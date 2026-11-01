“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi

·49·Sport
“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onaning «Neftchi» klubi Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turi doirasida O‘mon maydonida Eronning «Traktor» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
  • Bosh murabbiy Islom Ismoilov tarkibda Ikrom Aliboyev va Koffi kabi futbolchilarning yo‘qligini tasdiqlab, ularning o‘rnini to‘ldirish uchun jamoada teng kuchga ega ikki tarkib mavjudligini ta’kidladi.
  • Yarim himoyachi Jamshid Iskanderov futbolchilarning o‘yinga 100 foiz tayyorligini va yuqori jangovar ruhda ekanini bildirdi.

Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘mon maydonida Eronning nomdor va tajribali «Traktor» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Muhim to‘qnashuv oldidan farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov hamda jamoa yetakchi yarim himoyachisi Jamshid Iskanderov rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etib, tayyorgarlik jarayoni, tarkibdagi og‘ir yo‘qotishlar va bo‘lajak o‘yindan kutilayotgan maqsadlar haqida ochiq gapirdi.

Aliboyev va Koffi yo‘q: Islom Ismoilov yo‘qotishlar haqida

«Neftchi» ustozi asosiy tarkibning bir nechta o‘yinchilari mazkur bahsda jamoaga yordam bera olmasligini tasdiqladi:

  • Jiddiy kadrlar muammosi: Tajribali yarim himoyachi Ikrom Aliboyev, hujumkor legioner Koffi va yana bir nechta futbolchilar ertangi to‘qnashuvni o‘tkazib yuboradi;

  • Ikkita teng tarkib omili: Murabbiy bu yo‘qotishlar jamoa uchun muammo tug‘dirmasligini ta’kidladi: «Har bir futbolchining o‘rni baland, ammo bizda teng kuchga ega ikki tarkib mavjud. Ularning o‘rnini bemalol to‘ldira oladigan yigitlarimiz bor».

«Traktor»ga qarshi kurash va Eron futboli darajasi

Raqibning kuchli tomonlari va o‘yin strategiyasi borasida bosh murabbiy quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Milliy terma jamoa o‘yinchilari: «Traktor» safida Eron milliy jamoasi a’zolari va kuchli legionerlar jamlangan. Elit OCHLda oson raqibning o‘zi yo‘q;

  • Barcha jabhalarda ustunlik qilish istagi: «Neftchi» raqibning nomidan hayiqmay, maydonning har bir qarichida ustun bo‘lishga va o‘zi uchun kerakli natijani qo‘lga kiritishga bor kuchi bilan harakat qiladi.

Jamshid Iskanderov: «Jamoa to‘liq tayyor» va muxlislar omili

Yarim himoyachi Jamshid Iskanderov futbolchilar lageridagi ruhiy kayfiyat yuqori darajada ekanini bildirdi:

  • Yuqori jangovar ruh: «O‘monga juda yaxshi kayfiyatda yetib keldik. Muxlislar “Traktor” bilan haqiqiy shiddatli va qiziqarli futbol ko‘rishadi. Jamoamiz bahsga 100 foiz tayyor»;

  • Farg‘onalik ishqibozlarning O‘mondagi daldasi: Islom Ismoilov jamoani qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyuradigan muxlislarga va sharoit yaratgan klub rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdi: «Hech bir arena jonajon “Istiqlol” o‘yingohimizning o‘rnini bosmasa-da, bu yerda ham o‘zimizni o‘z uyimizdagidek his qilishga intilamiz».

NeftchiElit Osiyo Chempionlar ligasiTraktorIslom Ismoilov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi26 oktabr 21:01Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?26 oktabr 15:26Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?24 oktabr 06:49Elit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldiElit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldi28 oktabr 07:10“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi27 oktabr 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi