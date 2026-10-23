Brest — Nays: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Brest — Nays: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi BrestNays uchrashuvi 23 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Brest boshlang‘ich tarkibi: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti X. (kapitan), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.

Brest zaxiradagilari: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 32. Leyn M. L. S., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 20. Zogbe L.

Brest bosh murabbiyi: Lashuer J.

Nays boshlang‘ich tarkibi: 23. Diuf I., 36. Seydu A., 55. Ndayishimiye I., 5. Abdelmonem M., 92. Kloss J., 6. Budaui X., 28. Vitsel A. (kapitan), 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.

Nays zaxiradagilari: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune X., 35. Mandza Tsiyendi X., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M.

Nays bosh murabbiyi: Pantaloni O.

Jonli reportaj1-0 JONLI
151-0
Lyudovik Ajorg (Brest) to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi va hisobni o‘zgartirdi!
15
Giyom Paradi hushtagini chaldi va Joris Shotar (Brest) hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jazolandi. Hakamdan to‘g‘ri qaror.
14
Behuda urinish! Muhammad Amura (Nitssa) qaytgan to‘pni egallab olgach, jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi, ammo uning zarbasi kuchsiz chiqdi va chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brest darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
12
Pate Mbup (Brest) ikkilanmay raqib darvozasi tomon yugurishni boshladi. Himoyachilar undan to‘pni olib qo‘yishga urinishdi, ammo u to‘pni o‘zida saqlab qoldi va darvoza qarshisida zarba yo‘lladi. Biroq, zarba yakkaxon yurish kabi muvaffaqiyatli chiqmadi va to‘p darvozabon tomonidan osonlik bilan ushlab olindi.
10
Mama Balde (Brest) raqib o‘yinchilaridan birining libosidan tortdi va Giyom Paradi hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
9
Qisqa uzatma Bredli Lokoni (Brest) topib oldi. U darvozabon o‘z chizig‘idan chiqib ketganini payqab, o‘rta masofadan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
8
Alidu Seydu (Nitssa) to‘pni qabul qilib oldi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi. Uning noaniq zarbasi o‘ng ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brest darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
6
Jonatan Kloss (Nitssa) burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
6
Nils Nkunku (Nitssa) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini izlab pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa burchak zarbasini ishlab oldi.
4
Mama Balde (Brest) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
3
Kenni Lala (Brest) autdan to‘pni jarima maydonchasi ichiga chuqur uzatish qobiliyatiga ega va bu uning jamoasi uchun juda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
2
Qanotdan uzatilgan uzun pas qulay pozitsiyada turgan Kenni Lala (Brest) tomon yo‘naltirildi, ammo himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
23:45
O‘yinni Nitssa boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni Giyom Paradi boshqarib boradi.
23:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
23:45
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin orada e’lon qilinadi.
BrestNaysFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:47Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 23:04Pari FK — Renn: tarkiblar va jonli matnPari FK — Renn: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:23Loryan — Monako: tarkiblar va jonli matnLoryan — Monako: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:20Lyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:17Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matnAnje — Marsel: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi