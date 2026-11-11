«Lokomotiv» sobiq prezidenti O‘zbekiston – Rossiya o‘yinida kim favorit ekanini aytdi

2 daqiqa o'qish89
«Lokomotiv» sobiq prezidenti O‘zbekiston – Rossiya o‘yinida kim favorit ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Ilya Gerkus 12 noyabr kuni Toshkentda bo‘lib o‘tadigan O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiyani yaqqol favorit deb hisoblamoqda.
  • Gerkus O‘zbekiston terma jamoasining AQSHdagi jahon chempionatida to‘plagan tajribasini e’tirof etsa-da, Rossiya jamoasining kuchliroq ekaniga ishonch bildirgan.

Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti, taniqli rus futbol funksioneri Ilya Gerkus 12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi prinsipial o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘z kuzatuvlari bilan o‘rtoqlashdi. «Yevro-Futbol» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida u maydon egalarining yaqinda mundialda to‘plagan tajribasini e’tirof etgan bo‘lsa-da, bo‘lajak bahsda kim asosiy ustunlikka ega ekani borasida qat’iy pozitsiyasini bildirdi.

«JCHda qatnashgan jamoani ko‘rish qiziq, ammo favorit — Rossiya»

Gerkus Rossiya terma jamoasining noyabr oyidagi taqvimi haqida gapirar ekan, Toshkentdagi bahs unda Venesuela bilan o‘yindan ko‘ra ancha kattaroq qiziqish uyg‘otayotganini ta’kidladi:

«O‘zbekistonga qarshi o‘yinni albatta tomosha qilaman, Venesuela bilan bo‘ladigan bahs borasida esa hali aniq qarorga kelmadim va buni bilmayman. Safardagi birinchi o‘yinimiz haqida gapiradigan bo‘lsak, O‘zbekiston yozda AQSHda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida qatnashdi. Buning o‘ziyoq jamoa ma’lum tajriba to‘plaganini ko‘rsatadi, shu bois ularning o‘yinini kuzatish nihoyatda qiziq».

Shu bilan birga, funksionerdan «O‘zbekiston Rossiyani mag‘lub etishi mumkinmi?» deb so‘ralganda, u o‘z terma jamoasining ustunligiga ishonishini yashirmadi:

«Futbolda hamma narsa ro‘y berishi mumkin. Lekin baribir biz kuchliroqmiz, deb o‘ylayman. O‘yinga favorit sifatida chiqamiz, desam to‘g‘ri bo‘ladi».

Parametr / Jihat

Ilya Gerkusning qarashlari va bahosi

Qahramon

Ilya Gerkus («Lokomotiv» Moskva sobiq prezidenti)

Raqibga baho

O‘zbekiston AQSHdagi JCH–2026 orqali katta tajriba orttirdi

O‘yinga qiziqish

Toshkentdagi o‘yinni ko‘radi, Venesuela bilan bahsni esa noaniq qoldirdi

Asosiy favorit

Rossiya milliy terma jamoasi («Biz baribir kuchliroqmiz»)

Bahs vaqti va stadion

12 noyabr, payshanba — 20:00, «Paxtakor» markaziy stadioni

Manba

«Yevro-Futbol» nashri

«Rossiya tomoni Toshkentga favorit maqomida kelmoqda, biroq mundial havosidan nafas olgan va o‘z muxlislari qarshisida to‘liq anshlagda to‘p suradigan raqibni mensimaslik qimmatga tushishi mumkin».

Moskvadagi ekspertlar qutbi: Kim haq chiqadi?

Gerkusning ushbu ishonchli bayonoti avvalroq O‘zbekiston milliy jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashchiy bildirgan fikrlarga to‘liq zid keladi. Eslatib o‘tamiz, Nepomnyashchiy tarkibdagi muammolar va legionerlar salohiyatini hisobga olib, Toshkentdagi uchrashuvning yagona haqiqiy favoriti aynan O‘zbekiston ekanini aytgan edi.

12 noyabr oqshomida 35 minglik «Paxtakor» arenasida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuv ushbu ikki xil qarashdan qay biri haqiqatga yaqin ekanini ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, Ilya Gerkusning «Rossiya baribir kuchliroq va favorit» degan da’vosi qanchalik asosli? Toshkentdagi bahsda kim ustunlik qiladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari