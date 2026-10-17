Lill — Brest: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Lill — Brest: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi LillBrest uchrashuvi 17 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lill boshlang‘ich tarkibi: 12. Gill O., 38. Goffi A., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 15. Perro R., 21. Andre B. (kapitan), 17. Mukau N., 8. Mbappe E., 10. Xaraldsson X., 7. Bakva D., 9. Jiru O.

Lill zaxiradagilari: 6. Bentaleb N., 26. Kosse I., 35. Diaun S., 14. Kergor M., 40. Lanssad Z., 19. Onal B., 28. Perren G., 24. Verdonk K., 33. Yondjo A.

Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.

Brest boshlang‘ich tarkibi: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti X. (kapitan), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.

Brest zaxiradagilari: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 21. Kante I. Y., 33. Monshatr E., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 20. Zogbe L.

Brest bosh murabbiyi: Lashuer J.

Jonli reportaj0-1 JONLI
41
Etan Mbappe (Lill) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
38
Dilan Bakua (Lill) va Romen Perro ikki yard masofada qisqa paslar bilan o‘zaro o‘ynashga urinishdi, ammo raqib himoyasi to‘pni olib qo‘ydi.
36
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Etan Mbappe (Lill) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
34
Adeagan Goffi (Lill) to‘pni ko‘kragi bilan to‘xtatdi, so‘ng jarima maydonchasi ichidan birinchi urinishdayoq darvozaga zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
33
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi.
32
Lill o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
30
Ngalayel Mukau (Lill) qo‘polligi uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Kleman Tyurpen maydonda bunday xatti-harakatlarga chidab o‘tirmaydi va fol uchun hushtak chaldi.
29
Dilan Bakua (Lill) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Afsuski, raqib himoyachilari uning uzatmasini osonlik bilan bartaraf etishdi va to‘pni egallab olishdi.
27
Brest tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
27
Etan Mbappe (Lill) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ushlab qoldi va bosh hakam vaziyatni to‘liq ko‘rib, qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
24
Benjamen Andre (Lill) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Kleman Tyurpen o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
22
Kleman Tyurpen hushtagini chaldi. Ugo Manetti (Brest) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi.
21
Brest hozir maydon bo‘ylab to‘pni nazorat qilmoqda, ammo himoya ularning to‘pga egalik qilishini buzishda juda yaxshi harakat qilmoqda.
17
Adeagan Goffi (Lill) yaxshi uzatmani qabul qilib olgach, zarba berdi. Uning jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
17
Lil jamoasi burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
16
Raqib himoyachilari Etan Mbappega (Lill) erkinlik berishdi, u esa jarima maydoni ichidan zarba berish imkoniyatini qo‘ldan boy bermadi. U darvozaning pastki o‘ng burchagini nishonga olgan yaxshi zarba yo‘lladi, ammo Egil Selvik seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
13🟨
Kamori Dumbiya (Brest) raqib o‘yinchilaridan birini yiqitgani uchun Kleman Tyurpendan sariq kartochka oldi.
13
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Brest bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
11
Lill tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
10
Lyudovik Ajorj (Brest) qo‘pollik ishlatdi va hakam hushtak chalib, fol qayd etdi.
9
Joris Shotar (Brest) qo‘pollik ishlatdi va Kleman Tyurpen qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
9
Dilan Bakua (Lill) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi.
6
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Brest jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
60-1
Gol! Mama Balde (Brest) zarbani tanasi bilan darvozabondan o‘tkazib yubordi. Mana omad siz tomonda bo‘lishiga yaqqol misol. 0:1.
4
Lill jamoaviy o‘yinda juda yaxshi harakat qilmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
3
Kleman Tyurpen vaziyatni yaqqol ko‘rib turibdi va Benjamen Andre (Lill) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
2
Lill futbolchilari kombinatsion o‘yin namoyish etib, golli vaziyat yaratishga urinishmoqda, ammo noaniq pas tufayli to‘pni yo‘qotishgani sababli ularga buni kutishga to‘g‘ri keladi.
1
Lil o‘yinchilaridan biri oldinga o‘tib ketdi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
23:45
Lill o‘yinni boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni Kleman Tyurpen boshqarib boradi.
23:45
O‘yin: Lil - Brest. Hisob: -. Sharh: Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu uchrashuvning o‘yin tafsilotlarida topishingiz mumkin.
23:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
LillBrestFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matnKecha 22:47Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 19:33Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matnLe-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:00Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdiTorresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdi14 sentabr 06:12Husanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlar15 avgust 10:28«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!10 avgust 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...