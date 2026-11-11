«Lokomotiv» sobiq prezidenti O‘zbekiston – Rossiya o‘yinida kim favorit ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Ilya Gerkus 12 noyabr kuni Toshkentda bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiyani yaqqol favorit deb hisoblamoqda.
- Gerkus O‘zbekiston terma jamoasining AQSHdagi jahon chempionatida to‘plagan tajribasini e’tirof etsa-da, Rossiya jamoasining kuchliroq ekaniga ishonch bildirgan.
Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti, taniqli rus futbol funksioneri Ilya Gerkus 12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi prinsipial o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘z kuzatuvlari bilan o‘rtoqlashdi. «Yevro-Futbol» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida u maydon egalarining yaqinda mundialda to‘plagan tajribasini e’tirof etgan bo‘lsa-da, bo‘lajak bahsda kim asosiy ustunlikka ega ekani borasida qat’iy pozitsiyasini bildirdi.
«JCHda qatnashgan jamoani ko‘rish qiziq, ammo favorit — Rossiya»
Gerkus Rossiya terma jamoasining noyabr oyidagi taqvimi haqida gapirar ekan, Toshkentdagi bahs unda Venesuela bilan o‘yindan ko‘ra ancha kattaroq qiziqish uyg‘otayotganini ta’kidladi:
«O‘zbekistonga qarshi o‘yinni albatta tomosha qilaman, Venesuela bilan bo‘ladigan bahs borasida esa hali aniq qarorga kelmadim va buni bilmayman. Safardagi birinchi o‘yinimiz haqida gapiradigan bo‘lsak, O‘zbekiston yozda AQSHda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida qatnashdi. Buning o‘ziyoq jamoa ma’lum tajriba to‘plaganini ko‘rsatadi, shu bois ularning o‘yinini kuzatish nihoyatda qiziq».
Shu bilan birga, funksionerdan «O‘zbekiston Rossiyani mag‘lub etishi mumkinmi?» deb so‘ralganda, u o‘z terma jamoasining ustunligiga ishonishini yashirmadi:
«Futbolda hamma narsa ro‘y berishi mumkin. Lekin baribir biz kuchliroqmiz, deb o‘ylayman. O‘yinga favorit sifatida chiqamiz, desam to‘g‘ri bo‘ladi».
Parametr / Jihat
Ilya Gerkusning qarashlari va bahosi
Qahramon
Ilya Gerkus («Lokomotiv» Moskva sobiq prezidenti)
Raqibga baho
O‘zbekiston AQSHdagi JCH–2026 orqali katta tajriba orttirdi
O‘yinga qiziqish
Toshkentdagi o‘yinni ko‘radi, Venesuela bilan bahsni esa noaniq qoldirdi
Asosiy favorit
Rossiya milliy terma jamoasi («Biz baribir kuchliroqmiz»)
Bahs vaqti va stadion
12 noyabr, payshanba — 20:00, «Paxtakor» markaziy stadioni
Manba
«Yevro-Futbol» nashri
«Rossiya tomoni Toshkentga favorit maqomida kelmoqda, biroq mundial havosidan nafas olgan va o‘z muxlislari qarshisida to‘liq anshlagda to‘p suradigan raqibni mensimaslik qimmatga tushishi mumkin».
Moskvadagi ekspertlar qutbi: Kim haq chiqadi?
Gerkusning ushbu ishonchli bayonoti avvalroq O‘zbekiston milliy jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashchiy bildirgan fikrlarga to‘liq zid keladi. Eslatib o‘tamiz, Nepomnyashchiy tarkibdagi muammolar va legionerlar salohiyatini hisobga olib, Toshkentdagi uchrashuvning yagona haqiqiy favoriti aynan O‘zbekiston ekanini aytgan edi.
12 noyabr oqshomida 35 minglik «Paxtakor» arenasida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuv ushbu ikki xil qarashdan qay biri haqiqatga yaqin ekanini ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, Ilya Gerkusning «Rossiya baribir kuchliroq va favorit» degan da’vosi qanchalik asosli? Toshkentdagi bahsda kim ustunlik qiladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…