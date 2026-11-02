Fransiyada sensatsiya: “Parij” kuchli to‘rtlikda, “Lion” va “Marsel”dan ishonchli g‘alabalar

·53·Sport
Fransiyada sensatsiya: “Parij” kuchli to‘rtlikda, “Lion” va “Marsel”dan ishonchli g‘alabalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya 1-Ligasining 9-turida «Parij» klubi «Monako» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka kirdi.
  • «Lion» va «Marsel» jamoalari o‘z raqiblarini 2:0 hisobida mag‘lub etib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
  • «Strasburg» esa «Oser» darvozasiga javobsiz 5 ta gol urib, turning eng yirik g‘alabasini qayd etdi.

Fransiya 1-Ligasida 9-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Markaziy qarama-qarshiliklar, kutilmagan natijalar va sermahsul o‘yinlarga boy bo‘lgan turda turnir jadvalining yuqori qismida jiddiy o‘zgarishlar kuzatildi.

Turning asosiy sensatsiyasi poytaxtda qayd etildi: o‘z maydonida favorit «Monako»ni qabul qilgan «Parij» klubi 3:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi. Shuningdek, grandlardan «Lion» va «Marsel» muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, «Strasburg» raqib darvozasiga 5 ta to‘p kiritib, haqiqiy gollar shousini namoyish etdi.

Parijdagi shov-shuv: Sinayokoning dubli va «Monako»ning ojizligi

Poytaxt vakillari knyazlik klubiga qarshi bahsda dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga oldi:

  • Birinchi bo‘lim qahramoni Sinayoko: «Parij» hujumchisi Sinayoko 38 va 44-daqiqalarda ikkita gol urib, tanaffusgacha jamoasining mutlaq ustunligini ta’minladi — 2:0;

  • Baloganning javobi va Pajining nuqtasi: 65-daqiqada Folarin Balogan oradagi farqni qisqartirib, intrigani qaytargandek bo‘ldi, biroq 74-daqiqada Paji mezbonlarning uchinchi golini kiritib, uchrashuv taqdirini uzil-kesil hal qildi — 3:1.

Favoritlar o‘z maydonida ochko yo‘qotmadi: «Lion», «Marsel» va «Strasburg» benefisi

Turning qolgan bellashuvlari ham mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida kechdi:

  • «Lion» 3-o‘ringa ko‘tarildi: O‘z maydonida «Anje»ni qabul qilgan lionliklar Ernest Nuama (34) va tajribali Korenten Tolisso (86) tomonidan urilgan gollar evaziga 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, ochkolarini 17 taga yetkazdi;

  • «Marsel»dan tezkor zarba: «Tuluza»ga qarshi bahs olib borgan marselliklar o‘yinning 1-daqiqasidayoq Amin Haritning goli bilan hisobni ochdi. 25-daqiqada Amin Guiri farqni mustahkamladi va bahs 2:0 hisobida yakunlandi;

  • «Strasburg»dan 5 ta gol: «Oser»ni qabul qilgan «Strasburg» raqibini 5:1 hisobida tor-mor etdi. Mezbonlar safida Yosin dublga erishgan bo‘lsa, mehmonlar 74-daqiqada Diubatening chetlatilishi sabab bahsni bir kishi kam bo‘lib yakunladi.

9-turning rasmiy natijalari va qaydnomasi:

  • «Parij» — «Monako» 3:1

    • Gollar: Sinayoko 38, 44, Paji 74 — Balogan 65.

  • «Lion» — «Anje» 2:0

    • Gollar: Nuama 34, Tolisso 86.

  • «Marsel» — «Tuluza» 2:0

    • Gollar: Harit 1, Guiri 25.

  • «Strasburg» — «Oser» 5:1

    • Gollar: Essugu 41, Godo 55, Harder 62 (pen.), Yosin 77, 85 — Archer 68.

    • Chetlatish: Diubate 74 («Oser»).

Fransiya 1-LigasiParij FKMonako FKLion FK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettiradiChelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettiradi29 iyun 19:57Marsel — Tuluza: tarkiblar va jonli matnMarsel — Tuluza: tarkiblar va jonli matnKecha 23:47Pari FK — Monako: tarkiblar va jonli matnPari FK — Monako: tarkiblar va jonli matnKecha 20:36Lion — Anje: tarkiblar va jonli matnLion — Anje: tarkiblar va jonli matnKecha 20:21Strasburg — Oser: tarkiblar va jonli matnStrasburg — Oser: tarkiblar va jonli matnKecha 18:08Trua — Le-Man: tarkiblar va jonli matnTrua — Le-Man: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi