PSJ — Loryan: jonli matnli translyatsiya (Fransiya 1-ligasi)
Fransiya 1-ligasi doirasidagi PSJ — Loryan uchrashuvi 29 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A., 5. Markinos (kapitan), 51. Pacho V., 21. Ernandes L., 33. Zair-Emeri U., 17. Vitinya, 27. Fernandes D., 24. Mayulu S., 10. Dembele U., 22. Gots M.
PSJ zaxiradagilari: 11. Akliush M., 4. Beraldo L., 30. Shevale L., 12. Din L., 47. Njantu K., 87. Nevesh J., 8. Ruis F., 9. Torres F., 6. Zabarniy I.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Loryan boshlang‘ich tarkibi: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kapitan), 55. Obaretin N., 20. Silla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kuassi A., 17. Makengo J., 19. Faye S., 42. Kone M.
Loryan zaxiradagilari: 18. Balde I., 33. Bernardo G., 2. Jorjen A., 21. Kamara B., 30. Kuzmich S., 11. Le Bri T., 72. Mbamba N., 5. Mendi F., 15. Tosin A.
Loryan bosh murabbiyi: Dyujo A.
- 46Tanaffus tugadi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
- 45+2Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘limni yakunladi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
- 45To‘rtinchi hakam asosiy vaqtga 1 daqiqa qo‘shib berdi.
- 45Villian Pacho (PSJ) Mika Godts tomon uzun uzatmani amalga oshirdi, ammo Ivon Mvogo oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
- 44Jarima zarbasi Vitinya (PSJ) tomonidan amalga oshirildi, ammo bu uning eng yaxshi uzatmalaridan biri bo‘lmadi va to‘p osonlik bilan qaytarildi.
- 43Suleyman Faye (Loryan) juda qattiq kurashga kirishdi va Basten Deshepi qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. PSJ jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
- 43Usmon Dembele (PSJ) Ashraf Hakimiga uzatma berdi, ammo u raqibini ortda qoldirib, to‘pga yetib bora olmadi.
- 41Senni Mayulu (PSJ) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, himoyachini aldab o‘tdi va kuchli zarba bilan to‘pni o‘ng ustunga tegizib qaytardi.
- 40Usmon Dembele (PSJ) Ashraf Hakimi bilan bir-ikki uzatmasini amalga oshirdi, ammo hujum yakuniga yetmadi.
- 38Bu gol urish uchun yaxshi imkoniyat bo‘lishi mumkin edi! Dembo Silla (Loryan) himoya hushyor harakat qilib, to‘pni uzoqlashtirgani sababli Suleyman Fayega aniq pas bera olmadi.
- 38Usmon Dembele (PSJ) jarima maydonchasiga to‘pni uzatish o‘rniga, burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
- 37Dro Fernandes (PSJ) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi to‘siq qo‘ygani sababli vaziyat yarata olmadi. PSJ raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
- 36PSJ ajoyib jamoaviy o‘yin va aniq uzatmalar namoyish etmoqda.
- 3512:1 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan zarbalarning umumiy soni. Darvozaga aniq borgan zarbalar statistikasi – 5:0.
- 34Lukas Ernandes (PSJ) tomonidan jarima maydonchasiga uzatilgan to‘p o‘z jamoasi uchun golli vaziyat yaratishi uchun yanada aniqroq bo‘lishi kerak edi.
- 321-0Gol - 1:0! Dro Fernandes jarima maydonchasi ichida Senni Mayuluni (PSJ) qulay vaziyatga chiqardi va u to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga, Ivon Mvogoning qo‘li yetmaydigan joyga burab yo‘lladi.
- 31Nataniel Adjey (Loryan) jarima maydonchasi atrofidan xavfli tarzda boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. Bu burchak zarbasi hisobni o‘zgartirmadi.
- 31PSJ - Loryan. Hisob: 0-0. Artur Avom (Loryan) burchak zarbasini amalga oshiradigan ko‘rinadi.
- 30Dembo Silla (Loryan) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan chiqarib yuborildi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Loryan raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 29Arsen Kuassi (Loryan) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
- 28Dembo Silla (Loryan) tomonidan jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirildi, ammo raqib himoyachilari to‘pni to‘sib qolishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Loryan burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 26Vitinya (PSJ) to‘pni egallab olib, uzoq masofadan darvozani nishonga oldi. Zarba darvoza to‘sini ustidan biroz o‘tib ketdi!
- 26Usmon Dembele (PSJ) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo to‘p juda kuchli chiqdi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
- 25Ivon Mvogo Usmon Dembeleni (PSJ) to‘xtatib qolish uchun harakat qilishga majbur bo‘ldi. U uzatmani qabul qilib olgach, bo‘sh hudud topdi va darvozaning o‘ng pastki burchagiga zarba yo‘lladi, ammo darvozabonni dog‘da qoldira olmadi. Hakam hushtagini chaldi, PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 25Usmon Dembele (PSJ) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning pastki o‘ng burchagiga zarba berdi. Biroq, zarba yetarlicha kuchli chiqmadi va Ivon Mvogo to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
- 24Usmon Dembele (PSJ) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘pga yaxshi zarba bera olmadi va u chap ustun yonidan ancha nariga o‘tib ketdi.
- 23Artur Avom (Loryan) tomonidan amalga oshirilgan pas hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi.
- 22Arsen Kuassi (Loryan) uzoq masofadan Noa Kadiuga to‘pni uzatdi, ammo Matvey Safonov oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
- 21Usmon Dembele (PSJ) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishda yaxshi harakat qildi.
- 19Lukas Ernandes (PSJ) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi. Usmon Dembele (PSJ) qaytgan to‘pni o‘rta masofadan darvozaga yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan salgina o‘tib ketdi. Bu qanday imkoniyat edi!
- 18Usmon Dembele (PSJ) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirishga qaror qildi.
- 18Usmon Dembele (PSJ) yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Uning atrofida bo‘sh hudud ko‘p edi va u jarima maydonchasi tashqarisidan o‘ng pastki burchakka kuchli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etib, to‘pni qaytardi! Burchak zarbasi. PSJda imkoniyat bo‘ladi.
- 16O‘yin: PSJ - Loryan. Hisob: 0-0. Sharh: To‘pga egalik qilish – 47:53.
- 15Matvey Safonov o‘z darvoza chizig‘idan chiqib, Arsen Kuassi (Loryan) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini ushlab oldi.
- 14Dembo Silla (Loryan) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning urinishi to‘sib qolindi. Loryan burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 14Loryan maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
- 11Ashraf Hakimi (PSJ) jarima maydonchasi ichidan Senni Mayuluga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni o‘z vaqtida to‘sib qoldi. Usmon Dembele (PSJ) katta imkoniyatni boy berdi! U qaytgan to‘pga yetib keldi, ammo zarbasi darvoza to‘siniga tegdi!
- 10Mika Godts (PSJ) jarima maydonchasi ichida sherigining boshini mo‘ljalga olib to‘pni uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Loryan darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
- 9Burchak zarbasi Usmon Dembele (PSJ) tomonidan qisqa pas bilan amalga oshirildi.
- 8Usmon Dembele (PSJ) to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofada o‘ynadi.
- 8Mika Godts (PSJ) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi va PSJ burchakdan to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 8Usmon Dembele (PSJ) tomonidan amalga oshirilgan pas hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi.
- 5Vitinya (PSJ) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlikni Basten Deshepi payqab qoldi va hushtak chalishdan ikkilanmadi.
- 4Usmon Dembele (PSJ) burchak zarbasidan to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib to‘pga yetib keldi va xavfni bartaraf etdi.
- 4Mika Godts (PSJ) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘lganidan so‘ng to‘p uzoqlashtirildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. PSJ hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
- 4Usmon Dembele (PSJ) to‘pni jarima maydoniga uzatdi, ammo to‘p birorta ham jamoadoshiga yetib bormadi, raqib himoyachilari esa xavfni bartaraf etishdi.
- 3Burchak zarbasidan so‘ng to‘p Dro Fernandesga (PSJ) kelib tushdi, u darhol uzoq masofadan zarba yo‘lladi. Biroq, u to‘pni noaniq tepdi va u darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
- 3Usmon Dembele (PSJ) burchak zarbasini amalga oshirdi va to‘pni jarima maydonchasi ichiga ajoyib tarzda uzatdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
- 3Vitinya (PSJ) Ashraf Hakimiga uzun pas uzatdi, ammo himoyachilar tartibli harakat qilib, to‘pni uzoqlashtirishga muvaffaq bo‘lishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 2Mamadu Kone (Loryan) aniq ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
- 1Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
- 00:45PSJ o‘yinni boshlab beradi.
- 00:45Bugungi o‘yinning bosh hakami Basten Deshepi bo‘ladi.
- 00:45Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
- 00:45Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…