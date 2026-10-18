Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Selta Vigo — Alaves uchrashuvi 18 oktyabr, 19:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 20. Rodriges X., 18. Lago Y., 21. Kaseres S., 23. Alvares X. (kapitan), 30. Bursio X., 6. Moriba I., 5. Karreyra S., 24. Driuyesh K., 9. Jutgla F., 19. Svedberg V.
Selta Vigo zaxiradagilari: 3. Alonso M., 28. Antanon A., 31. Arkos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 15. Nunes A., 17. Rueda X., 25. Villar I.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenalya N., 2. Valentini N., 17. Djonni Otto, 21. Rebbax A., 19. Ibanes P., 8. Blanko A., 10. Alenya K., 11. Martines T., 15. Boye L.
Alaves zaxiradagilari: 24. Diallo Selu M., 9. Dias M., 6. Gevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos X., 27. Olais X., 23. Protesoni K., 13. Rodriges A., 22. Rodriges M., 4. Suares D., 31. Sviderski G., 3. Yusi.
Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.
Izohlar 0
…