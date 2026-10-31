Barselona — Alaves: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Barselona — Alaves uchrashuvi 1 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 14. Adeyemi K., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 7. Fermin, 10. Lamin Yamal, 8. Pedri, 11. Rafinya, 16. Rodri.
Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovich D., 18. Martin G., 13. Shensni V., . Tunkara E., . Viktor G.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 15. Boye L., 6. Gevara A., 17. Djonni Otto, 16. Koski V., 7. Peres A., 23. Protesoni K., 21. Rebbax A., 4. Suares D., 14. Tenalya N., 3. Yusi.
Alaves zaxiradagilari: 10. Alenya K., 8. Blanko A., 24. Diallo Selu M., 9. Dias M., 19. Ibanes P., 20. Manas A., 11. Martines T., 12. Novoa Ramos X., 27. Olais X., 13. Rodriges A., 22. Rodriges M., 2. Valentini N.
Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.
Izohlar 0
…