Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida o‘tkazilgan UFC 333 turnirida rossiyalik Pyotr Yan gruziyalik Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, o‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
- Besh raund davom etgan murosasiz jang yakunida hakamlar bir ovozdan Yan g‘alabasini e’tirof etdi.
- Ushbu natija orqali sportchilar o‘rtasidagi tarixiy qarama-qarshilik hisobi 2:1 ko‘rinishiga keldi va rossiyalik jangchi o‘z divizionidagi mutlaq yetakchiligini tasdiqladi.
BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan nufuzli UFC 333 turnirining ikkinchi asosiy to‘qnashuvi (co-main event) barchaning e’tiborini tortdi.
O‘ta yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, rossiyalik Pyotr Yan o‘zining eng ashaddiy raqibi — sobiq chempion Merab Dvalishviliga qarshi oktagonga ko‘tarilib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Tarixiy trilogiya: Hisob 2:1 ko‘rinishiga keldi
Ikki yulduz o‘rtasidagi prinsipial ziddiyat uzoq va murakkab tarixga ega:
Birinchi to‘qnashuv (2023 yil mart): Dastlabki jangda gruziyalik Merab Dvalishvili to‘xtovsiz teykdaunlar va yuqori kardio evaziga g‘alaba qozongan edi;
Revansh (2025 yil dekabr): Ikkinchi jangda Pyotr Yan o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarib, ishonchli revansh olgan va kamarga qayta egalik qilgandi;
Hal qiluvchi bahs (UFC 333): Uchinchi va hal qiluvchi bahsda Yan ustunlikni o‘z qo‘liga oldi hamda oradagi umumiy hisobni 2:1 ko‘rinishiga yetkazib, qarama-qarshilikka uzil-kesil nuqta qo‘ydi.
To‘liq davom etgan bellashuv va hakamlar qarori
Oktagonda kechgan 5 raundlik to‘qnashuv murosasiz temp va yuqori mahorat ostida o‘tdi:
Jang strategiyasi: Pyotr Yan masofani aniq saqlab, Dvalishvilining kurashdagi xavfli urinishlarini bartaraf etdi va oyoqda kuchli zarbalar seriyasi bilan tashabbusni ushlab turdi;
G‘alaba: Jang belgilangan barcha raundlar davomida to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar bir ovozdan rossiyalik jangchining g‘alabasini e’tirof etdi.
Ushbu g‘alaba orqali Pyotr Yan o‘zining diviziondagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi va UFC tarixidagi eng yorqin chempionlardan biri ekanini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…