Islom Ismoilov «Al Hilol»ga qarshi taktika va g‘alaba maqsadi haqida gapirdi
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida «Neftchi» Farg‘onada Saudiya Arabistonining kuchli klubi «Al Hilol»ni qabul qiladi. Murakkab raqibga qarshi bo‘lajak bahs oldidan farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov jamoaning tayyorgarligi, taktik yondashuvi va futbolchilarning ruhiy holati haqida fikr bildirdi. U «Neftchi» hech kimdan cho‘chimasligini, maydonga faqat g‘alaba uchun tushishini ta’kidladi.
Osiyo futbolining eng kuchli klublaridan biri bilan bo‘ladigan bahs «Neftchi» uchun jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda. Biroq Islom Ismoilov raqibning nomi, tarkibi yoki futbolchilarining individual mahorati jamoasiga bosim o‘tkazishiga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.
«Neftchi» «Al Hilol»ga qarshi jasorat va ishonch bilan o‘ynaydi
Islom Ismoilovning ta’kidlashicha, «Al Hilol» Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini tan olish lozim. Ammo «Neftchi» ham Elit Osiyo Chempionlar ligasida shunchaki ishtirok etish uchun maydonga tushmayapti. Farg‘ona klubining o‘z maqsadlari, ambitsiyalari va muxlislar oldidagi mas’uliyati bor.
«Ertaga bizni juda murakkab bahs kutmoqda. "Al Hilol" — Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri. Raqib tarkibi, futbolchilarning individual mahorati va jamoaning qo‘lga kiritgan yutuqlari xususida ortiqcha to‘xtalmoqchi emasman. Biroq biz ham ushbu turnirda shunchaki qatnashmayapmiz. "Neftchi" o‘z oldiga aniq maqsadlar qo‘ygan, o‘ziga xos xarakter va yuksak ambitsiyalarga ega jamoa», — dedi murabbiy.
U shogirdlaridan bo‘lajak uchrashuvda jasorat ko‘rsatish, oxirgi daqiqalargacha kurashish va farg‘onalik muxlislarni xursand qilishni kutmoqda. Ismoilov jamoasining salohiyati bunday vazifani bajarish uchun yetarli ekanini ta’kidlab, bahsga to‘liq tayyorligini bildirdi.
«Hech qachon qo‘rquv bo‘lmaydi»: «Neftchi» o‘z uslubidan voz kechmaydi
Jurnalistlar raqibning tajribali futbolchilari va «Neftchi» uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan jihatlar haqida so‘rashdi. Ismoilov esa kuchli raqibga qarshi ham jamoa o‘z futbol uslubini saqlab qolishini aytdi.
Uning fikricha, «Neftchi» har qanday jamoaga qarshi faqat himoyalanish bilan cheklanmaydi. Yuqori pressing va vertikal futbol — farg‘onaliklarning asosiy taktik yondashuvlaridan biri bo‘lib, «Al Hilol»ga qarshi uchrashuvda ham shu uslubdan foydalanish ko‘zda tutilgan.
«Raqib xususida yuqorida ham aytdim. "Al Hilol" kuchli jamoa va buni e’tirof etish lozim. Biroq raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar, biz har qanday, jumladan, kuchli jamoalarga qarshi bahslarda ham faqat himoyalanish bilan cheklanmasdan, o‘zimizga xos yuqori pressing va vertikal futbol uslubini qo‘llashga intilamiz.
Har bir jamoaning kuchli va ojiz tomonlari bo‘ladi. Bundan unumli foydalanishga e’tibor beriladi. Ammo na jamoada, na menda hech qachon qo‘rquv bo‘lmaydi. Biz raqibga doimo hurmat bilan yondashamiz, biroq maydonga o‘zimizga bo‘lgan ishonch bilan chiqamiz», — deya tushuntirdi bosh murabbiy.
Bu bayonot «Neftchi»ning bo‘lajak bahsda raqibga tashabbusni to‘liq topshirib, faqat himoyada o‘tirishni rejalashtirmayotganini anglatadi. Murabbiy jamoaning o‘ziga xos o‘yin uslubi va futbolchilarning ishonchini asosiy omillardan biri sifatida ko‘rmoqda.
Transfer qiymati va nomlar maydonda hal qiluvchi omil emas
«Al Hilol» futbolchilarining transfer qiymati, klubning xalqaro maydondagi maqomi va avvalgi natijalari OAVda keng muhokama qilinmoqda. Biroq Islom Ismoilov futbolda bu ko‘rsatkichlar uchrashuv natijasini oldindan belgilab bermasligini ta’kidladi.
«Maydonda futbolchilarning transfer qiymati, klubning avvalgi natijalari yoki maqomi emas, balki jamoaning o‘zi kurashadi va uchrashuv boshlangach, bu omillar o‘z ahamiyatini yo‘qotadi. Zero, futbol — jamoaviy o‘yin.
Biz ushbu o‘yinga jismonan va ruhan tayyormiz. Ertaga eng yaxshi o‘yinlarimizdan birini namoyish etamiz. Har bir bellashuvdagi bosh maqsadimiz — g‘alaba qozonish. Raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar, hech kimdan cho‘chimaymiz, barchani hurmat qilamiz, ammo maydonga faqat g‘alaba uchun chiqamiz», — dedi Ismoilov.
«Biz hali chempion emasmiz»: murabbiy shoshilinch xulosalarga qarshi
Matbuot anjumanida «Neftchi»ning Superligadagi chempionlik imkoniyatlari va kelasi mavsumda Elit Osiyo Chempionlar ligasida ishtirok etishi masalasi ham ko‘tarildi.
Jurnalistlar jamoaning milliy chempionatdagi vaziyatini inobatga olgan holda, futbolchilarning ruhiy tayyorgarligi haqida so‘rashdi. Islom Ismoilov esa chempionlik hali rasman hal qilinmaganini eslatib, oldindan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerakligini aytdi.
«Hozir siz "deyarli" so‘zini ishlatdingiz. Lekin biz hali rasman chempion emasmiz. Bundan tashqari, kelasi mavsumdagi ishtirokimiz ham hozircha aniq emas. Shu bois keyingi yil haqida fikr bildirishga hali erta. Besh tur avval ham bizni chempion deb atashgan edi, biroq chempionlik hali qo‘lga kiritilgani yo‘q.
Rasmiy natija e’lon qilinmagunicha bunday gaplarga ishonmaymiz. Yana aytaman, ertangi bahs juda mas’uliyatli bahs. Buni juda yaxshi anglab turibmiz», — dedi «Neftchi» bosh murabbiyi.
Farg‘onadagi bo‘lajak uchrashuvda «Neftchi» nafaqat kuchli raqibga qarshi o‘z imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazadi, balki Osiyo miqyosidagi ambitsiyalarini ham namoyish etishga harakat qiladi. Islom Ismoilovning bayonotlaridan anglashilishicha, jamoa maydonga raqibning nomi yoki maqomidan qat’i nazar, o‘z o‘yinini ko‘rsatish va g‘alaba uchun kurashish maqsadida tushadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…