«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» klubi o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning Suriyaga qarshi o‘yindagi (4:1) harakatlariga yuqori baho berdi.
- Husanov maydonda bo‘lgan 85 daqiqa davomida raqib darvozasiga yaqinlasha olmadi, u zaxiraga olingachagina Suriya hisobni bitta gol bilan qisqartirdi.
- Shu bilan birga, «Manchester Siti»ning boshqa yulduzlari Ruben Diash Portugaliya bilan g‘alaba qozongan bo‘lsa, Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya Uelsga mag‘lub bo‘ldi.
Yevropa grandi «Manchester Siti» rasmiy sayti xalqaro tanaffus paytida milliy terma jamoalar safiga yo‘l olgan yulduzlarining o‘yinlarini sinchkovlik bilan tahlil qildi! Klub e’tibori markaziga tushgan asosiy shaxslardan biri — o‘zbekistonlik iqtidorli markaziy himoyachi Abduqodir Husanov bo‘ldi. Toshkentda Suriyaga qarshi kechgan bahsda (4:1) legionerimiz maydonda harakat qilgan paytda raqib umuman darvozaga yaqinlasha olmagani ingliz klubi mutaxassislarini qoyil qoldirdi. Bu vaqtda esa jamoaning bosh to‘purari Erling Holand Norvegiya safida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi. Xo‘sh, «shaharliklar» o‘z yulduzlarining termadagi o‘yiniga qanday baho berdi?
Husanov maydonda bo‘lganida — darvoza qulf!
«Manchester Siti» matbuot xizmati Abduqodir Husanovning O‘zbekiston milliy jamoasi safidagi bexato o‘yiniga alohida urg‘u berdi:
85 daqiqalik mutlaq nazorat: Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, 85 daqiqa davomida raqibning har bir hujumini bo‘g‘ib tashladi;
O‘zbek himoyachisi chiqdi — Suriya gol urdi: Abduqodir maydonda bo‘lgan vaqtda Suriya termasi hisobni ocha olmadi; mehmonlarning yagona tasalli goli esa aynan Husanov zaxiraga olinganidan keyingina kiritildi;
Ishonchli g‘alaba: Milliy jamoamizning 4:1 hisobidagi yorqin g‘alabasi klub saytida yuqori baholandi.
Diashdan mudofaa master-klassi, Holand esa murosasiz jangda qoqildi
«Payshanba kuni kechqurun Ruben Diash Portugaliya safida 90 daqiqa to‘liq o‘ynab, 7 marta to‘pni xavfli hududdan qaytarib chiqardi va jamoasining Daniya ustidan 4:2 hisobidagi g‘alabasiga mustahkam poydevor yaratdi. Ammo Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya 10 kishi bo‘lib qolib, Uelsga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi».
Holand va Norvegiya uchun bu mag‘lubiyat og‘ir zarba bo‘lgan bo‘lsa, Diash Portugaliyasi 9 ochko bilan UYEFA Millatlar ligasi 4-guruhida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.
«Manchester Siti» yulduzlarining terma jamoalardagi ko‘rsatkichlari
Futbolchi
Terma jamoasi
Uchrashuv va natija
Maydondagi asosiy harakati
Abduqodir Husanov
O‘zbekiston
O‘zbekiston 4:1 Suriya
85 daqiqa harakat qildi; u maydondaligida darvoza daxlsiz qoldi
Portugaliya
Daniya 2:4 Portugaliya
90 daqiqa o‘ynadi; 7 marta to‘pni xavfli zonadan qaytardi
Erling Holand
Norvegiya
Uels 2:1 Norvegiya
90 daqiqa harakat qildi, ammo jamoasi 10 kishi bo‘lib yutqazdi
Endi yakshanba kuni kechqurun Portu shahrida «Manchester Siti»ning ikki giganti — Ruben Diash va Erling Holand bir-biriga qarshi yuzlashadi!
Sizningcha, «Manchester Siti» sayti Abduqodir Husanovning o‘yinini alohida e’tirof etgani Pep Gvardiolaning keyingi APL bahslarida unga asosiy tarkibdan joy berishiga ta’sir qiladimi? Yakshanba kungi Diash — Holand jangida qay biri ustun keladi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining xalqaro e’tirofi haqidagi ushbu xabarni barcha futbol muxlislariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…