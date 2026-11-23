Ismoilov «Al Hilol»ga qarshi o‘yin sirini ochdi: tanaffusda futbolchilarga nima aytildi?
«Neftchi»ning «Al Hilol»ga qarshi namoyish etgan o‘yini nafaqat muxlislar, balki jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilovda ham katta taassurot qoldirdi. Farg‘onaliklar ustozi Saudiya Arabistoni grandiga qarshi bahsdan keyin futbolchilaridan faxrlanayotganini aytdi. Shuningdek, Abror Ismoilovning jarohati, «Istiqlol» bilan bo‘lajak uchrashuv, Superligadagi chempionlik kurashi va kelasi mavsum rejalari haqida ham gapirdi.
«Butun Farg‘ona va O‘zbekiston yigitlardan faxrlandi»
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turidan o‘rin olgan «Neftchi» — «Al Hilol» bellashuvidan keyin Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etdi. Murabbiy dastlab futbolchilarining harakatlarini yuqori baholab, ular bilan faxrlanishini ta’kidladi.
«Ruxsat bersangizlar, futbolchilar bilan faxrlangan holatda aytaman: bugun “Neftchi” jamoasi maydonda “Al Hilol”ga hech qanday imkoniyat bergani yo‘q. Yigitlar bilan faxrlanaman. Bugun butun Farg‘ona va balki O‘zbekiston yigitlardan faxrlanishdi, deb bemalol ayta olaman», — dedi Ismoilov.
Shuningdek, u stadionga kelib, jamoani qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
Nima uchun tanaffusda futbolchilarga ortiqcha ruhiy bosim berilmadi?
Matbuot anjumanida birinchi bo‘limdan keyin jamoa o‘yinidagi o‘zgarishlar haqida ham savol berildi. Jurnalist bu holatni «Paxtakor» va «An-Nasr» o‘rtasidagi bahs bilan qiyosladi.
Ismoilovning aytishicha, «Neftchi» birinchi bo‘limda ham yomon harakat qilmagan. Biroq oddiy xatolar raqibga gol urish imkonini bergan. «Al Hilol» tarkibidagi yuqori saviyali futbolchilar esa bunday vaziyatlardan unumli foydalangan.
Murabbiy tanaffus paytida futbolchilarni haddan tashqari ruhlantirishdan ataylab tiyilganini tushuntirdi. Chunki bu raqibning yanada faollashishi va hisobni yiriklashtirishiga olib kelishi mumkin edi.
«Yigitlarga shoshilmaslik uqtirildi. Birinchi navbatda himoyada to‘g‘ri o‘ynash va raqibga imkoniyat bermaslik, qarshi hujumlarda ehtiyot bo‘lishimiz aytildi. Futbolchilarimizga ishonch berdik. Tanaffusdan keyin tartibli o‘yin namoyish qildik. Yigitlarimiz zo‘r futbol ko‘rsatishdi», — dedi bosh murabbiy.
«Al Hilol» «Neftchi»ning qanday jamoa ekanini bilib oldi»
Uchrashuv oldidan Ismoilov «Al Hilol»ning katta salohiyatini tan olgan, biroq nomdor futbolchilar va moliyaviy imkoniyatlar maydondagi natijani oldindan belgilab bermasligini ta’kidlagan edi.
Undan bu fikrlarni futbolchilarga singdira olgan-olmagani so‘raldi. Murabbiy esa kechagi gaplari bugun maydonda isbotlanganini aytdi.
«“Al Hilol” jamoasining qanday salohiyatga ega ekanini barcha biladi. Ertaga esa maydonda raqib ham “Neftchi” qanday jamoa ekanini bilib oladi, degandim. Bugun bu so‘zlarimizni maydonda amalda isbotlab berdik», — dedi Ismoilov.
Bu gaplar murabbiyning jamoasiga bo‘lgan ishonchi va futbolchilarning o‘z imkoniyatlarini namoyish etishiga bo‘lgan intilishini yaqqol ko‘rsatadi.
Abror Ismoilov «Istiqlol»ga qarshi o‘ynay oladimi?
Matbuot anjumanida «Neftchi» futbolchisi Abror Ismoilovning jarohati haqida ham savol berildi. Murabbiy hozircha shikastlanish darajasi aniq emasligini ma’lum qildi.
«Uning jarohati darajasini hozir aniqlaymiz. O‘ylaymanki, u “Istiqlol”ga qarshi o‘yingacha tezroq tiklanib, safga qaytadi», — dedi murabbiy.
Demak, futbolchining keyingi uchrashuvda ishtirok etishi hozircha kafolatlanmagan. Bu masala tibbiy tekshiruvlardan keyin oydinlashadi.
«Neftchi» kelasi mavsumda yanada katta maqsadlarni ko‘zlamoqda
Farg‘ona klubining Superligada chempionlikka yaqinlashayotgani ham matbuot anjumanida muhokama qilindi. Ismoilov murabbiylik faoliyatidagi hissiyotlar tez-tez o‘zgarib turishini, chunki jamoani oldinda ko‘p va oson bo‘lmagan o‘yinlar kutayotganini ta’kidladi.
Uning aytishicha, «Neftchi» har doim yuqori maqsadlarni ko‘zlaydi. Klub rahbariyati ham jamoa oldiga aniq vazifalar qo‘yib kelmoqda.
«Yildan-yilga reja va maqsadlarimiz yanada kattalashmoqda. Umid qilamanki, kelasi yilda ham yanada yuqori maqsadlar qo‘yiladi, tarkib ham kuchaytiriladi», — dedi Ismoilov.
Bu bayonot «Neftchi»ning kelasi mavsumda ham o‘z oldiga jiddiy vazifalar qo‘yish niyati borligini ko‘rsatadi.
«Dinamo»ga qarshi bahsda yanada kuchliroq harakat qilamiz»
«Al Hilol» bilan o‘yinda sarflangan kuch keyingi uchrashuvga ta’sir qilishi mumkinligi haqidagi savolga Ismoilov jamoada tiklanish uchun yetarli vaqt borligini aytdi.
«Neftchi» keyingi bahsni besh kundan so‘ng o‘tkazadi. Murabbiylar shtabi futbolchilarni tiklash bo‘yicha maxsus dastur asosida ish olib boradi.
Ismoilov «Dinamo»ni ham jiddiy raqib sifatida baholadi. U Vadim Abramovning tajribasini yaxshi bilishini, samarqandliklar istalgan raqibga qarshilik ko‘rsatish va g‘alaba qozonish imkoniyatiga ega ekanini ta’kidladi.
«Shunga qaramay, o‘z maydonimizda bugungidan ham ko‘proq ishtiyoq bilan harakat qilamiz. Muxlislarimizga ketma-ket ikkinchi chempionlikni taqdim qilishga harakat qilamiz. Bugundan bor e’tiborni “Dinamo”ga qarshi bahsga qaratamiz», — deya so‘zini yakunladi bosh murabbiy.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…