“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi» klubi bosh murabbiyi Islom Ismoilov jamoada qolishga qaror qilganini e’lon qildi.
- Mutaxassis klub, shahar va muxlislar oldidagi mas’uliyatni his qilgan holda, mavsum yakunida chempionlikni qo‘lga kiritishni asosiy maqsad deb belgiladi.
- U jamoaviy birdamlik, intizom va o‘zaro ishonch sport natijalaridan ham ustun turishini ta’kidladi.
O‘zbekiston Superligasida peshqadamlik uchun kurashayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi atrofidagi noaniqliklarga bosh murabbiyning o‘zi chek qo‘ydi. Jamoa boshqaruvidagi kelajagi turli muhokamalarga sabab bo‘layotgan Islom Ismoilov ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali bayonot berib, klubda qolishga qaror qilganini ma’lum qildi.
Mutaxassis o‘z murojaatida klub, shahar va fidoyi muxlislar oldidagi mas’uliyatni chuqur his etayotganini ta’kidlab, yagona maqsad chempionlik ekanini qat’iy bildirdi.
«Futbol faqat hisob emas»: Murabbiyning samimiy e’tirofi
Islom Ismoilov o‘z postida jamoaviy birdamlik va ichki qadriyatlar sport natijalaridan ham yuqori turishiga urg‘u berdi:
Intizom va ishonch qadriyati: «Futbol faqat hisob va natija emas. Futbol bu hurmat, intizom va bir-biriga bo‘lgan ishonch. Bu qadriyatlarni himoya qilish ba’zan og‘ir kechadi, lekin jamoani haqiqiy jamoa qiladigan kuch aynan shunda», — deya fikr bildirdi murabbiy;
Qarorning sababi: Mutaxassis jamoa ichidagi muhitni saqlab qolish va boshlangan katta loyihani oxiriga yetkazish uchun klub bilan birga qolishni tanlaganini ko‘rsatdi.
Farg‘ona oldidagi burch va bosh maqsad — chempionlik
Jamoa bosh murabbiyi muxlislarning beqiyos daldasi uni yanada ruhlantirganini va oldinda ulkan vazifa turganligini alohida qayd etdi:
Muxlislarga minnatdorlik: «Sizning ishonchingiz, shu shahar va shu klub oldidagi burchimni chuqur his qilaman»;
Yagona javob — oltin medallar: «Bunga javobni faqat chempionlik bilan beramiz. Biz birgalikda kuchmiz. Barchangizga rahmat», — deya so‘zlarini yakunladi Ismoilov.
Islom Ismoilovning «Neftchi»da qolishi Farg‘ona futboli ishqibozlari tomonidan katta ko‘tarinkilik bilan qabul qilindi va bu qaror mavsumning hal qiluvchi pallasida jamoaning chempionlik poygasidagi ruhiyatini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…