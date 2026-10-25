Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi

·46·Sport
Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida o‘tkazilgan UFC 333 turnirida rossiyalik Pyotr Yan gruziyalik Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, o‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
  • Besh raund davom etgan murosasiz jang yakunida hakamlar bir ovozdan Yan g‘alabasini e’tirof etdi.
  • Ushbu natija orqali sportchilar o‘rtasidagi tarixiy qarama-qarshilik hisobi 2:1 ko‘rinishiga keldi va rossiyalik jangchi o‘z divizionidagi mutlaq yetakchiligini tasdiqladi.

BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan nufuzli UFC 333 turnirining ikkinchi asosiy to‘qnashuvi (co-main event) barchaning e’tiborini tortdi.

O‘ta yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, rossiyalik Pyotr Yan o‘zining eng ashaddiy raqibi — sobiq chempion Merab Dvalishviliga qarshi oktagonga ko‘tarilib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Tarixiy trilogiya: Hisob 2:1 ko‘rinishiga keldi

Ikki yulduz o‘rtasidagi prinsipial ziddiyat uzoq va murakkab tarixga ega:

  • Birinchi to‘qnashuv (2023 yil mart): Dastlabki jangda gruziyalik Merab Dvalishvili to‘xtovsiz teykdaunlar va yuqori kardio evaziga g‘alaba qozongan edi;

  • Revansh (2025 yil dekabr): Ikkinchi jangda Pyotr Yan o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarib, ishonchli revansh olgan va kamarga qayta egalik qilgandi;

  • Hal qiluvchi bahs (UFC 333): Uchinchi va hal qiluvchi bahsda Yan ustunlikni o‘z qo‘liga oldi hamda oradagi umumiy hisobni 2:1 ko‘rinishiga yetkazib, qarama-qarshilikka uzil-kesil nuqta qo‘ydi.

To‘liq davom etgan bellashuv va hakamlar qarori

Oktagonda kechgan 5 raundlik to‘qnashuv murosasiz temp va yuqori mahorat ostida o‘tdi:

  • Jang strategiyasi: Pyotr Yan masofani aniq saqlab, Dvalishvilining kurashdagi xavfli urinishlarini bartaraf etdi va oyoqda kuchli zarbalar seriyasi bilan tashabbusni ushlab turdi;

  • G‘alaba: Jang belgilangan barcha raundlar davomida to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar bir ovozdan rossiyalik jangchining g‘alabasini e’tirof etdi.

Ushbu g‘alaba orqali Pyotr Yan o‘zining diviziondagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi va UFC tarixidagi eng yorqin chempionlardan biri ekanini ko‘rsatdi.

UFC 333Pyotr YanMerab DvalishviliMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarKecha 17:11Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdiMaykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdiKecha 17:04Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Bugun 08:16Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiBugun 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi