Alaves — Malaga: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Alaves — Malaga uchrashuvi 24 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 10. Alenya K., 8. Blanko A., 15. Boye L., 9. Dias M., 19. Ibanes P., 16. Koski V., 7. Peres A., 21. Rebbax A., 14. Tenalya N., 2. Valentini N.
Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.
Malaga boshlang‘ich tarkibi: 1. Errero A., 39. Aznu A., 8. Dotor K., 6. Enrikes R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenso D., 21. Nino A., 3. Puga K., 31. Rafita, 15. Resio A.
Malaga bosh murabbiyi: Funes X.
Jonli reportaj JONLI
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:00
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Karlos Munisga ishonib topshirildi.
00:00
O‘yin: Alaves - Malaga. Hisob: -. Sharh: Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…