“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onaning «Neftchi» klubi Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turi doirasida O‘mon maydonida Eronning «Traktor» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
- Bosh murabbiy Islom Ismoilov tarkibda Ikrom Aliboyev va Koffi kabi futbolchilarning yo‘qligini tasdiqlab, ularning o‘rnini to‘ldirish uchun jamoada teng kuchga ega ikki tarkib mavjudligini ta’kidladi.
- Yarim himoyachi Jamshid Iskanderov futbolchilarning o‘yinga 100 foiz tayyorligini va yuqori jangovar ruhda ekanini bildirdi.
Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘mon maydonida Eronning nomdor va tajribali «Traktor» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Muhim to‘qnashuv oldidan farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov hamda jamoa yetakchi yarim himoyachisi Jamshid Iskanderov rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etib, tayyorgarlik jarayoni, tarkibdagi og‘ir yo‘qotishlar va bo‘lajak o‘yindan kutilayotgan maqsadlar haqida ochiq gapirdi.
Aliboyev va Koffi yo‘q: Islom Ismoilov yo‘qotishlar haqida
«Neftchi» ustozi asosiy tarkibning bir nechta o‘yinchilari mazkur bahsda jamoaga yordam bera olmasligini tasdiqladi:
Jiddiy kadrlar muammosi: Tajribali yarim himoyachi Ikrom Aliboyev, hujumkor legioner Koffi va yana bir nechta futbolchilar ertangi to‘qnashuvni o‘tkazib yuboradi;
Ikkita teng tarkib omili: Murabbiy bu yo‘qotishlar jamoa uchun muammo tug‘dirmasligini ta’kidladi: «Har bir futbolchining o‘rni baland, ammo bizda teng kuchga ega ikki tarkib mavjud. Ularning o‘rnini bemalol to‘ldira oladigan yigitlarimiz bor».
«Traktor»ga qarshi kurash va Eron futboli darajasi
Raqibning kuchli tomonlari va o‘yin strategiyasi borasida bosh murabbiy quyidagi fikrlarni bildirdi:
Milliy terma jamoa o‘yinchilari: «Traktor» safida Eron milliy jamoasi a’zolari va kuchli legionerlar jamlangan. Elit OCHLda oson raqibning o‘zi yo‘q;
Barcha jabhalarda ustunlik qilish istagi: «Neftchi» raqibning nomidan hayiqmay, maydonning har bir qarichida ustun bo‘lishga va o‘zi uchun kerakli natijani qo‘lga kiritishga bor kuchi bilan harakat qiladi.
Jamshid Iskanderov: «Jamoa to‘liq tayyor» va muxlislar omili
Yarim himoyachi Jamshid Iskanderov futbolchilar lageridagi ruhiy kayfiyat yuqori darajada ekanini bildirdi:
Yuqori jangovar ruh: «O‘monga juda yaxshi kayfiyatda yetib keldik. Muxlislar “Traktor” bilan haqiqiy shiddatli va qiziqarli futbol ko‘rishadi. Jamoamiz bahsga 100 foiz tayyor»;
Farg‘onalik ishqibozlarning O‘mondagi daldasi: Islom Ismoilov jamoani qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyuradigan muxlislarga va sharoit yaratgan klub rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdi: «Hech bir arena jonajon “Istiqlol” o‘yingohimizning o‘rnini bosmasa-da, bu yerda ham o‘zimizni o‘z uyimizdagidek his qilishga intilamiz».
Izohlar 0
…