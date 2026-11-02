Loryan — Brest: tarkiblar va jonli matn

·19·Sport
Loryan — Brest: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi Loryan — Brest uchrashuvi 3 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Loryan boshlang‘ich tarkibi: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kapitan), 95. Ture I., 20. Silla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kuassi A., 17. Makengo J., 19. Faye S., 18. Balde I.

Loryan zaxiradagilari: 33. Bernardo G., 2. Jorjen A., 10. Yensen I., 21. Kamara B., 30. Kuzmich S., 11. Le Bri T., 72. Mbamba N., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Loryan bosh murabbiyi: Dyujo A.

Brest boshlang‘ich tarkibi: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti X. (kapitan), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.

Brest zaxiradagilari: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 10. Versini G., 20. Zogbe L.

Brest bosh murabbiyi: Lashuer J.

LoryanBrestFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matnAnje — Loryan: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:17Loryan — Monako: tarkiblar va jonli matnLoryan — Monako: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:20Brest — Nays: tarkiblar va jonli matnBrest — Nays: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:45Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 23:04Fransiyada sensatsiya: “Parij” kuchli to‘rtlikda, “Lion” va “Marsel”dan ishonchli g‘alabalarFransiyada sensatsiya: “Parij” kuchli to‘rtlikda, “Lion” va “Marsel”dan ishonchli g‘alabalarKecha 07:11Marsel — Tuluza: tarkiblar va jonli matnMarsel — Tuluza: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 23:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi