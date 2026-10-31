Barselona — Alaves: tarkiblar va jonli matn

·90·Sport
Barselona — Alaves: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Barselona — Alaves uchrashuvi 1 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 14. Adeyemi K., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 7. Fermin, 10. Lamin Yamal, 8. Pedri, 11. Rafinya, 16. Rodri.

Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovich D., 18. Martin G., 13. Shensni V., . Tunkara E., . Viktor G.

Barselona bosh murabbiyi: Flik X.

Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 15. Boye L., 6. Gevara A., 17. Djonni Otto, 16. Koski V., 7. Peres A., 23. Protesoni K., 21. Rebbax A., 4. Suares D., 14. Tenalya N., 3. Yusi.

Alaves zaxiradagilari: 10. Alenya K., 8. Blanko A., 24. Diallo Selu M., 9. Dias M., 19. Ibanes P., 20. Manas A., 11. Martines T., 12. Novoa Ramos X., 27. Olais X., 13. Rodriges A., 22. Rodriges M., 2. Valentini N.

Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.

Jonli reportaj2-0 JONLI
232-0
Gol! Lamin Yamaldan ajoyib uzun pas, u jarima maydonchasi ichida hech kim qo‘riqlamayotgan Ferminni (Barselona) topdi. Unda o‘z nuqtasini tanlash uchun yetarlicha vaqt va bo‘sh hudud bor edi, u to‘pni darvozaning chap yuqori burchagiga mixlab qo‘ydi. 2:0.
21
Abderrahman Rebbax (Alaves) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo to‘p Joan Garsiyaga juda yaqin bordi va darvozabon uni egallab oldi.
20
Adrian Kordero Karim Adeyemi (Barselona) tomonidan sodir etilgan taktik qoidabuzarlik sababli o‘yinni to‘xtatdi.
20
Pedri (Barselona) himoya chizig‘i orasidan to‘pni o‘tkazishga urindi, ammo sheriklaridan birortasini topa olmadi.
17
Yusi (Alaves) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Barselona jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
16
Barselona o‘yinchilari o‘yindan tashqari holatda qolishdi.
15
Brayan Farinas (Barselona) jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo raqib himoyachilari hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
13
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Alaves burchak zarbasini amalga oshiradi.
12
Anxel Peres (Alaves) darvoza oldidagi olti metrlik hududda ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u to‘pni darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘lladi, ammo Joan Garsiya ajoyib seyv bilan golning oldini oldi. Alaves burchak zarbasini ijro etadi.
12
Brayan Farinas (Barselona) uzoq masofadan to‘pni uzatdi, ammo Antonio Sivera to‘pni bemalol egallab oldi.
11
Abderrahman Rebbax (Alaves) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib olgach, to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Barselona darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
81-0
Fermin zarba berish uchun qulay pozitsiyada, ammo u jamoadoshini ko‘rib qoldi va to‘pni unga uzatdi. Rafinya (Barselona) to‘pni ajoyib qabul qilib oldi va darvozabonni aniq zarba bilan dog‘da qoldirdi, to‘p o‘ng ustunga tegib darvozaga kirdi va hisob 1:0 ko‘rinishini oldi.
7
Lamin Yamal (Barselona) raqibiga nisbatan qoidabuzarlik sodir etdi va dastlabki qarashda buning aksi bo‘lishi kerakdek tuyuldi, ammo hakam raqib jamoa foydasiga jarima zarbasi belgilab, to‘g‘ri qaror qabul qildi.
6
Barselona ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil bo‘ladi.
2
Yusi (Alaves) raqibiga nisbatan sirpanib o‘ynab, uni yiqitdi. Adrian Kordero o‘yinni to‘xtatdi va unga kartochka ko‘rsatishi mumkin edi, ammo yakunda faqat og‘zaki ogohlantirish bilan cheklanishga qaror qildi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:03
O‘yinni Alaves boshlab beradi.
01:00
Bugungi o‘yinga Adrian Kordero hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
01:00
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlari bo‘limida topishingiz mumkin.
01:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
BarselonaAlavesIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alaves — Malaga: tarkiblar va jonli matnAlaves — Malaga: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:58Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 18:11Barselona — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnBarselona — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 23:48Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matnBetis — Barselona: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:20La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!8 sentabr 23:59“Barselona” “Alaves” maydonida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi“Barselona” “Alaves” maydonida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi14 may 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi