Betis — Malaga: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Betis — Malaga uchrashuvi 31 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 2. Belerin E., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garsiya F., 8. Fornals P., 21. Roka M., 22. Isko (kapitan), 17. Rikelme R., 19. Perrott T., 10. Ezzalzuli A.
Betis zaxiradagilari: 7. Antoni, 25. Sebalos D., 13. Konde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gomes V., 31. Gonsales M., 3. Lorente D., 20. Lo Selso Dj., 27. Morante X., 12. Ortis A., 24. Ruibal A.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
Malaga boshlang‘ich tarkibi: 1. Errero A., 3. Puga K., 20. Kalero F., 4. Galilea E., 31. Rafita, 10. Larrubia D., 6. Enrikes R. (kapitan), 22. Lorenso D., 39. Aznu A., 8. Dotor K., 21. Nino A.
Malaga zaxiradagilari: 7. Abaida X., 25. Berrokal J., 2. Kayuste J., 30. Sespedes A., 9. Chupe, 32. Fernandes J., 17. Xauregi E., 13. Lopes K., 23. Merino I., 5. Pastor A., 14. Rodriges R., 12. Salinas X.
Malaga bosh murabbiyi: Funes X.
Izohlar 0
…