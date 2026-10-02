«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi

·44·Sport
«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» klubi o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning Suriyaga qarshi o‘yindagi (4:1) harakatlariga yuqori baho berdi.
  • Husanov maydonda bo‘lgan 85 daqiqa davomida raqib darvozasiga yaqinlasha olmadi, u zaxiraga olingachagina Suriya hisobni bitta gol bilan qisqartirdi.
  • Shu bilan birga, «Manchester Siti»ning boshqa yulduzlari Ruben Diash Portugaliya bilan g‘alaba qozongan bo‘lsa, Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya Uelsga mag‘lub bo‘ldi.

Yevropa grandi «Manchester Siti» rasmiy sayti xalqaro tanaffus paytida milliy terma jamoalar safiga yo‘l olgan yulduzlarining o‘yinlarini sinchkovlik bilan tahlil qildi! Klub e’tibori markaziga tushgan asosiy shaxslardan biri — o‘zbekistonlik iqtidorli markaziy himoyachi Abduqodir Husanov bo‘ldi. Toshkentda Suriyaga qarshi kechgan bahsda (4:1) legionerimiz maydonda harakat qilgan paytda raqib umuman darvozaga yaqinlasha olmagani ingliz klubi mutaxassislarini qoyil qoldirdi. Bu vaqtda esa jamoaning bosh to‘purari Erling Holand Norvegiya safida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi. Xo‘sh, «shaharliklar» o‘z yulduzlarining termadagi o‘yiniga qanday baho berdi?

Husanov maydonda bo‘lganida — darvoza qulf!

«Manchester Siti» matbuot xizmati Abduqodir Husanovning O‘zbekiston milliy jamoasi safidagi bexato o‘yiniga alohida urg‘u berdi:

  • 85 daqiqalik mutlaq nazorat: Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, 85 daqiqa davomida raqibning har bir hujumini bo‘g‘ib tashladi;

  • O‘zbek himoyachisi chiqdi — Suriya gol urdi: Abduqodir maydonda bo‘lgan vaqtda Suriya termasi hisobni ocha olmadi; mehmonlarning yagona tasalli goli esa aynan Husanov zaxiraga olinganidan keyingina kiritildi;

  • Ishonchli g‘alaba: Milliy jamoamizning 4:1 hisobidagi yorqin g‘alabasi klub saytida yuqori baholandi.

Diashdan mudofaa master-klassi, Holand esa murosasiz jangda qoqildi

«Payshanba kuni kechqurun Ruben Diash Portugaliya safida 90 daqiqa to‘liq o‘ynab, 7 marta to‘pni xavfli hududdan qaytarib chiqardi va jamoasining Daniya ustidan 4:2 hisobidagi g‘alabasiga mustahkam poydevor yaratdi. Ammo Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya 10 kishi bo‘lib qolib, Uelsga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi».

Holand va Norvegiya uchun bu mag‘lubiyat og‘ir zarba bo‘lgan bo‘lsa, Diash Portugaliyasi 9 ochko bilan UYEFA Millatlar ligasi 4-guruhida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.

«Manchester Siti» yulduzlarining terma jamoalardagi ko‘rsatkichlari

Futbolchi

Terma jamoasi

Uchrashuv va natija

Maydondagi asosiy harakati

Abduqodir Husanov

O‘zbekiston

O‘zbekiston 4:1 Suriya

85 daqiqa harakat qildi; u maydondaligida darvoza daxlsiz qoldi

Ruben Diash

Portugaliya

Daniya 2:4 Portugaliya

90 daqiqa o‘ynadi; 7 marta to‘pni xavfli zonadan qaytardi

Erling Holand

Norvegiya

Uels 2:1 Norvegiya

90 daqiqa harakat qildi, ammo jamoasi 10 kishi bo‘lib yutqazdi

Endi yakshanba kuni kechqurun Portu shahrida «Manchester Siti»ning ikki giganti — Ruben Diash va Erling Holand bir-biriga qarshi yuzlashadi!

Sizningcha, «Manchester Siti» sayti Abduqodir Husanovning o‘yinini alohida e’tirof etgani Pep Gvardiolaning keyingi APL bahslarida unga asosiy tarkibdan joy berishiga ta’sir qiladimi? Yakshanba kungi Diash — Holand jangida qay biri ustun keladi?

O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining xalqaro e’tirofi haqidagi ushbu xabarni barcha futbol muxlislariga Telegram orqali yuboring!

Abdukodir HusanovManchester SitiRuben DiashErling Holand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi19 sentabr 11:11Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi