Marsel — Tuluza: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Marsel — Tuluza uchrashuvi 2 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Marsel boshlang‘ich tarkibi: 1. De Lange J., 22. Vea T. (kapitan), 4. Igan-Rayli K., 21. Agerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 23. Xoyberg P., 77. Arit A., 8. Abdelli X., 14. Payshao I., 9. Guiri A.
Marsel zaxiradagilari: 74. Bezaxaf K., 25. Garsiya U., 7. Gomes A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbiya J., 11. Mope N., 18. Meyte B., 43. Mmadi T., 92. Vermo T.
Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.
Tuluza boshlang‘ich tarkibi: 16. Rest G., 94. Diallo I., 3. Makkenzi M., 2. Nikolaysen R. (kapitan), 12. Tape K., 15. Donnum A., 23. Kasseres K., 14. Sigur N., 8. Yorgensen T., 13. Rassell-Rou J., 20. Tengstedt K.
Tuluza zaxiradagilari: 18. Amugu M., 37. Azizi I., 1. Kollin T., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 11. Oppong S., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.
Tuluza bosh murabbiyi: Asku J.
Izohlar 0
…