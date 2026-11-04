“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi

·50·Sport
“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi» klubi bosh murabbiyi Islom Ismoilov jamoada qolishga qaror qilganini e’lon qildi.
  • Mutaxassis klub, shahar va muxlislar oldidagi mas’uliyatni his qilgan holda, mavsum yakunida chempionlikni qo‘lga kiritishni asosiy maqsad deb belgiladi.
  • U jamoaviy birdamlik, intizom va o‘zaro ishonch sport natijalaridan ham ustun turishini ta’kidladi.

O‘zbekiston Superligasida peshqadamlik uchun kurashayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi atrofidagi noaniqliklarga bosh murabbiyning o‘zi chek qo‘ydi. Jamoa boshqaruvidagi kelajagi turli muhokamalarga sabab bo‘layotgan Islom Ismoilov ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali bayonot berib, klubda qolishga qaror qilganini ma’lum qildi.

Mutaxassis o‘z murojaatida klub, shahar va fidoyi muxlislar oldidagi mas’uliyatni chuqur his etayotganini ta’kidlab, yagona maqsad chempionlik ekanini qat’iy bildirdi.

«Futbol faqat hisob emas»: Murabbiyning samimiy e’tirofi

Islom Ismoilov o‘z postida jamoaviy birdamlik va ichki qadriyatlar sport natijalaridan ham yuqori turishiga urg‘u berdi:

  • Intizom va ishonch qadriyati: «Futbol faqat hisob va natija emas. Futbol bu hurmat, intizom va bir-biriga bo‘lgan ishonch. Bu qadriyatlarni himoya qilish ba’zan og‘ir kechadi, lekin jamoani haqiqiy jamoa qiladigan kuch aynan shunda», — deya fikr bildirdi murabbiy;

  • Qarorning sababi: Mutaxassis jamoa ichidagi muhitni saqlab qolish va boshlangan katta loyihani oxiriga yetkazish uchun klub bilan birga qolishni tanlaganini ko‘rsatdi.

Farg‘ona oldidagi burch va bosh maqsad — chempionlik

Jamoa bosh murabbiyi muxlislarning beqiyos daldasi uni yanada ruhlantirganini va oldinda ulkan vazifa turganligini alohida qayd etdi:

  • Muxlislarga minnatdorlik: «Sizning ishonchingiz, shu shahar va shu klub oldidagi burchimni chuqur his qilaman»;

  • Yagona javob — oltin medallar: «Bunga javobni faqat chempionlik bilan beramiz. Biz birgalikda kuchmiz. Barchangizga rahmat», — deya so‘zlarini yakunladi Ismoilov.

Islom Ismoilovning «Neftchi»da qolishi Farg‘ona futboli ishqibozlari tomonidan katta ko‘tarinkilik bilan qabul qilindi va bu qaror mavsumning hal qiluvchi pallasida jamoaning chempionlik poygasidagi ruhiyatini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

NeftchiIslom IsmoilovO‘zbekiston Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdiIslom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdi3 noyabr 06:53“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi1 noyabr 23:06«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?24 oktabr 06:49«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi23 oktabr 21:52Islom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdi15 sentabr 06:24«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi10 sentabr 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi