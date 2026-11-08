APLda shov-shuvli qulash: “Manchester Siti” 1904 yilgi qora an’anaga qaytdi
Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan «Manchester Siti» chuqur inqirozga yuz tutmoqda. Navbatdagi turda «Nottinghem Forest» maydoniga safar qilgan Enso Mareska shogirdlari 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Bu mag‘lubiyat manchesterliklar uchun musobaqadagi ketma-ket uchinchi omadsizlik bo‘ldi. Bungacha klub safarda «Aston Villa»ga (1:2), so‘ngra «Brayton»ga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi. Ketma-ket yo‘qotilgan 9 ochko klub tarixidagi eng kutilmagan statistik natijalardan birini qayd etdi.
Squawka hisoboti: 1904/1905 yilgi qora an’ana takrorlandi
Nufuzli statistik portal Squawka xabariga ko‘ra, «shaharliklar» Angliya oliy divizioni tarixida misli ko‘rilmagan antirekord qayd etgan ikkinchi jamoaga aylandi:
Shiddatli start va keskin qulash: Mavsumni qatorasiga 7 ta g‘alaba bilan boshlab, keyingi ketma-ket 3 ta turda mag‘lub bo‘lish Angliya chempionatida so‘nggi bor 121 yil avval kuzatilgan;
121 yillik tarix: Bunday omadsiz start va qulash ilk marta 1904/1905 yilgi mavsumda «Sheffild Uensdey» klubi tomonidan qayd etilgan edi. Oradan bir asrdan ortiq vaqt o‘tib, «Siti» ushbu noxush ko‘rsatkichni takrorladi.
«Siti»ning ketma-ket uchta zarbasi:
«Aston Villa» — «Manchester Siti» 2:1 — chempionlik yo‘lidagi dastlabki kutilmagan qoqilish;
«Manchester Siti» — «Brayton» 0:1 — hujumdagi ojizlik va markazdagi xatolar;
«Nottinghem Forest» — «Manchester Siti» 3:1 — mudofaa chizig‘ining inqirozi va ketma-ket 3-mag‘lubiyat.
Turnir jadvalidagi xavotirli manzara
Qatorasiga uchta turda ochko boy bergan manchesterliklar chempionlik poygasida peshqadamni oldinga qo‘yib yubordi:
«Arsenal»dan 6 ochkolik farq: 10 ta turdan so‘ng «Manchester Siti» hisobida 21 ochko saqlanib turibdi va jamoa 2-pog‘onani band etgan;
Londonliklarning yaqqol ustunligi: Peshqadamlikni mustahkamlagan Londonning «Arsenal» klubi esa 27 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda va «shaharliklar» bilan oradagi farqni 6 ochkoga yetkazib olgan.
Izohlar 0
…