Lion — Nays: tarkiblar va jonli matn

·30·Sport
Lion — Nays: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi LionNays uchrashuvi 18 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lion boshlang‘ich tarkibi: 40. Deskamp R., 13. Atekame Z., 22. Mata K., 19. Niakate M. (kapitan), 16. Abner Vinisius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 99. Nartey N., 24. Dyuranvil J., 10. Shuls P.

Lion zaxiradagilari: 20. Baxer F., 1. Greyf D., 45. Ximbert R., 21. Klyuyvert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuama E., 8. Tolisso K.

Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.

Nays boshlang‘ich tarkibi: 23. Diuf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye I., 35. Mandza Tsiyendi X., 92. Kloss J., 28. Vitsel A. (kapitan), 6. Budaui X., 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.

Nays zaxiradagilari: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune X., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M., 36. Seydu A.

Nays bosh murabbiyi: Pantaloni O.

Jonli reportaj2-1 JONLI
45+4
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Muhammad Amura (Nitssa) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
45+1
Mads Bidstrup (Lion) juda qo‘pol harakat qildi va Fransua Letekse hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Nitssa yon chiziq yaqinidan jarima zarbasini amalga oshiradi.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
44
O‘yin to‘xtatildi, chunki Muhammad Amura (Nitssa) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
44
Nitssa jamoasi aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
39
Fransua Letekse vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Muhammad Amura (Nitssa) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi. Lion jarima zarbasini amalga oshiradi.
36
Lion tezkor jarima zarbasini amalga oshirib, o‘yin sur’atini saqlab qolishga urinmoqda.
36
Nils Nkunku (Nitssa) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo hakam Fransua Letekse fol qayd etdi. Jarima zarbasi. Lion katta ehtimol bilan bu vaziyatda to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urinib ko‘radi.
362-1
Gol! Zakari Atekame uzoq masofadan to‘pni Tanner Tessmann (Lion) boshiga yetkazib berdi, u yaqin masofadan xato qilmadi va to‘pni darvozaning chap burchagiga yo‘lladi. 2:1.
34
Yussuf Ndayishimiye (Nitssa) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ushlab qolib, qoidani buzdi. Lion jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
32
Yevann Diuf ajoyib seyv namoyish etdi! Jyulen Dyuranvil (Lion) himoyachilarni osonlik bilan aldab o‘tdi va o‘rta masofadan zarba yo‘lladi. Uning pastlab borgan zarbasi darvoza markaziga yo‘naltirildi, ammo darvozabon to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi!
321-1
Gol! Pavel Suls (Lion) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchilardan bo‘lib yetib keldi va chaqqonlik bilan to‘pni darvozaning chap burchagiga joylab qo‘ydi. Hisob 1:1.
30
Tanner Tessmann (Lion) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatganiga qaramay, hakam tomonidan jazolanmay qoldi. Nitssa foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
22
Muhammad Amura (Nitssa) kuchli kurash olib bordi va Fransua Letekse qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. Lion foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
20
Nitssa tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini Lion darvozaboni Remi Deskamp ishonchli harakatlari bilan bartaraf etdi.
180-1
Jonatan Kloss to‘pni Ele Vaiga (Nitssa) yetkazib berdi, u jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va tezda uni darvozaning chap pastki burchagiga yo‘lladi! Darvozabon ojiz qoldi. 0:1!
15
Lion o‘yinda o‘z ritmini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Hujumchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlash uchun imkoniyat yaratib bermoqda.
11
Kail Budash (Lion) katta imkoniyatni boy berdi. U jarima maydoni tashqarisidan belgilangan jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo uning noaniq zarbasi chap ustundan anchagina uzoqqa ketib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
11
Kail Budash (Lion) jarima zarbasini amalga oshiradi.
10🟨
Nils Nkunku (Nitssa) hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkadan ajablanmasligi kerak, hakam vaziyatni juda yaxshi tinchlantirdi.
10
Lion futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
7
Abner Vinisius (Lion) uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan ancha chetlab o‘tdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa darvozasidan zarba belgilandi.
5
Lion futbolchilarining hech biri burchak zarbasidan uzatilgan to‘pga yeta olmadi, chunki to‘p juda baland uzatildi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Nitssa darvozasidan zarba amalga oshiriladi.
3
Jyulen Dyuranvil (Lion) o‘zidan norozi, chunki u qulay vaziyatga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni noaniq uzatdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
23:48
O‘yinchilar maydonda va o‘yinni Nitssa boshlab beradi.
23:48
Bugungi o‘yinni Fransua Letekse boshqarib boradi.
23:48
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:48
Salom va bizning bo‘lajak to‘qnashuv bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
LionNaysFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari FK — Renn: tarkiblar va jonli matnPari FK — Renn: tarkiblar va jonli matnKecha 19:23Loryan — Monako: tarkiblar va jonli matnLoryan — Monako: tarkiblar va jonli matnKecha 19:20Lyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matnKecha 19:17Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matnAnje — Marsel: tarkiblar va jonli matnKecha 17:07Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 23:04Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...