Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn

·42·Sport
Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Selta VigoAlaves uchrashuvi 18 oktyabr, 19:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 20. Rodriges X., 18. Lago Y., 21. Kaseres S., 23. Alvares X. (kapitan), 30. Bursio X., 6. Moriba I., 5. Karreyra S., 24. Driuyesh K., 9. Jutgla F., 19. Svedberg V.

Selta Vigo zaxiradagilari: 3. Alonso M., 28. Antanon A., 31. Arkos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 15. Nunes A., 17. Rueda X., 25. Villar I.

Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.

Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenalya N., 2. Valentini N., 17. Djonni Otto, 21. Rebbax A., 19. Ibanes P., 8. Blanko A., 10. Alenya K., 11. Martines T., 15. Boye L.

Alaves zaxiradagilari: 24. Diallo Selu M., 9. Dias M., 6. Gevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos X., 27. Olais X., 23. Protesoni K., 13. Rodriges A., 22. Rodriges M., 4. Suares D., 31. Sviderski G., 3. Yusi.

Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.

Jonli reportaj JONLI
48
Toni Martines (Alaves) jarima maydonchasiga uzatilgan ajoyib to‘pga yetib keldi va darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z tanasi bilan to‘p yo‘lini to‘sib qoldi.
47
Toni Martines (Alaves) to‘pni ko‘kragi bilan to‘xtatib oldi, so‘ng jarima maydonchasi ichidan birinchi urinishdayoq darvoza to‘sini ustidan tepib yubordi.
46🔁
Klaudio Xiraldes tanaffus vaqtida o‘zgarish qilishga qaror qildi. Xavi Rueda maydonga tushdi, u Villiot Svedbergni (Selta Vigo) almashtirdi.
46🔁
Tanaffusdan so‘ng o‘zgarish yuz berdi. Ilaysh Moriba (Selta Vigo) o‘rniga Aleysh Febas maydonga tushdi.
46
Ikkinchi bo‘lim endigina boshlandi.
45+1
O‘yinning birinchi bo‘limi yakunlandi.
45🟨
Toni Martines (Alaves) qoidani buzdi va hakam ikkilanmasdan unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
43
Juda bo‘sh zarba! Jonni Otto (Alaves) yana bir bor darvoza tomon zarba berdi - bu safar ancha uzoqdan, ammo ko‘zi bog‘langan holda tepganida ham bundan yomonroq chiqmasdi. To‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
43
Ugo Bursio (Selta Vigo) raqibining libosidan tortdi va hakam qoidabuzarlik uchun o‘yinni to‘xtatdi.
39
Hakam Xose Munuera vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va Abderrahman Rebbax (Alaves) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
37
Villiot Svedberg (Selta Vigo) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Xose Munuyera vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
33
Lukas Boye (Alaves) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi va boshi bilan o‘ng ustun tomon yo‘lladi, ammo darvozabon uchun bu oson seyv bo‘ldi.
30
Toni Martines (Alaves) jarima maydonchasi yaqinida to‘pni egallab oldi va darvoza markazi tomon bosh bilan zarba yo‘lladi, ammo Ionus Radu hushyorlik ko‘rsatib, gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
28
Ugo Alvares (Selta Vigo) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
26
Ferran Jutgla (Selta Vigo) jarima zarbasidan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib olgach, juda qulay imkoniyatni ko‘kka sovurdi, uning yaqin masofadan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
25
Alaves qo‘pol o‘yin sababli jarima zarbasi ishlab oldi.
24
Ilaish Moriba (Selta Vigo) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U kurashda juda ehtiyotsizlik qildi va Xose Munuerada hushtak chalishdan boshqa iloj qolmadi.
22
Lukas Boye (Alaves) hujum uyushtirish chog‘ida haddan tashqari agressiv harakat qildi va raqibiga nisbatan qoidabuzarlik sodir etdi.
18
Ugo Bursio (Selta Vigo) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Xose Munuera fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
16
Yon chiziq hakami Nikolas Valentini (Alaves) o‘yindan tashqari holatda qolganini ishora qildi va bosh hakam bu qarorni tasdiqladi.
15🟨
Hakam Sebastyan Kaseresga (Selta Vigo) sariq kartochka ko‘rsatdi.
13
Karles Alenya (Alaves) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo hakam Xose Munuera qoidabuzarlik qayd etib, hushtak chaldi.
12
Jonni Otto (Alaves) tomonidan uzatilgan to‘pni Ionut Radu egallab oldi va hujum to‘xtatildi.
7
Ville Koski (Alaves) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun qoidabuzarlik qayd etdi.
5
Xose Munuera qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi, chunki Lukas Boye (Alaves) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
19:18
O‘yinni Selta Vigo boshlab beradi.
19:15
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Xose Munuera.
19:15
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:15
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Selta VigoAlavesIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Selta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi29 may 10:38Vinisiusning goli «Real Madrid»ga «Alaves» ustidan g'alaba keltirdiVinisiusning goli «Real Madrid»ga «Alaves» ustidan g'alaba keltirdi28 aprel 07:53La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!8 sentabr 23:59Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...7 sentabr 05:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...