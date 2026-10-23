Brest — Nays: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Brest — Nays uchrashuvi 23 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brest boshlang‘ich tarkibi: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti X. (kapitan), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.
Brest zaxiradagilari: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 32. Leyn M. L. S., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 20. Zogbe L.
Brest bosh murabbiyi: Lashuer J.
Nays boshlang‘ich tarkibi: 23. Diuf I., 36. Seydu A., 55. Ndayishimiye I., 5. Abdelmonem M., 92. Kloss J., 6. Budaui X., 28. Vitsel A. (kapitan), 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.
Nays zaxiradagilari: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune X., 35. Mandza Tsiyendi X., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M.
Nays bosh murabbiyi: Pantaloni O.
Izohlar 0
…