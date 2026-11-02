Loryan — Brest: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Loryan — Brest uchrashuvi 3 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Loryan boshlang‘ich tarkibi: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kapitan), 95. Ture I., 20. Silla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kuassi A., 17. Makengo J., 19. Faye S., 18. Balde I.
Loryan zaxiradagilari: 33. Bernardo G., 2. Jorjen A., 10. Yensen I., 21. Kamara B., 30. Kuzmich S., 11. Le Bri T., 72. Mbamba N., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Loryan bosh murabbiyi: Dyujo A.
Brest boshlang‘ich tarkibi: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti X. (kapitan), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.
Brest zaxiradagilari: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 10. Versini G., 20. Zogbe L.
Brest bosh murabbiyi: Lashuer J.
Izohlar 0
…