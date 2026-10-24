«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?

·1·Sport
«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?

Superliganing 25-turi markaziy bahsida Farg‘onaning «Neftchi» klubi safarda «Paxtakor» ustidan 3:1 hisobida muhim va irodaviy g‘alabaga erishdi. Natijada farg‘onaliklar eng yaqin ta’qibchisi bilan oradagi farqni 5 ochkogacha oshirib oldi.

Uchrashuvdan so‘ng «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, taktik o‘zgarishlar, futbolchilarning ruhiy holati hamda jarohatlar borasidagi savollarga batafsil javob qaytardi.

«Bolalar xarakter ko‘rsatishdi»: Birinchi bo‘limdagi ehtiyotkorlik va taktik burilish

Murabbiy jamoasining birinchi bo‘limdagi harakatlari va tanaffusdagi o‘zgarishlarga quyidagicha to‘xtaldi:

  • Natija birinchi o‘rinda: «Biz birinchi bo‘limda ko‘proq ehtiyotkor futbol namoyish etishga urindik. Sababi — bunday bahslarda natija har doim birinchi o‘ringa chiqadi. Lobanovskiy ta’kidlaganidek: o‘yin unutiladi, natija tarixda qoladi. Hujumkor o‘ynab himoyada gol o‘tkazib yuborsak, tanqidlar bo‘lishi tabiiy;

  • Sxemalarning almashishi: O‘yinni 3-4-3 sxemasida boshlagan edik, ammo o‘tkazib yuborilgan penaltidan so‘ng 4-3-3 taktikasiga qaytdik;

  • Rejadagi kuchaytirish: «Paxtakor» odatda 60-daqiqalardan keyin faollashishini bilgan holda, ikkinchi bo‘limda Alisher Odilov va Abror Ismoilovni maydonga tushirib qanotlarni kuchaytirdik. O‘ylaymanki, ikkinchi bo‘limda raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadik», — dedi mutaxassis.

Ruhiy bosim: «1-o‘rinda turib o‘ynashning yuki boshqacha»

Ismoilov jamoaning keyingi paytlardagi himoyadagi xatolarini futbolchilarning ruhiyati bilan bog‘ladi:

  • Yo‘qotadigan narsasi bor jamoa: «Jadvalda 3-o‘rinda yurganingizda yo‘qotadigan hech narsangiz bo‘lmaydi, faqat oldinga intilasiz. Ammo 1-o‘rinda turganingizda bittagina xato sizni pastga tushirib yuborishi mumkinligini bilasiz. Ko‘proq qo‘rquv paydo bo‘lyapti va shu bois qarorlar shoshma-shosharlik bilan qabul qilinyapti;

  • Hotirjamlikka haqqimiz yo‘q: 5 ochkolik farqqa qaramay, hali chempionlik hal bo‘lgani yo‘q. Oldinda 5 ta tur bor va barcha uchrashuvlarda g‘alaba uchun maydonga tushishimiz shart».

Jarohatlar va «Manchester Siti»dagi Rodri omili

OCHL uchrashuvi oldidan yetakchilarning holati haqida so‘ralganda, murabbiy jiddiy muammolarni ochiqladi:

  • Zoran Marushichning holati: «Ko‘p futbolchilarimiz 30 yoshdan oshgan. O‘yin tempi juda yuqori bo‘lgani tufayli orqa son mushaklarida tortishish kuzatildi. Ikki kundan keyin «Al-Ittihod»ga qarshi o‘yin kutib turgani bois ularni tezroq tiklashimiz zarur;

  • Jokichning o‘rni: Bu xuddi «Manchester Siti»da Rodri jarohat olganidan so‘ng yuzaga kelgan bo‘shliqqa o‘xshaydi. Zamonaviy futbolda tayanch yarim himoyachisi atrofiga o‘yin quriladi va Jokichning safdan chiqishi bizga katta ta’sir qildi. Shunga qaramay, qolgan o‘yinchilarimiz o‘zlarining maksimal kuchini berishmoqda», — deya xulosa qildi Islom Ismoilov.

SuperligaNeftchiPaxtakorIslom Ismoilov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdi15 sentabr 06:24«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi10 sentabr 06:51«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladiKecha 21:52“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?19 avgust 06:44Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi