Fransiyada sensatsiya: “Parij” kuchli to‘rtlikda, “Lion” va “Marsel”dan ishonchli g‘alabalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-Ligasining 9-turida «Parij» klubi «Monako» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka kirdi.
- «Lion» va «Marsel» jamoalari o‘z raqiblarini 2:0 hisobida mag‘lub etib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
- «Strasburg» esa «Oser» darvozasiga javobsiz 5 ta gol urib, turning eng yirik g‘alabasini qayd etdi.
Fransiya 1-Ligasida 9-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Markaziy qarama-qarshiliklar, kutilmagan natijalar va sermahsul o‘yinlarga boy bo‘lgan turda turnir jadvalining yuqori qismida jiddiy o‘zgarishlar kuzatildi.
Turning asosiy sensatsiyasi poytaxtda qayd etildi: o‘z maydonida favorit «Monako»ni qabul qilgan «Parij» klubi 3:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi. Shuningdek, grandlardan «Lion» va «Marsel» muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, «Strasburg» raqib darvozasiga 5 ta to‘p kiritib, haqiqiy gollar shousini namoyish etdi.
Parijdagi shov-shuv: Sinayokoning dubli va «Monako»ning ojizligi
Poytaxt vakillari knyazlik klubiga qarshi bahsda dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga oldi:
Birinchi bo‘lim qahramoni Sinayoko: «Parij» hujumchisi Sinayoko 38 va 44-daqiqalarda ikkita gol urib, tanaffusgacha jamoasining mutlaq ustunligini ta’minladi — 2:0;
Baloganning javobi va Pajining nuqtasi: 65-daqiqada Folarin Balogan oradagi farqni qisqartirib, intrigani qaytargandek bo‘ldi, biroq 74-daqiqada Paji mezbonlarning uchinchi golini kiritib, uchrashuv taqdirini uzil-kesil hal qildi — 3:1.
Favoritlar o‘z maydonida ochko yo‘qotmadi: «Lion», «Marsel» va «Strasburg» benefisi
Turning qolgan bellashuvlari ham mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida kechdi:
«Lion» 3-o‘ringa ko‘tarildi: O‘z maydonida «Anje»ni qabul qilgan lionliklar Ernest Nuama (34) va tajribali Korenten Tolisso (86) tomonidan urilgan gollar evaziga 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, ochkolarini 17 taga yetkazdi;
«Marsel»dan tezkor zarba: «Tuluza»ga qarshi bahs olib borgan marselliklar o‘yinning 1-daqiqasidayoq Amin Haritning goli bilan hisobni ochdi. 25-daqiqada Amin Guiri farqni mustahkamladi va bahs 2:0 hisobida yakunlandi;
«Strasburg»dan 5 ta gol: «Oser»ni qabul qilgan «Strasburg» raqibini 5:1 hisobida tor-mor etdi. Mezbonlar safida Yosin dublga erishgan bo‘lsa, mehmonlar 74-daqiqada Diubatening chetlatilishi sabab bahsni bir kishi kam bo‘lib yakunladi.
9-turning rasmiy natijalari va qaydnomasi:
«Parij» — «Monako» 3:1
Gollar: Sinayoko 38, 44, Paji 74 — Balogan 65.
«Lion» — «Anje» 2:0
Gollar: Nuama 34, Tolisso 86.
«Marsel» — «Tuluza» 2:0
Gollar: Harit 1, Guiri 25.
«Strasburg» — «Oser» 5:1
Gollar: Essugu 41, Godo 55, Harder 62 (pen.), Yosin 77, 85 — Archer 68.
Chetlatish: Diubate 74 («Oser»).
Izohlar 0
…