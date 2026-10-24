Kutilmagan sensatsiya: “Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni taslim etdi

·51·Sport
Kutilmagan sensatsiya: “Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni taslim etdi

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida haftaning eng keskin va shov-shuvli bahslaridan biri bo‘lib o‘tdi. Birminghemning «Aston Villa» klubi o‘z maydonida amaldagi grandlardan biri bo‘lgan «Manchester Siti»ni qabul qilib, kutilmaganda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov manchesterliklar asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida himoya markazida faol harakat qildi.

Jeksondan dubl va Holandning tezkor javobi

«Villa Park» stadionida kechgan bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at va shiddatli hujumlar ostida boshlandi:

  • Tezkor gol: Mezbonlar uchrashuvning 6-daqiqasidayoq hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi — Nikolas Jekson raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, darvozani ishg‘ol qildi (1:0);

  • Holand muvozanatni tikladi: Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar faollikni oshirishdi va 52-daqiqada norvegiyalik to‘purar Erling Holand muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • G‘alaba to‘pi: Biroq oradan atigi sakkiz daqiqa o‘tib, 60-daqiqada yana o‘sha Nikolas Jekson o‘zining ikkinchi golini urdi va birminghemliklarga muhim 3 ochko taqdim etgan g‘alaba to‘pi muallifiga aylandi.

Abduqodir Husanov himoya markazida

O‘zbekistonlik yosh iqtidor egasi Abduqodir Husanov yana bir bor «Manchester Siti» mudofaa qo‘rg‘onining asosiy o‘yinchisi sifatida ishonchni oqlashga harakat qildi. U to‘qnashuv davomida raqibning bir nechta xavfli hujumlarini qaytargan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safardan ochkosiz qaytishga majbur bo‘ldi.

O‘yin qaydnomasi:

Angliya Premer-ligasi. 8-tur

«Aston Villa» — «Manchester Siti» 2:1

  • Gollar: Jekson 6, 60 — Holand 52.

  • «Aston Villa»: Suzuki, Matssen, Torres, Kesh (55), Lindelyof, Makginn (Buendiya, 66), Manzambi (Barkli, 66), Edvard (Mbae, 59), Kamara, Gomesh (Goretska, 82), Jekson (Majo, 82).

  • «Manchester Siti»: Donnarumma, Gexi (Lyuis, 46), Diash, Husanov, Gvardiol, Sherki (Foden, 46), Ndiaye (Makaydu, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Holand.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni qanday mag‘lub etdi (video)“Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni qanday mag‘lub etdi (video)Bugun 18:54Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdiMareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdiBugun 19:26“Manchester Siti”ning “Aston Villa”ga qarshi uchrashuvi bo‘yicha statistika e’lon qilindi“Manchester Siti”ning “Aston Villa”ga qarshi uchrashuvi bo‘yicha statistika e’lon qilindiBugun 19:51«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi