Nays — Renn: tarkiblar va jonli matn

42
Sebastyan Shimanski (Renn) jamoadoshidan ajoyib qisqa pas qabul qilib oldi, ammo jarima maydonchasi ichida to‘pni nazorat qilishga ko‘p vaqt sarfladi va bu himoyachilardan biriga to‘pni undan olib qo‘yish imkonini berdi. Renn burchak zarbasini ishlab oldi.
41
Jonatan Kloss (Nitssa) burchak zarbasini amalga oshirdi va to‘pni jarima maydonchasi ichidagi o‘yinchilar to‘dasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etib, to‘pni uzoqlashtirdi.
40
Hakam burchak zarbasi belgiladi va Sebastyan Shimanski (Renn) uni amalga oshirish uchun to‘p oldiga bordi.
38
Bulay Dia (Renn) jarima maydonchasi ichida uzatmani qabul qilib olgach, ajoyib tarzda to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib oldi. U zarbani darvoza tomon yo‘lladi, ammo darvozabon yaxshi seyv namoyish etdi!
37
Sofian Diop (Nitssa) aniqki, "Oltin qoida"ga amal qilmayapti: "O‘zgalarga o‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, shunday munosabatda bo‘l". U qo‘pollik ishlatdi va Erik Vatteleda fol uchun hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
34⚽2-1
Gol! Eli Vai (Nitssa) asablar jangida g‘olib chiqdi va penaltidan darvoza markaziga qaytarib bo‘lmas zarba yo‘llab, Nikolya Lemetrni dog‘da qoldirdi.
34
Eli Vai (Nitssa) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
33🎯
Valenten Rone (Renn) raqibiga nisbatan qoidani buzdi. Har holda, hakam Erik Vattele shunday ishora qilmoqda. Bosh hakam yon chiziq hakami bilan qisqa suhbatdan so‘ng Nitssa foydasiga penalti belgiladi, shekilli, u vaziyatni yaxshiroq nuqtadan kuzatib turgan edi.
30
Jonatan Kloss (Nitssa) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi va u to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishi kutilmoqda.
28
Jonatan Kloss (Nitssa) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas bilan yetkazib berdi.
26
Musa Tamari (Renn) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni mohirona qabul qilib, zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytdi.
25
Hisham Budaui (Nitssa) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida aniq uzatmani qabul qilib oldi, ammo zarba berishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. Juda yomon zarba! To‘p maydonni tark etdi va Renn darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
22
Hisham Budaui (Nitssa) qaytgan to‘pni jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga yo‘lladi, ammo uning zarbasi noaniq chiqib, to‘p to‘sin yuqorisidan o‘tib ketdi.
19
Nitssa ayni damda o‘yinchilar o‘rtasidagi aniq paslar orqali to‘p nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
15⚽1-1
Mahamadu Nagida o‘z ajoyib texnikasini namoyish etdi va jarima maydonchasi ichiga chiroyli havolatib to‘p uzatdi. Sebastyan Shimanski (Renn) chap ustun yoniga boshi bilan zarba berib, hisobni tenglashtirdi. Hisob 1:1.
15
Renn to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-birlariga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
12⚽1-0
Eli Vai (Nitssa) penalti nuqtasidan adashmadi, u Nikolya Lemetrning harakatini kutib turdi va to‘pni darvozaning markaziga pastlab yo‘lladi!
12
Eli Vai (Nitssa) javobgarlikni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
11🎯
Nikola Lemetr (Renn) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Erik Vatelye hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Bir tomon uchun quvonch, ikkinchisi uchun esa qayg‘u, hakam Nitssa foydasiga penalti belgiladi!
9
Musa Tamari (Renn) ajoyib yakkaxon yurish bilan jarima maydonchasi ichigacha kirib bordi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketgani sababli xavfli vaziyat yakuniga yetmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Nitssa darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
8
Sebastyan Shimanski (Renn) burchakdan to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo sheriklaridan birortasini topa olmadi. Himoyachilardan biri ajoyib harakat qilib, to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
6
Nikola Lemetr ajoyib seyv namoyish etib, Eli Vaining (Nitssa) zarbasini qaytardi. Vai jarima maydonchasi ichida o‘ziga bo‘sh joy yaratib, darvoza markazi tomon tezkor zarba yo‘llagan edi.
5
Sebastyan Shimanski (Renn) burchak zarbasidan xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo uning jamoadoshlaridan hech biri himoyachilardan balandroq sakray olmadi.
4
Voh, qanday qutqaruv. Sebastyan Shimanski (Renn) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo u ajoyib tarzda qaytarildi. Endi Renn burchak zarbasini amalga oshiradi.
3
Renn o‘yinchilari o‘yindan tashqari holatda qolishdi.
2
Hisham Budaui (Nitssa) raqibining libosidan tortdi va hakam qoidabuzarlik tufayli o‘yinni to‘xtatdi.
2
Nitssa o‘yinchisi qo‘pollik ishlatdi. Erik Vattele hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi va o‘yinni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
23:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Renn o‘yinni boshlab beradi.
23:00
Bugungi o‘yinni Erik Vattele boshqarib boradi.
23:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:00
Salom va bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Izohlar 0
…