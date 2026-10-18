Lion — Nays: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lion — Nays uchrashuvi 18 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lion boshlang‘ich tarkibi: 40. Deskamp R., 13. Atekame Z., 22. Mata K., 19. Niakate M. (kapitan), 16. Abner Vinisius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 99. Nartey N., 24. Dyuranvil J., 10. Shuls P.
Lion zaxiradagilari: 20. Baxer F., 1. Greyf D., 45. Ximbert R., 21. Klyuyvert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuama E., 8. Tolisso K.
Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.
Nays boshlang‘ich tarkibi: 23. Diuf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye I., 35. Mandza Tsiyendi X., 92. Kloss J., 28. Vitsel A. (kapitan), 6. Budaui X., 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.
Nays zaxiradagilari: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune X., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M., 36. Seydu A.
Nays bosh murabbiyi: Pantaloni O.
Izohlar 0
…