijasiga ta’sir ko‘rsatgan.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli hamda murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi (2:3) ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Mehmonlar 0:2 hisobida ortda qola turib, ikkinchi bo‘limda o‘yinni tubdan o‘zgartirib yuborgani va irodali g‘alaba qozongani futbol jamoatchiligi tomonidan qizg‘in muhokama qilinyapti.

O‘zbekiston terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashchiy «RB Sport» nashriga bergan intervyusida ushbu matbuotda keng yoritilayotgan bellashuv yuzasidan o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi.

«Birinchi bo‘limdagi hisob maydondagi voqealarni to‘liq aks ettirmagan»

Tajribali mutaxassisning fikricha, dastlabki bo‘limdan keyingi tablodagi raqamlar o‘yindagi haqiqiy manzarani to‘laqonli ko‘rsatib bermagan. Rossiya terma jamoasi ikkita o‘ta omadsiz va g‘alati gol o‘tkazib yuborganini, biroq shunga qaramay mezbonlar darvozasi oldida ham xavfli vaziyatlar yetarlicha bo‘lganini ta’kidladi.

«Rossiya futbolchilari bu o‘yindan chiqarishi kerak bo‘lgan asosiy xulosa shuki, milliy terma jamoalar darajasida bunday xatolar kechirilmaydi. Shu bilan birga, Valeriy Karpin shogirdlarining xarakterini va g‘alabaga bo‘lgan katta intilishini alohida qayd etmoqchiman», — dedi Nepomnyashchiy.

Mutaxassis tahlilining asosiy bandlari

Tafsilotlar va izohlar

Birinchi taymdagi manzara

Hisob maydondagi haqiqiy voqealarni to‘liq ochib bermagan

Rossiyaning yutug‘i

Karpin shogirdlarining xarakteri va g‘alabaga intilishi

Asosiy mag‘lubiyat omili

O‘zbekiston milliy jamoasi zaxira o‘rindig‘ining raqibnikiga nisbatan kuchsizroqligi

Navbatdagi sinovlar

17 noyabr kuni ikkala jamoa uchun ham yangi o‘rtoqlik bahslari

Zaxira o‘rindig‘ining roli va oldindagi rejalar

Shuningdek, Valeriy Nepomnyashchiy o‘yindagi burilish va mehmonlarning g‘alaba qozonishiga ta’sir qilgan yana bir muhim jihatga to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi zaxira o‘rindig‘ining Rossiyanikiga nisbatan kuchsizroq bo‘lgani bahs taqdiriga o‘z ta’sirini ko‘rsatgan.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi noyabr oyidagi yig‘in dasturi doirasida navbatdagi nazorat uchrashuvini 17 noyabr, seshanba kuni Krasnodardagi «Ozon Arena» stadionida Venesuela milliy jamoasiga qarshi o‘tkazadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa xuddi shu kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi stadionda Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan kuch sinashadi (uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlanadi).

Sizningcha, tajribali mutaxassis ta’kidlaganidek, zaxira o‘rindiqlaridagi farq haqiqatan ham o‘yinning so‘nggi daqiqalaridagi natijani hal qildimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari