Lill — Brest: tarkiblar va jonli matn

41
Etan Mbappe (Lill) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
38
Dilan Bakua (Lill) va Romen Perro ikki yard masofada qisqa paslar bilan o‘zaro o‘ynashga urinishdi, ammo raqib himoyasi to‘pni olib qo‘ydi.
36✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Etan Mbappe (Lill) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
34
Adeagan Goffi (Lill) to‘pni ko‘kragi bilan to‘xtatdi, so‘ng jarima maydonchasi ichidan birinchi urinishdayoq darvozaga zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
33
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi.
32
Lill o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
30
Ngalayel Mukau (Lill) qo‘polligi uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Kleman Tyurpen maydonda bunday xatti-harakatlarga chidab o‘tirmaydi va fol uchun hushtak chaldi.
29
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Afsuski, raqib himoyachilari uning uzatmasini osonlik bilan bartaraf etishdi va to‘pni egallab olishdi.
27
Brest tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
27
Etan Mbappe (Lill) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ushlab qoldi va bosh hakam vaziyatni to‘liq ko‘rib, qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
24
Benjamen Andre (Lill) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Kleman Tyurpen o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
22
Kleman Tyurpen hushtagini chaldi. Ugo Manetti (Brest) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi.
21
Brest hozir maydon bo‘ylab to‘pni nazorat qilmoqda, ammo himoya ularning to‘pga egalik qilishini buzishda juda yaxshi harakat qilmoqda.
17
Adeagan Goffi (Lill) yaxshi uzatmani qabul qilib olgach, zarba berdi. Uning jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
17
Lil jamoasi burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
16
Raqib himoyachilari Etan Mbappega (Lill) erkinlik berishdi, u esa jarima maydoni ichidan zarba berish imkoniyatini qo‘ldan boy bermadi. U darvozaning pastki o‘ng burchagini nishonga olgan yaxshi zarba yo‘lladi, ammo Egil Selvik seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
13🟨
Kamori Dumbiya (Brest) raqib o‘yinchilaridan birini yiqitgani uchun Kleman Tyurpendan sariq kartochka oldi.
13
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Brest bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
11
Lill tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
10
Lyudovik Ajorj (Brest) qo‘pollik ishlatdi va hakam hushtak chalib, fol qayd etdi.
9
Joris Shotar (Brest) qo‘pollik ishlatdi va Kleman Tyurpen qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
9
Dilan Bakua (Lill) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi.
6
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Brest jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
6⚽0-1
Gol! Mama Balde (Brest) zarbani tanasi bilan darvozabondan o‘tkazib yubordi. Mana omad siz tomonda bo‘lishiga yaqqol misol. 0:1.
4
Lill jamoaviy o‘yinda juda yaxshi harakat qilmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
3
Kleman Tyurpen vaziyatni yaqqol ko‘rib turibdi va Benjamen Andre (Lill) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
2
Lill futbolchilari kombinatsion o‘yin namoyish etib, golli vaziyat yaratishga urinishmoqda, ammo noaniq pas tufayli to‘pni yo‘qotishgani sababli ularga buni kutishga to‘g‘ri keladi.
1
Lil o‘yinchilaridan biri oldinga o‘tib ketdi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
23:45
Lill o‘yinni boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni Kleman Tyurpen boshqarib boradi.
23:45
O‘yin: Lil - Brest. Hisob: -.
Sharh: Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu uchrashuvning o‘yin tafsilotlarida topishingiz mumkin.
23:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…