Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» himoyachisi Ruben Diash o‘zbekistonlik jamoadoshi Abduqodir Husanovni «juda iqtidorli va jismonan kuchli» deb ta’riflab, uning jamoaga to‘liq singib ketganini ta’kidladi.
- Diashning fikricha, Husanov «Manchester Siti»ga katta foyda keltira oladigan o‘yinchi.
- Joriy mavsumda Husanov barcha musobaqalarda 6 ta o‘yinda maydonga tushib, himoya chizig‘ida ishonchli o‘yin ko‘rsatmoqda.
Angliyaning amaldagi chempioni va Yevropa grandi «Manchester Siti» yetakchi markaziy himoyachisi Ruben Diash UYEFA Chempionlar Ligasi doirasidagi muhim bahs oldidan jamoadoshi — o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanovning salohiyati va mahoratiga yuqori baho berdi.
Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi kechadigan shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida portugaliyalik yulduz Husanovning jamoadagi o‘rni va jismoniy imkoniyatlarini alohida e’tirof etdi.
«Juda iqtidorli va jismonan kuchli»: Diashning samimiy e’tirofi
Ruben Diash o‘zbekistonlik yosh himoyachining jamoaga moslashuvi va undagi ustun jihatlarni quyidagicha ta’rifladi:
Jamoaning to‘laqonli a’zosi: «Husanov — jamoaning bir qismi. U bizning oilamizga to‘liq singib ketgan»;
Jismoniy quvvat va salohiyat: «U — juda iqtidorli futbolchi, jismonan ham juda kuchli. Abduqodir “Manchester Siti”ga katta foyda keltira oladigan va yordam bera oladigan o‘yinchi», — deya ta’kidladi Diash.
Abduqodir Husanovning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari
O‘zbekistonlik markaziy himoyachi «shaharliklar» tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlashda davom etmoqda:
Maydondagi daqiqalar: Husanov joriy mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olgan holda jami 6 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi;
Harakatlar: Hozircha u samarali harakatlar (gol yoki golli uzatma) qayd etmagan bo‘lsa-da, himoya chizig‘idagi ishonchli o‘yini bilan murabbiylar shtabi va yulduz jamoadoshlari ishonchini qozonib kelmoqda.
Markaziy jang tafsilotlari
Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;
Jamoalar: «Manchester Siti» — «PSJ»;
Sana va vaqt: 14 oktyabr, chorshanba kuni;
O‘yin maydoni: Manchester shahri, «Etixad» stadioni.
Yevropaning ikki giganti o‘rtasidagi mazkur supero‘yinda Husanovning maydonga tushishi o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun katta voqelikka aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…