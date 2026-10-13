Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?

·82·Sport
Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» himoyachisi Ruben Diash o‘zbekistonlik jamoadoshi Abduqodir Husanovni «juda iqtidorli va jismonan kuchli» deb ta’riflab, uning jamoaga to‘liq singib ketganini ta’kidladi.
  • Diashning fikricha, Husanov «Manchester Siti»ga katta foyda keltira oladigan o‘yinchi.
  • Joriy mavsumda Husanov barcha musobaqalarda 6 ta o‘yinda maydonga tushib, himoya chizig‘ida ishonchli o‘yin ko‘rsatmoqda.

Angliyaning amaldagi chempioni va Yevropa grandi «Manchester Siti» yetakchi markaziy himoyachisi Ruben Diash UYEFA Chempionlar Ligasi doirasidagi muhim bahs oldidan jamoadoshi — o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanovning salohiyati va mahoratiga yuqori baho berdi.

Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi kechadigan shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida portugaliyalik yulduz Husanovning jamoadagi o‘rni va jismoniy imkoniyatlarini alohida e’tirof etdi.

«Juda iqtidorli va jismonan kuchli»: Diashning samimiy e’tirofi

Ruben Diash o‘zbekistonlik yosh himoyachining jamoaga moslashuvi va undagi ustun jihatlarni quyidagicha ta’rifladi:

  • Jamoaning to‘laqonli a’zosi: «Husanov — jamoaning bir qismi. U bizning oilamizga to‘liq singib ketgan»;

  • Jismoniy quvvat va salohiyat: «U — juda iqtidorli futbolchi, jismonan ham juda kuchli. Abduqodir “Manchester Siti”ga katta foyda keltira oladigan va yordam bera oladigan o‘yinchi», — deya ta’kidladi Diash.

Abduqodir Husanovning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari

O‘zbekistonlik markaziy himoyachi «shaharliklar» tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlashda davom etmoqda:

  • Maydondagi daqiqalar: Husanov joriy mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olgan holda jami 6 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi;

  • Harakatlar: Hozircha u samarali harakatlar (gol yoki golli uzatma) qayd etmagan bo‘lsa-da, himoya chizig‘idagi ishonchli o‘yini bilan murabbiylar shtabi va yulduz jamoadoshlari ishonchini qozonib kelmoqda.

Markaziy jang tafsilotlari

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;

  • Jamoalar: «Manchester Siti» — «PSJ»;

  • Sana va vaqt: 14 oktyabr, chorshanba kuni;

  • O‘yin maydoni: Manchester shahri, «Etixad» stadioni.

Yevropaning ikki giganti o‘rtasidagi mazkur supero‘yinda Husanovning maydonga tushishi o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun katta voqelikka aylanishi kutilmoqda.

Abduqodir HusanovManchester SitiRuben DiashUYEFA Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma28 iyul 10:18«Milan» «Manchester Siti» himoyachisi uchun kurash boshladi...«Milan» «Manchester Siti» himoyachisi uchun kurash boshladi...22 avgust 07:04“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi16 avgust 18:13«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi