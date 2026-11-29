«Hatto gapirishga so‘z topolmayapman»: «Alaves»ning g‘alaba goli muallifi Anxel Peres...
Ispaniya La Ligasining 14-turi doirasida Madriddagi «Santyago Bernabeu» stadionida kechgan bahsda «Alaves» kutilmaganda «Real Madrid» ustidan 2:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuvning 61-daqiqasida mehmonlarning ikkinchi — hal qiluvchi goliga mualliflik qilgan yarim himoyachi Anxel Peres Movistar telekanaliga bergan intervyusida tarixiy g‘alaba taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Hal qiluvchi omil — jamoaviylik»
Madridda 26 yillik tanaffusdan so‘ng «Real»ni mag‘lub etgan «Alaves» futbolchisi g‘alaba zamirida butun jamoaning mehnati turganini alohida ta’kidladi:
«Hatto gapirishga so‘z topolmayapman, hali ham hayajondaman... Biz tarixga kirdik. Yaqinda boshimizdan o‘tgan omadsiz seriyaga aslo loyiq emasdik. Nima hal qiluvchi omil bo‘ldi, deb so‘rasangiz? Jamoa. Men barcha jamoadoshlarimni alohida ta’kidlagan bo‘lardim.
Penalti masalasiga kelsak, biz o‘zimizga ishonchli edik. Maydon chetidagi ekranda tezda ko‘rib oldikki, u yerda penalti yo‘q edi», — dedi Anxel Peres.
(Eslatib o‘tamiz, bahsning 88-daqiqasida VAR orqali tekshirilgan vaziyatdan so‘ng «Real» foydasiga penalti belgilanmagan, Jud Bellinghem esa simulyatsiya uchun ikkinchi sariq kartochka olib maydondan chetlatilgan edi.)
Uchrashuv va Anxel Peresning asosiy ko‘rsatkichlari
Yo‘nalish
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Ispaniya La Ligasi, 14-tur
Uchrashuv natijasi
«Real Madrid» — «Alaves» 1:2 (Toni Martines 22', Anxel Peres 61' — Kilian Mbappe 69')
Anxel Peresning o‘yindagi statistikasi
77 daqiqa maydonda harakat qildi, 1 ta zarba — 1 ta gol, uzatmalar aniqligi 86% (22 tadan 19 tasi)
Turnir jadvalidagi holat
«Alaves» — 19 ochko (8-o‘rin); «Real Madrid» — 33 ochko (3-o‘rin)
Keyingi turdagi raqib
«Alaves» navbatdagi bahsni o‘z maydonida «Espanol»ga qarshi o‘tkazadi
Sizningcha, «Santyago Bernabeu»dagi ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng «Alaves» mavsum davomida yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun ham kurash olib bora oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasidagi eng shov-shuvli sensatsiyalarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…