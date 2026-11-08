APLda shov-shuvli qulash: “Manchester Siti” 1904 yilgi qora an’anaga qaytdi

·7·Sport
APLda shov-shuvli qulash: “Manchester Siti” 1904 yilgi qora an’anaga qaytdi

Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan «Manchester Siti» chuqur inqirozga yuz tutmoqda. Navbatdagi turda «Nottinghem Forest» maydoniga safar qilgan Enso Mareska shogirdlari 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

Bu mag‘lubiyat manchesterliklar uchun musobaqadagi ketma-ket uchinchi omadsizlik bo‘ldi. Bungacha klub safarda «Aston Villa»ga (1:2), so‘ngra «Brayton»ga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi. Ketma-ket yo‘qotilgan 9 ochko klub tarixidagi eng kutilmagan statistik natijalardan birini qayd etdi.

Squawka hisoboti: 1904/1905 yilgi qora an’ana takrorlandi

Nufuzli statistik portal Squawka xabariga ko‘ra, «shaharliklar» Angliya oliy divizioni tarixida misli ko‘rilmagan antirekord qayd etgan ikkinchi jamoaga aylandi:

  • Shiddatli start va keskin qulash: Mavsumni qatorasiga 7 ta g‘alaba bilan boshlab, keyingi ketma-ket 3 ta turda mag‘lub bo‘lish Angliya chempionatida so‘nggi bor 121 yil avval kuzatilgan;

  • 121 yillik tarix: Bunday omadsiz start va qulash ilk marta 1904/1905 yilgi mavsumda «Sheffild Uensdey» klubi tomonidan qayd etilgan edi. Oradan bir asrdan ortiq vaqt o‘tib, «Siti» ushbu noxush ko‘rsatkichni takrorladi.

«Siti»ning ketma-ket uchta zarbasi:

  1. «Aston Villa» — «Manchester Siti» 2:1 — chempionlik yo‘lidagi dastlabki kutilmagan qoqilish;

  2. «Manchester Siti» — «Brayton» 0:1 — hujumdagi ojizlik va markazdagi xatolar;

  3. «Nottinghem Forest» — «Manchester Siti» 3:1 — mudofaa chizig‘ining inqirozi va ketma-ket 3-mag‘lubiyat.

Turnir jadvalidagi xavotirli manzara

Qatorasiga uchta turda ochko boy bergan manchesterliklar chempionlik poygasida peshqadamni oldinga qo‘yib yubordi:

  • «Arsenal»dan 6 ochkolik farq: 10 ta turdan so‘ng «Manchester Siti» hisobida 21 ochko saqlanib turibdi va jamoa 2-pog‘onani band etgan;

  • Londonliklarning yaqqol ustunligi: Peshqadamlikni mustahkamlagan Londonning «Arsenal» klubi esa 27 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda va «shaharliklar» bilan oradagi farqni 6 ochkoga yetkazib olgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!21 sentabr 07:12“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi1 avgust 19:52APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlari2 sentabr 18:33Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi