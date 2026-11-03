Islom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdi

·73·Sport
Islom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida «Traktorsozi»ga qarshi kechgan bahsda «Neftchi» klubi hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqadagi xato tufayli g‘alabani qo‘ldan chiqardi.
  • Bosh murabbiy Islom Ismoilov jamoaning so‘nggi soniyalardagi mas’uliyatsizligini keskin tanqid qilib, bu holatni murabbiy sifatida kechira olmasligini bildirdi.
  • Farg‘onaliklar 2:2 hisobida yakunlangan mazkur uchrashuvdan so‘ng guruhda 4 ochko bilan o‘z yurishini davom ettirmoqda.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida O‘monda kechgan «Traktorsozi»ga qarshi uchrashuv (2:2) Farg‘onaning «Neftchi» klubi uchun juda alamli yakunlandi. 62-daqiqadan boshlab maydonda bir futbolchi ko‘p bo‘lib o‘ynagan va 94-daqiqaga kelib hisobda oldinga chiqib olgan farg‘onaliklar hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada qo‘pol xato tufayli tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqarishdi.

O‘yindan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov juda keskin va hissiyotlarga to‘la bayonot berib, jamoasi aslida bunday natijaga mutlaqo loyiq emasligini, so‘nggi soniyalardagi xatoni murabbiy sifatida kechira olmasligini ochiq tan oldi.

«Kimga nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi?»: So‘nggi soniyalardagi tushunarsiz xato tanqidi

Bosh murabbiy safar uchrashuvlarida takrorlanayotgan og‘riqli ssenariyga alohida to‘xtaldi:

  • Ketma-ket takrorlanayotgan zarba: «Ikki safardan beri bahsning oxirida alamli gollar o‘tkazib yuboryapmiz. Eng oxirida qilingan xato — umuman tushunarsiz holat bo‘ldi»;

  • Maydondagi mas’uliyatsizlik: «Hayronman, o‘sha vaziyatda futbolchimiz kimga nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi? Oddiy vaziyatda, o‘yin ketayotgan vaqtda, yutib ketadigan o‘yinimizda gol o‘tkazib yuboryapmiz. Bugun g‘alaba qozonish o‘rniga ikki ochkoni yo‘qotdik».

«O‘zimga sig‘mayapman»: Murabbiyning og‘riqli e’tirofi

Ismoilov futbolchilar maydonda ko‘rsatgan katta mehnat arzimagan bitta kamchilik sababli havoga uchib ketganidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirdi:

  • O‘yindagi to‘liq nazorat: «O‘yindan umuman qoniqqanim yo‘q. Aytyapman-ku, oddiy holatda ikki gol o‘tkazib yubordik. O‘yinni to‘liq nazorat qildik, ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdik. Raqib esa o‘zining ikkita imkoniyatidan unumli foydalanib ketdi»;

  • Alamli mehnat samarasi: «Bu juda og‘riqli, juda alamli holat. Chunki maydonda juda katta mehnat qilgandik. Futbolchilar katta hajmdagi ishni bajarishdi. Afsuski, arzimagan xatoning hisobiga oxirgi soniyalarda alamli golni o‘tkazib yubordik»;

  • Kechirib bo‘lmas natija: «Umuman olganda, bu natijaga loyiq emasdik. To‘g‘risi, hozir ichki his-tuyg‘ularim o‘zimda emas. Hozir o‘zimga sig‘mayapman. Murabbiy sifatida bu o‘zimni kechira olmaydigan vaziyat, chunki tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardik. Bu juda achinarli va afsusli holat».

O‘mondagi bellashuvda 2 ochkoni boy bergan «Neftchi» guruhda 4 ochko bilan o‘z yurishini davom ettirmoqda, biroq murabbiylar shtabi uchun navbatdagi turlargacha so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyani tiklash eng asosiy vazifa bo‘lib qoladi.

NeftchiOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasiIslom IsmoilovTraktorsozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildiKecha 20:32Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiIslom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi27 oktabr 08:16“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi1 noyabr 23:06«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?24 oktabr 06:49“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdi“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdiKecha 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi