Islom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida «Traktorsozi»ga qarshi kechgan bahsda «Neftchi» klubi hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqadagi xato tufayli g‘alabani qo‘ldan chiqardi.
- Bosh murabbiy Islom Ismoilov jamoaning so‘nggi soniyalardagi mas’uliyatsizligini keskin tanqid qilib, bu holatni murabbiy sifatida kechira olmasligini bildirdi.
- Farg‘onaliklar 2:2 hisobida yakunlangan mazkur uchrashuvdan so‘ng guruhda 4 ochko bilan o‘z yurishini davom ettirmoqda.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida O‘monda kechgan «Traktorsozi»ga qarshi uchrashuv (2:2) Farg‘onaning «Neftchi» klubi uchun juda alamli yakunlandi. 62-daqiqadan boshlab maydonda bir futbolchi ko‘p bo‘lib o‘ynagan va 94-daqiqaga kelib hisobda oldinga chiqib olgan farg‘onaliklar hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada qo‘pol xato tufayli tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqarishdi.
O‘yindan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov juda keskin va hissiyotlarga to‘la bayonot berib, jamoasi aslida bunday natijaga mutlaqo loyiq emasligini, so‘nggi soniyalardagi xatoni murabbiy sifatida kechira olmasligini ochiq tan oldi.
«Kimga nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi?»: So‘nggi soniyalardagi tushunarsiz xato tanqidi
Bosh murabbiy safar uchrashuvlarida takrorlanayotgan og‘riqli ssenariyga alohida to‘xtaldi:
Ketma-ket takrorlanayotgan zarba: «Ikki safardan beri bahsning oxirida alamli gollar o‘tkazib yuboryapmiz. Eng oxirida qilingan xato — umuman tushunarsiz holat bo‘ldi»;
Maydondagi mas’uliyatsizlik: «Hayronman, o‘sha vaziyatda futbolchimiz kimga nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi? Oddiy vaziyatda, o‘yin ketayotgan vaqtda, yutib ketadigan o‘yinimizda gol o‘tkazib yuboryapmiz. Bugun g‘alaba qozonish o‘rniga ikki ochkoni yo‘qotdik».
«O‘zimga sig‘mayapman»: Murabbiyning og‘riqli e’tirofi
Ismoilov futbolchilar maydonda ko‘rsatgan katta mehnat arzimagan bitta kamchilik sababli havoga uchib ketganidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirdi:
O‘yindagi to‘liq nazorat: «O‘yindan umuman qoniqqanim yo‘q. Aytyapman-ku, oddiy holatda ikki gol o‘tkazib yubordik. O‘yinni to‘liq nazorat qildik, ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdik. Raqib esa o‘zining ikkita imkoniyatidan unumli foydalanib ketdi»;
Alamli mehnat samarasi: «Bu juda og‘riqli, juda alamli holat. Chunki maydonda juda katta mehnat qilgandik. Futbolchilar katta hajmdagi ishni bajarishdi. Afsuski, arzimagan xatoning hisobiga oxirgi soniyalarda alamli golni o‘tkazib yubordik»;
Kechirib bo‘lmas natija: «Umuman olganda, bu natijaga loyiq emasdik. To‘g‘risi, hozir ichki his-tuyg‘ularim o‘zimda emas. Hozir o‘zimga sig‘mayapman. Murabbiy sifatida bu o‘zimni kechira olmaydigan vaziyat, chunki tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardik. Bu juda achinarli va afsusli holat».
O‘mondagi bellashuvda 2 ochkoni boy bergan «Neftchi» guruhda 4 ochko bilan o‘z yurishini davom ettirmoqda, biroq murabbiylar shtabi uchun navbatdagi turlargacha so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyani tiklash eng asosiy vazifa bo‘lib qoladi.
Izohlar 0
…